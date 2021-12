Horòscop del 6 al 12 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Serà una setmana especialment intensa si li dones al teu cor l’oportunitat d’expressar-se. Sigues més romàntic. Treball: els teus projectes i plans professionals es mouen a bon ritme, has de dedicar-te a perfilar les teves propostes.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Et sorprendràs, algú de qui vas estar enamorat i a qui havies perdut la pista podria aparèixer de nou. Treball: necessites autonomia, però alhora t’han de dirigir per despreocupar-te de certes qüestions. Aclareix-te.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Setmana de trobades afectives, de moments tan dolços que et faran oblidar els que no ho van ser tant. Treball: amb la satisfacció de fer les coses bé pots tenir alguna lleu distracció que provoqui un error.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Necessites comprendre alguns processos emocionals, reflexiona si has provocat un conflicte i després d’això demana disculpes. Treball: una situació una mica complicada es resol aquesta setmana satisfactòriament.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Et sentiràs bé després de superar una situació tibant. Valora el que has après per no caure en el mateix error. Treball: descarta possibilitats laborals, la dispersió no ajuda, centra’t o demana consell si ho necessites.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

En el teu cor caben moltes persones, no tanquis la porta als que necessiten la teva tendresa; expressa les teves emocions. Treball: aquests dies et semblarà impossible, però ensopegaràs diverses vegades en la mateixa pedra. Pensa abans d’actuar.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Una situació deixarà d’inquietar-te. Aquest problema que no aconseguies resoldre de cap manera per fi se solucionarà. Treball: prendre’t les coses pel costat menys constructiu pot acabar afectant-te. Reflexiona.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

El teu amor propi se sentirà afectat. amb la sensibilitat a flor de pell, és difícil que no et molestin alguns comentaris. Treball: estàs en un excel·lent moment professional. procura aprofitar-ho centrant-te en el que realment és important.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Estàs en un moment dolç, les teves esperances s’estan complint. Tingues confiança en què les coses seguiran funcionant així de bé. Treball: donaràs amb la persona que convé als teus plans i que et permetrà descarregar-te d’algunes tasques.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Quan t’obstines que les coses funcionin, com que ets molt disciplinat, pots aconseguir que tot encaixi en la teva vida sentimental, escolta més al teu cor. Treball: confia més en els teus col·laboradors i et sorprendràs.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

No esperis que les coses vagin a pitjor per reaccionar, perquè les circumstàncies poden canviar de sobte. Actua ja. Treball: tens bones idees i poques ganes d’engegar-les, però es tracta d’alguna cosa passatgera. Activa’t.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Si tens sentiments contradictoris, no t’estranyis que algunes persones acabin allunyant-se o apartant-se de tu. Treball: Aquesta setmana les coses es posen al teu favor per als teus interessos professionals. És el teu moment.