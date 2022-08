Humanitzar la unitat de cures intensives a través de la música

La música com a vehicle per a humanitzar la unitat de cures intensives. És una iniciativa que s’afegeix a les activitats que es duen a terme a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, igual com les sortides terapèutiques.

La promotora de l’equip d’humanització de l’UCI, Elisabet Valls, afirma que “és una teràpia per a intentar millorar nivells d’ansietat, disminuir l’estrès i el dolor, i tot això al final comporta menys medicació i complicacions”.

Per la seva banda, el cap del servei de l’UCI, Mario Alfaro, explica que els pacients moltes vegades “no aguanten, no tenen forces i no volen seguir. Els hi diem que ja ha passat el pitjor però en un principi, com que estan adormits i sedats, no ho interpreten d’aquesta manera”. És així com “teràpies com aquesta són les que marquen la diferència”, opina.

Concerts com el d’aquest dimecres formen part del projecte d’humanització dels pacients de la unitat de cures intensives de l’hospital. És previst fer-los periòdicament, segons han informat.

Es tracta d’una activitat dirigida no només als pacients sinó també als familiars i professionals. El projecte va començar amb les sortides terapèutiques, posteriorment l’augment de visites d’acompanyament familiar i el proper pas és millorar els espais, per exemple, aquelles zones destinades a les famílies, amb l’objectiu de fer canvis en tota la unitat.

Actualment, la situació a l’UCI és estable. El cap del servei considera que ha estat un estiu molt fluctuant, amb una mitjana entre 5 i 10 pacients, però no amb una càrrega extrema de feina.