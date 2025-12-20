HP celebra els 40 anys a Catalunya capitanejant un dels nous puntals d’IA del grup

El 1985, a les portes de l’entrada de l’estat espanyol a la Unió Europea, la multinacional estatunidenca HP (aleshores, encara coneguda com a Hewlett-Packard) feia una aposta per Catalunya amb l’obertura d’una petita fàbrica de 30 treballadors a Terrassa. 40 anys després, i des de 1990 a Sant Cugat, la seu catalana d’HP supera els 2.600 treballadors, provinents de més de 60 països, i lidera les divisions globals d’impressió de gran format i de tecnologia 3D del grup. Una efemèride, la de les quatre dècades, que la companyia ha volgut celebrar sense estar-se de res amb la inauguració -ara fa dos mesos- d’un tercer vertical: el nou HP AI Innovation Hub.
Aquest nou hub d’intel·ligència artificial sorgeix amb la voluntat d’esdevenir un “centre de referència global” per a HP, segons ha declarat el director del Centre Internacional d’HP Barcelona i president mundial de la divisió de Gran Format d’HP, Daniel Martínez. L’equipament comptarà amb una plantilla de prop de 200 professionals multidisciplinaris, que no treballarà de manera aïllada a la resta de divisions, sinó que hi col·laborarà contínuament per a crear solucions aplicades als diferents sectors amb què treballa la multinacional.
Un centre de referència internacional
L’acte no només va servir per a presentar el “nou capítol” de la companyia a Sant Cugat, sinó també per a repassar la història d’un centre que té un impacte cabdal dins del grup. “Sempre que parlava a la gent sobre aquest centre, deia que és el més important d’HP fora dels Estats Units. I un dia, el CEO del grup em va corregir: és un dels centres d’HP més importants del món”, ha relatat la presidenta d’HP per al sud i est d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica, Helena Herrero.
Orientat inicialment a la fabricació de plòters gràfics, el primer taller d’HP a Terrassa va anar creixent de forma orgànica fins a arribar a un punt en què van necessitar traslladar-se a unes instal·lacions més grans, que van acabar sent les actuals de Sant Cugat. Un campus amb totes les lletres -té restaurants, zones de pícnic i espais per a fer esport, entre altres- que, segons Herrero, ha esdevingut “un lloc neuràlgic, d’atracció de talent i de col·laboració amb les universitats”. “Això estava ple de granges, i s’ha convertit en el Silicon Valley de Sant Cugat”, ha comparat la directiva.
Herrero: “Això estava ple de granges, i s’ha convertit en el Silicon Valley de Sant Cugat”
Un dels punts claus de la història de la companyia a Catalunya va arribar l’any 2000, quan l’empresa va decidir traslladar la producció industrial a les seves instal·lacions de l’Àsia. “En aquell moment, hi havia un risc real que el centre tanqués”, ha reconegut Martínez. Tanmateix, el centre “no es va rendir”, ha recordat Herrero, i va virar de la fabricació cap al disseny i l’R+D. Fruit d’aquest plantejament, les instal·lacions de Sant Cugat han sigut el germen d’innovacions que han fet avançar la indústria a escala internacional, com les tecnologies d’impressió HP Inkjet i HP Latex, el format d’impressió 3D HP Multi Jet Fusion o el robot HP SitePrint. Aquest darrer, pensat per a imprimir en planta els plànols a escala real de les construccions, ha substituït una tasca que fins aleshores es feia manualment i ha agilitzat fins a deu vegades aquests processos.
En el campus de Sant Cugat també va originar-se la divisió d’impressió 3D d’HP, que avui és un referent a escala internacional no només dins del grup, sinó també dins del sector. Les primeres proves que es van efectuar el 2013 van fer que la direcció internacional decideixi ubicar a Barcelona la seu d’impressió 3D del grup el 2014. Dos anys més tard, l’empresa patentava el primer disseny d’impressora 3D industrial, i el 2019 inaugurava l’actual centre d’investigació i recerca en tecnologies 3D, un edifici de 15.000 metres quadrats ubicat dins del campus. “És un centre format per gent que es fa preguntes: si podem imprimir en 2D, per què no en 3D? Si ho podem fer en paper, per què no a terra? Aquesta manera diferent de pensar ens caracteritza”, ha reivindicat Herrero. “Barcelona representa per a HP molt més que una ubicació estratègica; és el lloc on va començar la nostra història d’innovació a Espanya i on avui continuem construint el futur”, ha sentenciat Martínez.
