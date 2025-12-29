Horòscop del 29 de desembre al 4 de gener

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Començaràs l’any una mica atabalat, podria passar que tinguis dues feines i tot. Compte a qui deixes diners, no tothom té bona voluntat. Si volies consolidar una relació, ara sembla un bon moment.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Una entrada inesperada de diners t’ajudarà a passar el mes de gener. No serà fàcil, però sembla que, per fi, t’has decidit a fer cas als amics i aquest any et posaràs al dia en noves tecnologies.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Estàs disposat a parlar de les teves emocions. De manera “lleugera”, això sí. La relació de parella per la qual vas apostar segueix endavant favorablement. Comences a sentir-te més valorat a la feina.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Et sents dinamitzat i amb ganes de fer coses. T’has fet uns quants propòsits pel nou any i t’agradaria aconseguir-los, però cal que siguin realistes. Trobada sorpresa amb amics que et farà feliç.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Començaràs el 2026 amb un replantejament general, però que afecta especialment al sector laboral i domèstic. T’agradaria fer canvis al llarg de l’any, tant en la feina com, fins i tot, mudar-te de casa.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Els fills acaparen la teva atenció. El sector sentimental també està molt potenciat i pots iniciar una relació. Emocions contingudes, cerques la serenitat. T’agradaria posar-te a estudiar de nou.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Tens un fill, o filla, que demana més llibertat, estaria bé arribar a un acord. Estàs reconeixent, per fi, alguns talents que tenies amagats i penses en com desenvolupar-los aquest any que comença.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Si no estàs a gust al teu espai domèstic, ara sembla un bon moment per a cercar alternatives. Gestions administratives enfocades a millorar l’economia. Començaràs l’any amb força desplaçaments.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Encetaràs el 2026 amb el ferm propòsit d’estructurar la teva economia. Estàs disposat a ser més disciplinat i treballador. Dies de molta correspondència i diàleg. Es mouen coses en el sector laboral.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Una persona, fins ara amic o amiga, pot esdevenir quelcom més. Declaració a la vista. A la feina o si n’estàs cercant, compte amb els “venedors de fum”, que no et facin apartar dels teus objectius.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Estàs més rebel que de costum i amb una mica de mal humor. Segueixes un xic encaparrat i aprofitaràs el teu aïllament per a elaborar un pla per al 2026. Compte amb els rampells, et poden portar problemes.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Confusió pel que fa a com encarar la part material en aquest any nou. No deixis que experiències emocionals dures del passat et bloquegin. Escriure t’ajudarà a estructurar les teves idees i sensacions.