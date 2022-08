Horòscop del 29 d’agost al 4 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

En el sector protagonisme i segons la influència planetària, hauràs de cedir, acceptar i donar sense esperar res a canvi. Treball: Un principi de setmana molt intens professionalment. Dosifica’t i prioritza, en cas contrari acabaràs rebentat.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Situa’t fora de l’experiència que et fa mal, perquè és l’única manera en què podràs gestionar-la des de la raó i no des del dolor. Treball: com la defensa no és un atac, oblida’t de passar comptes amb qui et va ofendre.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Un amic podria recalcar-te la necessitat de ser més considerada amb algú que està ajudant-te. Mostra’t agraïda. Treball: pots fer moltes tasques alhora, però et convé dedicar-te a una de sola, és molt important.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

És més fàcil que una amistat es converteixi en quelcom més íntim que una parella acabi sent només un amic. Si es dona el cas, l’amor sortirà reforçat. Treball: situa’t per sobre de qualsevol dificultat. Estàs en un moment òptim.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Amb bona voluntat pots arreglar les coses. Empassa’t l’orgull i pren la iniciativa, tal vegada et sorprenguis en veure el que has aconseguit. Treball: Algú que acaba d’aterrar en la teva oficina donarà senyals d’estar atabalat. Dóna-li suport.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

No estàs sol, tens a prop persones disposades a escoltar-te, a compartir la teva visió de la vida, però has d’expressar el que sents. Treball: Si la gent segueix exigint-te més, ets tu qui ha de posar els límits. Ja callaran.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

El teu sentit del deure pot diferir substancialment del que pensen altres que has de fer. Escolta’ls, pots aprendre alguna cosa de profit, però el teu criteri és el que val. Treball: si et cau alguna bronca calla, i canvia d’estratègia.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

No li posis condicions a l’amistat, a l’amor. No existeix res tan valuós com el regal del teu cor. Treball: si pots, pren-te ara unes vacances per desconnectar d’aquests últims dies de pressió. I sinó, descansa.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Una disculpa a temps t’evitarà molts maldecaps. L’orgull amb el qual portes certes situacions no afavoreix les teves relacions personals. Treball: aprèn coses diferents per tenir idees noves i estar al dia. Setmana favorable.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Una setmana molt activa mai pot justificar els desaires que fas. No descarreguis el teu mal humor amb els que estan a prop. Treball: algú t’oferirà la seva ajuda i pot ser que et senti malament. No pensis que vol treure benefici.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Si Venus és amor, tendresa i bellesa i Neptú és sorpresa, és clar que viuràs una experiència bonica i inesperada. Treball: qui la segueix l’aconsegueix. Aquests dies els astres afavoreixen els teus plans de futur, no perdis temps i passa a l’acció.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Soluciona els teus propis problemes abans de ficar-te en assumptes aliens, o aconseguiràs projectar les teves frustracions sense treure res en clar. Treball: la teva opinió compta molt, però de vegades pot sonar a prepotència. Cuida les formes.