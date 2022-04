Hosanna al Senyor crucificat

Després de dos anys de pandèmia i les seves conseqüències

amb tants problemes sanitaris, econòmics i socials,

i adolorits per la guerra tan violenta i destructiva,

amb milions de refugiats que ens trenquen el cor

i que estem acollint, solidàriament,

avui entrem a Jerusalem

seguint el Senyor que va decididament a la Creu

“perquè tinguem vida i vida en abundància”!

Els rams d’olivera i de llorer, i els palmons que brandem

ens desvetllaran la innocència necessària

per aclamar el Crist que puja al Calvari,

Déu vivent a la terra, per patir la Creu per tota la humanitat.

Els infants, els senzills, són novament els nostres millors mestres,

perquè ens ensenyen a estimar Jesús,

que consola i guareix els cors i les famílies destrossades

per omplir-nos del seu perdó i la seva vida.

Sortim a l’encontre de l’únic Salvador.

Entrem en aquesta Setmana Santa, de Passió i Resurrecció.

Calen ulls ben oberts per retenir la gran lliçó

que el qui perd la vida, la salva,

que el qui ho dóna tot, és el qui ho viu a fons,

que l’abandó en mans de Déu és l’únic refugi segur,

que les creus, per Jesucrist, troben sentit i guareixen.

Afanyem-nos a viure amb fe, seguint rere Jesús,

que dóna la seva vida i que sempre ens sosté en les sofrences.

Acompanyem el Rei crucificat, baró de dolors,

que pren damunt seu el pecat i les injustícies,

per transformar-les en vida, i en felicitat eterna.

Que n’és de gran la vostra Passió, Senyor Jesucrist!

És camí de Vida eterna i de Resurrecció.

Els poders d’aquest món ja no són invencibles.

Ha vençut Jesús! Ha triomfat l’Amor!