Horòscop del 4 al 10 d’agost

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Necessitareu tenir paciència per a millorar-ho tot. Perquè estareu molt radicals en el camp de la parella i si no aneu amb compte pot acabar en un trencament, sense necessitat. Heu de mirar de ser objectius i buscar solucions fàcils i factibles. En el camp de la feina les coses pinten molt bé perquè sabreu trobar la manera d’aconseguir el que us interessa jugant bé amb les vostres opcions.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estareu molt romàntics i en tot moment necessitareu expressar el que sentiu, cosa que ja està bé, senzillament heu de deixar fluir els vostres sentiments i tot anirà d’allò més bé. En el camp de la feina les coses poden anar més bé del que us espereu, o sigui que val la pena aprofitar la situació i canviar les coses que pugueu per a millorar el vostre nivell professional. Seran dies de deixar fluir i gaudir de tot plegat.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu massa ganes de manar i això us pot portar algun maldecap, sobretot en el camp de la parella, hi haurà aquella necessitat de voler fer passar el vostre punt i això no és massa bo que diguem, perquè us pot portar maldecaps innecessaris. A la feina haureu de ser previnguts i anar amb compte de no dir allò que no toca a qui no convé, suposo que ja m’heu entès. Tot és mirar-se les coses amb previsió.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Estareu molt insegurs i això us donarà una mica de malestar, seria bo que miréssiu de agafar-vos les coses amb calma i sobretot que demanéssiu consell o opinió a qui tingueu confiança, bàsicament necessiteu una segona opinió de tot el que feu per a reafirmar les vostres decisions. La gran sort és que en la feina hi tindreu una vàlvula d’escapament, serà en un dels llocs on us sentireu més segurs i millor.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Per a vosaltres el més important serà l’amistat i és amb el que basareu tot el que feu, tant en la feina com en l’amor tot anirà lligat a la vostra simpatia i a la vostra necessitat de comunicació i contacte amb els demés. Us serà relativament fàcil aconseguir el que us proposeu amb l’ajut d’aquelles persones que realment us estimen i amb qui compartiu molts moments de bon rotllo, o sigui que a valorar als amics.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

En el camp de la parella estareu una mica empallegosos i, fins i tot, es poden crear moments una mica desagradables si us deixeu portar massa per la necessitat de la parella, us haureu de treballar l’excés de passió i acaparament. Per altra banda, sereu molt complidors, cosa que us farà ser molt responsables i us donarà molts punts a l’hora de millorar en el tema feina, però no cal que us exigiu tant, que cansa.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Serà molt fàcil que us veieu immersos en un mar de nervis, cosa que haureu de mirar de controlar ja que, si no, ho podeu passar molt malament i no cal. Pel tema amorós serà important mantenir la calma i respirar a fons i en el camp de la feina haureu de ser forts per a aguantar la pressió. Per poc que pugueu mireu de reposar i agafar-vos moments de descans per a estar millor i més tranquils.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Per a vosaltres les coses poden ser una mica més diferents que d’altres vegades, sobretot en el camp de la parella, on tindreu la necessitat de formalitzar la vostra relació o la necessitat de buscar una relació més estable i seriosa. Si us agafeu les coses com toca podreu pujar de nivell sense problemes i amb bastants mèrits, ja ho podeu aprofitar que no passa sempre i és bo que aneu preparats per a veure-les venir.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

La vostra sensibilitat us farà estar molt contents i amb ganes de vivències continuades. No us deixeu perdre res del que se us presenti perquè són bons moments per a aprofitar-ho tot. En el camp de la feina és molt possible que tingueu més responsabilitats, però ja us agradarà, us farà sentir més útils i també us obrirà la ment amb idees noves que val la pena aprofitar. Gaudiu de tot i reposeu també.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Hi haurà una gran necessitat de sentir-vos bé a casa i expressar els vostres sentiments a la família d’una manera molt oberta, i és que sereu capaços de trencar esquemes i fer o dir allò que mai us pensàveu fer o dir i que va lligat amb els sentiments. De la mateixa manera tindreu una imaginació i una creativitat que us pot obrir portes a la feina i que us anirà molt bé per a ampliar coneixements.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

L’eina que més fareu servir serà la sinceritat, cosa que us donarà molt bona relació amb els que us envolten i us farà estar molt bé amb vosaltres mateixos, que és molt important. En el tema de la feina estareu molt estables i segurs de la vostra manera de actuar, i ja està bé, tot i que sempre va bé voler millorar. La veritat és que tindreu uns dies molt bons i interessants, ja els podeu aprofitar.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Els vostres somnis seran el que realment tindran importància per a vosaltres i el que us engegarà el motor cada dia. Necessitareu expressar-vos ja bé sigui amb poesia, música o ball. Sereu bons amants i la vostra energia no tindrà aturador, per tant, es preparen uns dies molt interessants i esvalotats, però amb un bon rotllo que no es podrà comparar amb res del que hagueu viscut fins ara, ja podeu aprofitar-ho.