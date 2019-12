Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

De cara al nou any, estableixes reptes professionals. Has après que has de concretar els objectius i això t’ajudarà. Podries enamorar-te d’una persona més jove que tu.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Professionalment, hauràs de posar-te al dia si vols ser competitiu. Compte amb l’estrès, que pot provocar algun problema amb el son. Fas noves amistats al sector laboral.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Mercuri a Capricorn t’ofereix una visió més prudent de les coses. Si tens assumptes pendents de resoldre, sobretot de tipus econòmic, comences la recerca de solucions.



Cranc



al 21 de juliol

Etapa plena de situacions que col·laboren en la maduració. Et poden proposar participar d’un negoci. Sospesa-ho però no et precipitis. Pot reaparèixer una antiga parella.



Lleó



al 21 d’agost

Penses a fer canvis al lloc de treball o bé canviar de professió. Necessites alguna cosa nova que t’estimuli. Si tens parella, pot demanar-te una mica més de llibertat.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Mercuri a Capricorn inclina a viure una etapa tranquil·la. Et centres en l’estabilitat personal i financera. Una persona amb qui estableixes una amistat, pot declarar-se.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Et pots sentir vigoritzat i amb ganes de fer coses. Vols aire fresc a la teva vida i estàs disposat que el nou any sigui diferent. Moments entranyables amb els fills.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Amb Venus a la teva Casa IV, vius dies de trobades amb amics, especialment per recordar els vells temps. De cara al 2020 vols millorar la disciplina per assolir projectes.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

El teu enfocament està mirant cap al sector de les finances. Estructures la dieta, per millorar aspectes de la teva salut. Possibilitat de participar en una activitat comercial.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Ets el rei de la festa. Hi ha molt de pes astrològic en el teu signe i vius moments de canvis importants, sobretot en l’àmbit intern. Pots tenir una nova font d’ingressos.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Amb diversos planetes circulant per Casa XII, pots sentir que has d’atendre qüestions íntimes. Et fas més conscient de com has de gestionar l’economia l’any vinent.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març