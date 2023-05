Horòscop del 29 de maig al 4 de juny

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Haureu d’anar molt en compte amb el tema de diners perquè tindreu tendències a que us els prenguin o els perdeu ja sigui perquè us caiguin de la butxaca com que els perdeu en el joc. Mireu de no jugar a cap joc d’atzar que pot ser fatal. Per altra banda també us haig de dir que anireu molt bé en el camp sentimental, cosa bona perquè us ajudarà a veure les coses d’una manera més positiva i alegre.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

És molt possible que al llarg d’aquests dies no aconseguiu tot el que voleu, però no us amoïneu, de vegades és millor saber esperar al moment que toca i no cal agafar presses, potser ara no toca segons què i més endavant ja arribarà. Podreu conèixer persones molt interessants amb qui aprendreu coses importants i és molt possible que siguin més grans que vosaltres d’edat, però serà genial.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu molt moviment intern en el camp de les emocions i en algun moment serà dolorós. Només us demano que tingueu paciència i que sapigueu acceptar el que ve sense que us faci mal. Penseu que de vegades la gent no vol fer mal però diu les coses sense pensar. El punt principal on estareu millor serà amb la gent de casa, amb la família o amb aquells que és com si ho fossin. Aneu amb ells.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Les coses en el tema de diners us aniran genials, ho teniu bé per a fer alguna petita inversió perquè el panorama està favorable en aquest aspecte, tot i així no feu bestieses que després si no surt bé em fareu crits i no ho voldria pas. Per altra banda, heu de mirar de dedicar una mica més de temps al tema de la parella que sembla que necessita una mica més d’atenció. Sobretot intenteu no barallar-vos, millor parlar.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Hi haurà molt bon rotllo amb la figura del pare i, fins i tot, a casa les coses estaran molt tranquil·les, que ja és bo, també en l’aspecte de la parella sembla que les coses tenen tendències a anar prou bé. Però tindreu un petit problema a l’hora d’expressar-vos ja que direu les coses i us entendran malament, el millor que podeu fer és mirar de no parlar massa i deixar que us diguin els altres.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

En el tema de diners sembla que les coses tenen ganes d’anar molt bé i com que tot es posa en el seu lloc. Això no vol dir que pugueu sortir ara de casa a gastar-vos més del que teniu, no cal ser imprudents. També heu de saber que algun projecte que teniu entre mans s’haurà de quedar aparcat uns dies. No patiu ja el podreu tornar a activar, però cal deixar un espai de temps pel mig, paciència.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tot i que sembli que les coses van més a poc a poc que de costum, no us preocupeu ja que estareu uns dies assegurant i confirmant situacions, és com si necessitéssiu deixar les coses ben assegurades per a poder seguir endavant i no aneu pas mal encaminats. És important tenir les coses clares. Tant en el camp de la parella com en el dels amics estareu amb bastant moviment i del bo.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Encara que patiu més del compte, ara mateix hi haurà molta tendència a que els canvis vagin fent presència i no seran pas dolents, seran uns bons dies per a posar les idees a sobre la taula i buscar la manera de portar a terme aquells projectes que van lligats al camp de la feina i dels estudis. També hi ha bons pronòstics en el camp dels diners, que en els temps que corren ja ens cal a tots plegats.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Seran uns dies per a estar al lloro del que passa, ja que els malentesos formaran part del dia a dia i no deixaran que estigueu massa tranquils. Sobretot en el tema de parella no hi haurà manera que us entengueu per la senzilla raó que s’agafaran conceptes diferents i, això, portarà aquests malentesos dels que us parlava. Mireu de tenir paciència i eviteu discutir, si veieu que no us poseu d’acord, deixa-ho.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Seran uns dies genials per a vosaltres, és com si tot girés rodó i tingués ganes de posar-se de cara per a anar bé, ja ho podeu aprofitar que no passa massa sovint això. També és important que busqueu la manera de tenir alguna conversa amb la figura del pare que sembla que necessita sentir-vos més a prop, o sigui que mireu de buscar el moment i d’estar una mica per ell, si ja no el teniu, penseu-hi una mica.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Aneu molt en compte amb els diners que sembla que tenen ganes de marxar disparats, és important que calculeu una mica i no feu bestieses en aquest aspecte. Per altra banda, hauríeu de mirar de sortir una mica més i sobretot buscar la manera de fer alguna sortida romàntica, de ben segur que us ho agrairan, ja que portareu molt bon rotllo i sabreu fer estar contents a tots els que us envolten.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Sereu capaços de vendre el que sigui i de fer negocis d’allò més curiosos, només us cal confiança i seguretat amb el que voleu aconseguir. També cal que us digui que en l’aspecte de diners la cosa té bones tendències, però això no vol dir que us pugueu passar de la ratlla i, ja per últim, us diré que cal que poseu més emoció i ganes en el camp de la parella que necessita una mica més de vida.