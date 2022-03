Horòscop del 7 al 13 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Tot i que estareu molt bé a casa, heu d’estar al cas que segons com digueu les coses podeu tenir alguna enrabiada amb algú de la família, per tant estaria molt bé que vigiléssiu amb el que digueu i sobretot mireu de no gastar bromes que igual no es posen gaire bé al que les rep. Per altra banda ho teniu molt bé per relacionar-vos amb els amics, cosa que us anirà genial per esbargir-vos i per passar-ho bé.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estareu molt tranquils i la veritat és que no hi haurà gaire bé res que us atabali, bàsicament teniu ganes de deixar-vos anar i obrir portes al món del relax, cosa que està molt bé tant per a vosaltres com pels que estan en el vostre entorn. De totes maneres, aquest punt d’apalancament l’heu de mirar de controlar perquè fàcilment us hi acostumareu i després us costarà molt tornar a arrencar, tindreu molta mandra.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Seran uns dies molt importants per poder portar a terme tot el que vagi relacionat amb projectes a llarg termini, això vol dir que és el moment d’engegar motors i començar a anar endavant, els projectes poden ser molt variats, des de muntar un negoci fins a tenir una criatura, com preparar una exposició, és igual el que vulgueu fer senzillament ara ho teniu bé per començar i val la pena fer-ho.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Necessitareu parlar a cada moment de tot el que us passa i la veritat és que no mirareu massa a qui li dieu les coses, en principi no ha de passar res, però us recomano que tingueu una mica de prudència, més que res perquè de vegades les coses es poden girar i no cal. Per altra banda, us recomano estar envoltat d’amics o de gent que us estimeu perquè això us farà sentir més còmodes i millor.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Ho teniu molt bé per viatjar i cal que ho feu si podeu, se us posarà la mar de bé. A part d’això la veritat és que tindreu molt bon rotllo amb la gent de casa i això sempre va bé. Tot i que us parlaran i no estareu al cas de res perquè tindreu el cap a la lluna pensant en un munt de coses diferents, perquè una de les coses que us faltarà aquests dies serà la concentració, però no es pot tenir tot, divertiu-vos.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Aneu molt en compte amb el tema de diners que tenen tendència a desaparèixer i no va gaire bé, o sigui que aneu en compte i procureu buscar la manera de controlar els vostres impulsos per no perdre-hi diners. També està bé saber que en tema d’estudis les coses poden anar força bé, només cal que us hi poseu i fàcilment us quedarà tot gravat, mireu d’aprofitar per estudiar i així tot us serà més fàcil.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La gran idea serà la de sortir al carrer i la de conèixer gent nova, i és que hi ha ganes de comunicar-se i ganes de saber coses diferents, no us estranyi que tingueu ganes de llegir i d’estar al lloro de tot, si podeu, endavant que de ben segur que us agradarà estar més informats, només us cal triar quin tema us agrada més i prou. També cal que feu una mica d’esport que us esteu quedant massa quiets.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tindreu tots els sentits enfocats a fer canvis a casa i no està pas malament, tot al contrari, és molt important que els feu per descobrir que teniu moltes coses que no feu servir i que us poden anar genials per aconseguir el que voleu. Sigueu una mica considerats amb els de casa que de vegades per massa confiança els pressioneu massa i la veritat és que tampoc és necessari ser tan dur.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tindreu la necessitat de fer coses que us agradin i que potser no serveixen per a res però us fan il·lusió, no us quedeu amb les ganes que també va bé fer coses perquè sí i prou. A banda d’això hauríeu de buscar la manera de solucionar algun petit conflicte que es pot generar en relació a les amistats, si podeu, i sé que sí, intenteu mirar de parlar amb aquella persona que està una mica disgustada, anirà bé.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Hi haurà molt bona relació amb la mare però a banda d’això hi poden haver moments força complexes relacionats amb el tema amorós, estaria bé que no us deixéssiu endur per la passió desenfrenada, us podeu trobar amb algun embolic dels grossos. També cal que us digui que els capritxos us poden vèncer i podeu acabar gastant molt mes del que teníeu previst, mireu de frenar-vos una mica.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Us vindrà de gust donar un toc de misteri a la vostra vida i el que fareu serà deixar-ho tot a mig dir sense donar explicacions i fent servir més d’una vegada aquelles mirades que donen a entendre que hi ha alguna cosa més però que no es vol dir. No sigueu dolents que de vegades tot jugant les coses s’acaben embolicant i tot i que pot ser divertit també s’ha d’anar en compte per no crear problemes absurds.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

La sensibilitat que tindreu serà molt bona i captareu un munt de coses que en d’altres moments us haurien passat desapercebudes, no estaria gens malament que fins i tot us apuntéssiu en algun lloc les experiències que pugueu tenir, poden ser interessants. Per altra banda, us sentireu molt bé a casa i cal que ho aprofiteu per descansar i per remodelar el vostre espai, allò que es fa, canviar mobles de lloc.