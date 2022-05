Horòscop del 9 al 15 de maig

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Encara que no et resulti gens fàcil cedir (i et convé fer-ho), no perdis ni un minut a discutir. Treball: analitza si val la pena perdre tant temps i tant alè per guanyar més diners, si et compensa, perquè en cas contrari, no et sentiràs satisfet.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Els teus plans es veuran afavorits, la influència planetària et dona la possibilitat d’impulsar iniciatives. Aquest és un moment òptim per a tu, aprofita-ho. Treball: la companyonia que et demostraran aquests dies serà la gota que ompli el got, Felicitats!.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Involucra’t més en certes tasques familiars. No esperis al fet que les coses vagin a més, ningú hauria d’exigir-te que et facis càrrec de les teves obligacions. Treball: la teva manera d’enfocar les relacions humanes fa que la labor sigui més grata.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Procura no condicionar la teva felicitat a la d’altres persones i allunya’t mentre puguis del que et fa patir. Treball: si necessites ajuda, la trobaràs, encara que has d’aprendre a gestionar els teus propis recursos. Reforça la teva autoestima.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Confia que te’n sortiràs d’una situació tibant, perquè si li poses interès, amor i tendresa podràs remuntar la crisi. Treball: crea optimisme encara que vegis errades, encara que pensis que no funcionarà, supera el temor al fracàs.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

De vegades cal arribar fins al fons de les coses per sanar-les d’una vegada per sempre. No escatimis esforços si es tracta de millorar les teves relacions personals. Treball: comença a simplificar tasques i a treballar en equip; et compensarà.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Un petit disgust no pot alterar els teus plans. No pots dependre del bon o mal humor de ningú per fer les coses. Treball: és possible que aquesta setmana et donin una oportunitat per lluir-te, has d’aprofitar-la al màxim.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La teva parella és el teu mirall. Reconeix-te en ella, perquè podràs veure a través d’ella el millor de tu mateix. Treball: fes-ho perquè t’agrada, perquè et sents bé i aportes alguna cosa important, però no ambicionis impossibles, viu i deixa viure.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

La força del teu cor és enorme quan enfoques el teu amor cap a una persona, però compta si no t’estimen amb la mateixa intensitat; no et desil·lusionis. Treball: no creïs enveges, acabaran augmentant les teves dificultats, sigues diplomàtic.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tenir-ho tot sota control és la teva màxima, però si els sentiments es desboquen surts corrent fàcilment. Mostra’t disposat a compartir. Treball: si algú et suggereix canviar de tàctica o de dissenyar una nova estratègia laboral escolta-la.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Observa el que les persones estimades et proporcionen, perquè pot ser que t’estigui passant desapercebut. Treball: el que hagis de dir o reivindicar, fes-ho amb molt de compte, si et deixes portar per la ira, no resoldràs res i agreujaràs la situació.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

L’amistat és un bé que aprecies especialment, però recorda que tu també ets important pels altres. Si tens un problema busca un amic. Treball: si alguna cosa ha fallat no s’acaba el món, soluciona-ho i tot estarà oblidat.