Ordinadors intel·ligents i aplicacions per a la construcció i la impressió
El nou hub d’intel·ligència artificial d’HP treballarà amb dos enfocaments diferents. Per una banda, serà la referència de desenvolupament de models de llenguatge extensos (LLM per les sigles en anglès) de la companyia, treballant de braç a braç amb les divisions d’ordinadors dels Estats Units i Singapur. Per l’altra, dissenyarà i testarà diferents aplicacions en els dos grans àmbits d’especialització de la seu de Barcelona, els sectors de la construcció i de les arts gràfiques.
En el primer dels dos àmbits, la directora general d’HP Iberia, Inés Bermejo, ha recordat que “un 25% dels ordinadors d’HP ja tenen integrat un xip d’intel·ligència artificial propi”, les conegudes com a unitats de processament neuronal (NPU per les sigles en anglès). Aquests components estan especialment dissenyats per a optimitzar el rendiment de les aplicacions d’intel·ligència artificial, cosa que dona ales als desenvolupadors del centre de Barcelona. Un dels exemples mostrats durant la visita amb la premsa és l’anomenat AI Companion, un equivalent al Copilot de Microsoft que permet interactuar amb l’ordinador a través de llenguatge natural i que, entre altres coses, permet fer resums i cerques especialitzades de tots els documents que hi hagi a la biblioteca del dispositiu. Com que es tracta d’una IA que opera en local i no al núvol, permet blindar la seguretat i privacitat dels arxius, aspecte clau en àmbits empresarials.
En aquesta línia, HP també ha desenvolupat altres solucions per a problemes habituals en el dia a dia dels usuaris. Un d’ells és l’Intelligent Direction, un programari incorporat en els nous ordinadors d’HP que s’encarrega d’identificar les cares de les persones que participen en una videotrucada global i separar-les en càmeres individuals, al mateix temps que s’aïllen les imatges i els sons que no interessen. També en l’àmbit de les videotrucades, la funció Poly Camera Pro s’encarrega de fer totes les petites gestions que normalment fan els programes de videotrucades (enfocar la imatge, desenfocar el fons, etc.) a través de l’NPU, cosa que allibera el processador principal de l’ordinador i evita possibles alentiments del dispositiu.
El ‘hub’ d’IA d’HP a Sant Cugat treballa en solucions per a democratitzar l’accés a la impressió 3D o optimitzar la feina d’arquitectes
Més enllà de les aplicacions vinculades als ordinadors que fabrica HP, la nova divisió també ha estat treballant en solucions concretes per als professionals del disseny i de la construcció. Per als primers, un dels casos que més ha cridat l’atenció ha estat l’HP AI Texture 3D, un programari que permet dissenyar objectes en tres dimensions a través d’apunts (prompts en anglès) en llenguatge natural. Un cop l’usuari està satisfet amb el resultat, el mateix programari converteix aquest disseny al format necessari per a poder ser imprès a través d’una impressora 3D, cosa que facilita l’accés a aquesta mena de tècniques a persones sense una formació especialitzada.
En canvi, per als arquitectes, l’enfocament no ha estat la democratització digital, sinó l’optimització de les feines que ja duen a terme. Una de les vies per què s’ha optat és l’AI Vectorization, un programari que s’encarrega de transformar plànols d’edificis antics (per exemple, per a reformes) en fitxers compatibles amb els principals programes de disseny assistit per ordinador (CAD per les sigles en anglès). A més, gràcies a la IA, el programa pot identificar elements comuns com parets, portes o habitacions i senyalitzar-los com a tals. Una solució que, segons HP, redueix el temps de treball “no creatiu” dels arquitectes de les vuit hores a menys d’una hora per projecte.
Marc Vilajosana. Periodista