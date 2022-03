Horòscop del 21 al 27 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Són moltes les coses que es poden moure al llarg d’aquests dies, però haureu d’anar en compte perquè en mig de tots els moviments hi haurà moments de molta tensió i de nervis, el millor que podeu fer és parlar del que us preocupa i, sobretot, buscar la manera de no atabalar-vos si no és estrictament necessari. Quanta més calma pugueu tenir millor per a vosaltres i també pels que us envolten.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Seran dies bons per viatjar, ja bé sigui físicament com mentalment, però tindreu ganes de fer algun canvi d’aires i no està gens malament fer-lo en aquests dies. De fet, en el camp de les amistats, sembla que la cosa ja va bé per aquest camí i podeu viure experiències molt divertides i distretes. Per altra banda, en el camp de la parella, sembla que les coses també pinten força bé i paga la pena que ho aprofiteu.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La iniciativa i la bona manera de portar les coses farà que la gent us agafi molta confiança i això us pot anar molt bé tant en el camp de la feina, com en el de les amistats, ara bé és important que no feu un abús de la confiança que us dipositin perquè després hi perdreu amb el temps, cal que sigueu honestos i sensats. Deixeu-vos portar pels somnis, seran els que us donaran més idees i força.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tot i que estigueu amb les idees contràries a la gent que us envolta us heu de mantenir ferms amb el que penseu, encara que a moments tingueu dubtes, la veritat és que en els vostres pensaments ja hi ha alguna cosa de raó i haureu d’explicar els vostres raonaments perquè us entenguin, tingueu paciència i no us hi enfadeu que no cal. En el camp de la parella podeu tenir moments molt macos, aprofiteu-los.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Serà fàcil que tingueu ganes d’estar amb gent perquè estareu molt sociables, el més curiós és que tindreu contacte amb persones famoses o molt conegudes amb qui hi haurà molt bon rotllo, cosa que sempre és d’agrair. Que no us pugin els fums al cap que només és un parlar i que encara que siguin persones conegudes són persones igual que tothom, no exagereu la situació, passeu-ho bé i prou.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Algun amic vostre és possible que tingui alguna bona sorpresa en tema de diners i que se us marqui a vosaltres vol dir que potser de rebot alguna cosa us caurà, ja podeu estar contents, encara que només us pagui el cafè, penseu que us valora i vol compartir amb vosaltres i això és el més important. Si podeu viatjar, feu-ho, que se us posarà d’allò més bé, no cal anar gaire lluny, però moure-us sí.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tot us molestarà i estareu una mica més nerviosos que de costum, cosa que no us va gaire bé, seria molt important que miréssiu de relaxar-vos una mica i, sobretot, que miréssiu de dir el que us passa a qui li afecta el vostre estat, si ho podeu fer serà el millor per estar més tranquils i canviareu el vostre tarannà. Necessitareu temps per fer les vostres coses, mireu de buscar-ho i estigueu tranquils, us anirà bé.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tindreu moltes ganes de lligar i de seduir, no són coses que es busquin, només venen així i prou. De fet no serà pas per buscar una relació seriosa, però mai se sap. Si ja teniu parella us dedicareu a tornar a donar vida a la relació que de vegades convé prou. Per altra banda, heu d’anar en compte a la feina, hi ha alguns canvis i cal que estigueu amb els ulls ben oberts per si alguna cosa us pot beneficiar.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Les paraules seran el vostre fort, sabreu dir el que toca en el millor moment i si va relacionat en el camp de la feina encara millor, la iniciativa serà bona i els resultats també. En el camp que haureu de posar-hi més esforç serà en el de la parella, ja que sembla que les coses no tenen ganes d’anar massa bé i tot es gira una mica, heu d’intentar estar relaxats i si la cosa es complica mirar de no dir res.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

És molt probable que aquests dies vulgueu arribar fins el final de totes les coses, només fareu que preguntar i voler saber-ho tot. De vegades, això és bo per sortir de dubtes, però altres vegades pot ser una falta de confiança una mica gran pels altres, mireu de respectar la intimitat i doneu una mica de llibertat als que conviuen amb vosaltres que això també fa viure millor i més tranquil·lament.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tindreu un sisè sentit molt desenvolupat, cosa que us permetrà estar a l’aguait de tot el que passa en el vostre entorn. Estaria bé que féssiu servir aquest sisè sentit per ajudar a qui us importa, de ben segur que us ho agrairà. Per altra banda, us vindran moltes ganes de canviar d’imatge i ja ho podeu fer perquè tindreu molt bon gust i segurament trencareu motllos per a molt millor, o sigui que endavant.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

No cal que us enfadeu tant per tot, intenteu mirar les coses una mica més positivament i ja estarà. De vegades sense pensar actuem negativament i cal pensar una mica i deixar una mica de marge a les coses per així experimentar que hi ha coses que encara que puguem pensar que aniran malament a l’hora de la veritat van prou bé, per tant és molt important deixar fer i, sobretot, experimentar.