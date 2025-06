Horòscop del 9 al 15 de juny

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Tot i que les coses de família us carregaran una mica i no estareu gaire per històries, heu de mirar de sortir una mica i deixar que us toqui l’aire perquè si us quedeu a casa encara serà pitjor. Si podeu, aneu al cine o a fer un vol a la platja que l’aire del mar se us posarà la mar de bé. Per altra banda, heu de tenir present que el tema de l’economia estarà molt bé per a vosaltres, cosa que sempre és d’agrair.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

De la mateixa manera que teniu moltes ganes de xerrar, tindreu ganes de fer coses, això ja està bé, però no vulgueu fer-ho tot en un dia, aneu fent cada cosa al seu pas i, així, tot anirà millor. Vosaltres estareu bé, però al llarg d’aquests dies és molt possible que us faci patir algú de la família, és qüestió de salut, la vostra feina serà donar-li suport emocional i mirar de que li sigui el més lleu possible.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu molta tendència a discutir les coses, no deixareu passar el punt dels altres sense donar la vostra opinió i podeu ser una mica massa radicals en els vostres pensaments. Heu de mirar de no imposar-vos tant, de fet no sou així de naturalesa, són aquests dies que us afecten en aquest sentit i us costa de controlar-ho. Aneu en compte amb els nervis que porteu que us poden donar algun maldecap.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Són uns dies complicats en qüestió de família, les discussions seran fàcils i les enganxades faran acte de presència sovint. Haureu de mirar de passar-ne una mica i donar-hi el mínim d’importància, així estareu millor i no hi haurà tants problemes. El que teniu més bé és el carisma, fareu girar a tothom pel carrer, us miraran perquè desprendreu una brillantor fora del normal, bons dies per a sortir de casa.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

A vosaltres el que us aniria millor és agafar les maletes i anar-vos-en a passar uns dies a un balneari, si podeu, ho feu. Altrament us haureu de posar aigua a la banyera o fer-vos una bona dutxa, amb moderació per a no gastar massa aigua, però la justa per a descarregar-vos de les tensions acumulades. Per altra banda, us haig de dir que aneu amb compte amb els diners que us marxen de la butxaca com si res.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Seran uns dies una mica diferents a la vostra manera de fer habitual, pel fet de que us encarareu fàcilment a les coses que no us estan bé i mostrareu la vostra part més reivindicativa. Això no està malament perquè, de vegades, deixeu passar massa coses que és bo de comentar i de deixar clares en els vostres pensaments. També són uns dies en els quals haureu de demostrar la vostra serenitat en família.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La vostra inseguretat en el camp de la parella us fa estar una mica malament, heu de mirar de no pensar tant i mirar d’actuar més, si algú us importa feu-li saber i així aclarireu les coses i estareu més tranquils. La parella és cosa de dos, ja se sap, però és bo de no tenir-hi por. Una altra cosa important al llarg d’aquests dies serà la vostra sensibilitat que serà molt forta, llavors és fàcil estar susceptibles.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Són dies d’èxit en els propòsits que us marqueu, això és important ja que us facilita el camí per a tirar endavant en els vostres projectes, sempre i quan no vagin lligats a les despeses extres, que ja en teniu masses i, de moment us heu de mirar de controlar una mica. De totes maneres, haureu de vigilar el vostre mal geni, no en teniu massa, però quan us toquen la fibra i salteu podeu ser una mica perillosos.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tot i que tingueu uns dies d’autocrítica força importants, el vostre camp laboral us farà estar contents i deixareu de banda aquelles coses que us preocupen per a sentir-vos còmodes a la feina o als estudis, de fet ja us convé perquè heu estat una temporada una mica distrets en aquest camp. L’únic que us haureu de controlar són les respostes ràpides que us faran dir alguna animalada que no vindrà al cas.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La vostra preocupació en el camp de la feina és una mica absurda ja que quant més nervis hi poseu pitjor us va, llavors la solució és mirar de posar-hi paciència i agafar-vos molt bé tot el que passi relacionat en aquest tema, tot anirà bé. El que heu de mirar de fer aquests dies és sortir i tenir força contacte amb gent, parlar i desfogar-vos una mica saltant i ballant, la diversió és el millor relaxant.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

És fàcil que la vostra part sentimental es vegi afectada per la inestabilitat, tindreu ganes tant de plorar com de riure i no podreu fer massa cosa per a controlar-ho. Estaria bé que us ho agaféssiu amb molta calma, cosa que a vegades costa de fer, però val la pena intentar-ho. Tindreu molt bé la vida social i us trobareu envoltats de força gent al llarg d’aquests dies, mireu de parlar i deixeu anar allò que fa nosa.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

El vostre estat de nervis serà una mica empipador, sobretot per la gent que teniu al voltant ja que contestareu una mica massa ràpid i sense pensar el que dieu, cosa que pot fer mal a algú o, si més no, que aquest se sentí insultat sense que sigui la vostra intenció, o sigui que alerta amb els vostres comentaris impulsius. El que sí tindreu bé serà el tema dels diners, mireu d’aprofitar-ho, que no passa sempre.