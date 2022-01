Horòscop del 31 de gener al 6 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Haureu d’estar molt pendents de la vostra economia, ja que en el camp dels diners la cosa està una mica complicada i pot ser que hi hagi més despeses de les que teniu calculades. La qüestió és mirar per allà on passen i no animar-vos a comprar sense mirar abans si podeu. Per altra banda, tindreu molt bon rotllo amb els fills, cosa que sempre va bé. Si no en teniu, potser us venen ganes de tenir-ne.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Aquests dies aniran molt dedicats a la feina i sembla que no hi ha manera que la cosa canviï, en principi ja està bé, però cal que no us atabaleu més del compte, tot s’anirà fent poc a poc. No us estranyi que hagueu de parlar amb algú de la família, possiblement un germà o germana, de temes de diners, sigueu pacients i escolteu el que us diuen que segurament serà una bona idea.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Les coses pinten molt bé en tot el que està relacionat amb la família, el tema de parella, la relació amb els pares, etc… aquest fet us pot donar molta seguretat i us pot fer sentir la confiança que necessiteu de cara a ells, aprofiteu aquests bons moments per estar amb tots ells i parlar. Com que de parlar ja en tindreu moltes ganes ja us anirà bé la situació, us podreu expressar sense embuts.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Seran uns dies de caràcter i de dir el que penseu d’una manera decidida i directa, i la veritat és que us anirà perfecte perquè podreu aclarir coses que no sabíeu com arreglar. A banda d’això us estirarà molt el sortir amb amics i el poder estar distrets de tot, de fet ja us toca fer una mica la vostra, però sense abusar que igual algú se us enfada i la veritat és que no cal embolicar la troca si ja l’heu desembolicat.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Tindreu el cap a la lluna, hi ha massa coses que us agraden i la combinació de la necessitat de viatjar us farà estar en un altre món sense adonar-vos del que passa en el vostre entorn. Hi ha vegades que és bo estar distret però heu d’anar en compte que si hi esteu massa potser us cridaran l’atenció. Algun negoci de compra o venda us pot sortir rodó, no deixeu passar l’oportunitat que només passarà un cop.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Potser que sense adonar-vos-en feu algun canvi important en la vostra manera d’actuar, en principi no és res de mal però heu d’estar alerta perquè el canvi va lligat amb un caràcter una mica massa dur i podeu treure a la llum coses que de vegades val més deixar aparcades. Per altra banda, us he de dir que tindreu sort en el camp dels diners, potser en trobeu al carrer o potser a casa n’hi teníeu d’amagats.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Hi ha molta paciència per tot i sembla que no hi ha ganes de fer les coses amb presses, de vegades va prou bé anar calmat. De tota manera, seria important que no deixéssiu massa parat el tema de la feina, que si us calmeu massa no anireu gaire bé, aquí us he de demanar que aneu més lleugers. La veritat és que el millor que podeu fer és estar amb amics que siguin més grans d’edat que vosaltres.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

No sé com enfocar-vos el tema perquè us he de fer saber que el vostre camp econòmic està ben revolucionat i que si no hi poseu remei la cosa pot anar força malament, o sigui que ja us esteu posant les piles i començant a calcular què podeu fer i com, sobretot, què necessiteu de veritat i què us podeu estalviar. Sort que teniu bons amics però que us quedi clar que no en podeu abusar, d’acord?

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tindreu una facilitat molt gran per aconseguir el que voleu perquè us faran cas sense quasi donar explicacions ni raons, això no vol dir que us pugueu passar demanant, una mica i prou. Per altra banda, hi haurà moltes ganes de fer reformes a casa i, fins i tot, m’atreviria a dir que us fa força falta, ni que sigui canviar les coses de lloc, tant sols així ja ho veureu tot diferent i us sentireu millor.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Gairebé us puc dir que el més important d’aquests dies serà la relació de família, però lligada amb un tema una mica complex, el dels diners. Hi ha la possibilitat que us demanin consell i que segons com us demanin ajuda en aquest aspecte, però sempre lligat a algú de la família, ho haureu de fer una mica com pugueu. Si podeu mireu de sortir i parlar amb amics, us podreu desfogar i us anirà bé.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

No parareu quiets per ben res, és com si hi hagués alguna cosa que no us deixés parar, i en part ja està bé, però heu de mirar de buscar moments per reposar i per estimar-vos una mica més vosaltres que també us convé. Per altra banda, és important que vigileu amb els excessos, tant de menjar com de beure, més que res perquè tindreu el cos una mica ressentit i pot haver-hi alguna cosa que us pot fer mal.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Estareu molt negociants i si treballeu de comercials us anirà perfecte, i si no és així penseu si hi ha alguna cosa que us voleu treure del damunt que potser aquests dies us van prou bé i feu negoci. Un dels aspectes que teniu millor és el de la sort i cal que l’aprofiteu, sobretot, si podeu, compreu un número de loteria, que potser no us toca perquè no us pot tocar a tots els peixos però cal provar-ho.