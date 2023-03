Horòscop del 6 al 12 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Estareu molt romàntics, i es que tot us semblarà de color de rosa. Dins d’aquests dies trobareu sortides bones a situacions complicades que esteu vivint i això sempre va bé. Continueu amb bons aspectes per a la feina i cal que ho aprofiteu sobretot si us cal canviar de treball, o bé no en teniu i n’esteu buscant. Se us farà molt agradable estar a la muntanya i en contacte amb plantes i animals.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Hi ha molt bona relació en la figura de la mare aquests dies, crec que és bo de poder-hi parlar sense cap embut ja que us traurà tibantor entre vosaltres. Per altra banda heu de tenir present que la vostra responsabilitat ha de ser motiu per a treure-us la mandra de sobre, que n’hi ha molta i això no és bo, encara que us costi heu de complir amb els vostres compromisos que no són pocs i que realment són importants.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La vostra necessitat d’independència us farà estar una mica distants amb els vostres, però no de mal rotllo, només que necessitareu fer la vostra sense donar explicacions a ningú del que feu o deixeu de fer, i és que de vegades va bé estar pendent d’un mateix. No us estranyi si somieu bastant i són somnis una mica retorçats, no us hi capfiqueu que tot és un reflex de les voltes que doneu a les coses i no cal.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Heu d’anar amb compta amb els diners, serà fàcil que desapareguin de la vostra butxaca, si em voleu creure, deixeu el moneder a casa i agafeu sols el que heu de fer servir. Per altra banda, és possible que us cridin l’atenció per alguna cosa que en teoria no heu fet bé, no us ho agafeu massa a pit, al cap i a la fi, de les errades se’n aprèn i sempre és bo que us ho facin saber, així podeu rectificar i és millor.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La vostra consciència estarà molt activa i us farà adonar que heu de potenciar la vostra responsabilitat, ja que últimament la serietat en les vostres obligacions s’ha vist afectada pel fet de passar una mica de tot i tenir la idea que tot s’anirà fent, cosa que de vegades sí, però la majoria de vegades si no hi posem una mica d’esforç no sol passar. Per tant una mica més de complicitat en les coses anirà bé.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Estareu un pèl analítics, ja ho sou força de naturalesa pròpia però al llarg d’aquests dies serà una mica exagerat. Hauríeu de deixar una mica de marge la vostra manera de veure les coses perquè si no algú se us pot enfadar. De totes maneres tampoc són mals dies per a vosaltres ja que en el tema de parella, si deixeu l’anàlisi de costat podeu estar molt bé i si no teniu parella podeu trobar algú que us agradi.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Dies genials a la feina o, si més no, relacionats en aquest tema, tot se us posarà fàcil i és important que ho tingueu present per a millorar la vostra situació laboral. A part que estareu molt segurs de vosaltres mateixos cosa que és d’agrair de tant en tant ja que l’autoestima és un puntal per a estar animat i disposat a tot sense por ni preocupació, i així és com heu d’estar aquests dies i sempre.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Serà com molt normal que us tirin els trastos, que se us vulguin lligar, ja m’enteneu, dependrà de vosaltres si us deixeu, o no, de totes maneres ja està bé això de poder triar una mica. Per altra banda, el més segur és que feu anar molt la vostra imaginació i a la hora de la veritat la resposta sigui que no voleu tenir res amb els vostres pretendents o pretendentes. Sort que ho teniu bé en el tema dels diners.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Són dies per a fer coses que us agradin, de fet sempre poden ser dies per a això, però per a vosaltres ara serà especial i ho heu d’aprofitar. També es donarà el cas que podeu tenir sort en l’atzar, però no us dediqueu a invertir més del compte en aquest tema perquè no són mai coses segures i si us arruïneu us enfadareu amb mi i em vindreu a buscar, cosa que no voldria pas, sigueu prudents, d’acord?



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La cosa us pinta bé en el tema dels amors i dels diners cosa que normalment no es sol combinar gaire bé, però mira… si hi ha aquesta sort s’ha d’aprofitar. Tot i que haureu d’anar amb compte ja que jugar tampoc és bo si ho feu massa sovint ja que us podeu trobar amb alguna sorpresa. Llavors una altra cosa interessant és que si esteu en època d’estudis la vostra retentiva és bona i cal que estudieu ara.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Esteu més enfadats del compte i tot us treu de polleguera, potser estaria bé que comencéssiu a tenir una mica més de paciència i que deixéssiu explicar als demés el què pensen per a valorar la seva opinió, o si més no escoltar algun altre punt de vista. Ara no us penseu que sou tan dolents, això només és un petit avís perquè les coses us vagin millor i pugueu estar més segurs del que feu i que aneu bé.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Us heu decidit a canviar d’esquemes cosa important per a vosaltres, ara només cal que ho mantingueu, ja que, el que us ha costat sempre és la constància, que si us hi esforceu una mica ho teniu fet. Estaria molt bé que canviéssiu els mobles de lloc o decoréssiu de nou algun racó d’allà on viviu, us farà sentir molt millor. La qüestió està en renovar tot el que pugueu que veient-t’ho tot diferent, un s’anima.