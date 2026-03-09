Horòscop del 9 al 15 de març

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Tot i que estareu molt bé a casa, heu d’estar al cas de que segons com digueu les coses podeu tenir alguna enrabiada amb algú de la família, per tant estaria molt bé que vigiléssiu amb el que digueu i, sobretot, mireu de no gastar bromes que igual no se li posen gaire bé al qui les rep. Per altra banda, ho teniu molt bé per a relacionar-vos amb els amics, cosa que us anirà genial per a esbargir-vos i per a passar-ho bé.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Estareu molt tranquils i la veritat és que no hi haurà massa coses que us atabalin, bàsicament teniu ganes de deixar-vos anar i obrir portes al món del relax, fet que està molt bé tant per a vosaltres com per als que són en el vostre entorn. De totes maneres, aquest punt d’”apalancament” l’heu de mirar de controlar perquè fàcilment us hi acostumareu i després us costarà molt tornar a arrencar, tindreu molta mandra.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Seran uns dies molt importants per a poder portar a terme tot el que vagi relacionat amb projectes a llarg termini, això vol dir que és el moment d’engegar motors i començar a anar endavant, els projectes poden ser molt variats, des de muntar un negoci fins a tenir una criatura, com preparar una exposició, és igual el que vulgueu fer, senzillament, ara ho teniu bé per a començar i val la pena fer-ho.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Necessitareu parlar a cada moment de tot el que us passa i la veritat és que no mirareu massa a qui li direu les coses, en principi no té perquè passar res, però us recomano que tingueu una mica de prudència, més que res perquè de vegades les coses es poden girar, i no cal. Per altra banda, us recomano estar envoltats d’amics o de gent que us estimeu perquè això us farà sentir més còmodes i millor.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Ho teniu molt bé per a viatjar i cal que ho feu, si podeu, se us posarà la mar de bé. A part d’això, la veritat és que tindreu molt bon rotllo amb la gent de casa i això sempre va bé. Tot i que us parlaran i no estareu al cas de res, perquè tindreu el cap a la lluna pensant en un munt de coses diferents, perquè una de les coses que us faltarà aquests dies serà la concentració, però no es pot pas tenir tot, divertiu-vos.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Aneu molt amb compte amb el tema de diners que tenen tendència a desaparèixer i no va gaire bé, o sigui que aneu alerta i procureu buscar la manera de controlar els vostres impulsos per a no perdre-hi diners. També està bé saber que en tema d’estudis les coses poden anar força bé, només cal que us hi poseu i fàcilment us quedarà tot gravat, mireu d’aprofitar per a estudiar i així tot us serà més fàcil.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
La gran idea serà la de sortir al carrer i la de conèixer gent nova, i és que hi ha ganes de comunicar-se i ganes de saber coses diferents, no us estranyi que tingueu desig de llegir i d’estar al lloro de tot. Si podeu, endavant! Que de ben segur que us agradarà estar més informats, només us cal triar quin tema us agrada més, i prou. També cal que feu una mica d’esport que us esteu quedant massa quiets.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Tindreu tots els sentits enfocats a fer canvis a casa i no està pas malament, tot al contrari, és molt important que els feu per a descobrir que teniu moltes coses que no feu servir i que us poden anar genials per a aconseguir el que voleu. Sigueu una mica considerats amb els de casa, que de vegades per massa confiança els pressioneu excessivament i, la veritat, és que tampoc és necessari ser tan dur.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Tindreu la necessitat de fer coses que us agradin i que potser no serveixen per a res, però us fan il·lusió, no us quedeu amb les ganes que també va bé fer coses perquè sí, i prou. A banda d’això, hauríeu de buscar la manera de solucionar algun petit conflicte que es pot generar en relació a les amistats, si podeu, i sé que sí, intenteu mirar de parlar amb aquella persona que està una mica disgustada, anirà bé.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Hi haurà molt bona relació amb la mare, però, a banda d’això, hi poden haver moments força complexos relacionats amb el tema amorós, estaria bé que no us deixéssiu endur per la passió desenfrenada, us podeu trobar amb algun embolic dels grossos. També cal que us digui que els capricis us poden vèncer i podeu acabar gastant molt més del que teníeu previst, mireu de frenar-vos una mica.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Us vindrà de gust donar un toc de misteri a la vostra vida i el que fareu serà deixar-ho tot a mig dir, sense donar explicacions i fent servir més d’una vegada aquelles mirades que donen a entendre que hi ha alguna cosa més, però que no es vol dir. No sigueu dolents que de vegades tot jugant les coses s’acaben embolicant i, tot i que pot ser divertit, també s’ha d’anar amb compte per a no crear problemes absurds.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
La sensibilitat que tindreu serà molt bona i captareu un munt de coses que en altres moments us haurien passat desapercebudes, no estaria gens malament que, fins i tot, us apuntéssiu en algun lloc les experiències que pugueu tenir, poden ser interessants. Per altra banda, us sentireu molt bé a casa i cal que ho aprofiteu per a descansar i per a remodelar el vostre espai, allò que es fa… Canviar mobles de lloc, vaja.