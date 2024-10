Horòscop del 28 d’octubre al 3 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

El tema que teniu més a sobre és el de la feina, pot ser que jugui un paper bastant important una decisió que heu de prendre i que pot fer canviar molt i per bé la vostra vida laboral. Si en aquests moments no teniu feina cal que us espavileu per a trobar-ne ara que és un bona època. Per una altra banda, tingueu en compte que estareu en un bon moment de salut, aprofiteu-ho, però no us passeu que després…

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Teniu molts pardalets al cap, només feu que pensar en fer canvis a la vostra vida i el que feu és imaginar-vos com o què podríeu fer, però tan sols ho imagineu i no feu res perquè els canvis es produeixin, la veritat és que l’única cosa que fa falta ara mateix és viure una mica d’il·lusions i no fer gaire cas a la realitat, de fet també és una mica bo somiar truites de tant en tant i viure a banda del món real.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Teniu un bon aspecte per a fer algun tipus d’inversió, o sigui que si teniu l’oportunitat no la deixeu passar. A part d’això és possible que algun malestar de salut us vagi marxant i us sentiu molt més a gust i bé. L’únic amb el que haureu d’anar amb compte serà amb que tindreu tendència a contestar d’una manera una mica massa airosa i crítica, penseu que de vegades podeu ofendre i no cal.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Teniu un repte a seguir, us heu proposat fer una cosa i heu de ser ferms per a arribar fins al final, podeu fer-ho, tan sols cal que us esforceu una mica i, senzillament, que intenteu no canviar de pensament mentre aneu fent. Últimament la vostra idea és anar establint una mica de regularitat a la vostra vida i si us ho proposeu amb totes les ganes ho podeu aconseguir, ara teniu les de guanyar.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

És possible que tingueu molt bon rotllo amb els amics de la feina i també del cole si és que encara estudieu, és clar, però amb els amics o amigues amb qui aneu de festa pot ser que la cosa es compliqui una mica i que hi hagi algun conflicte, en principi, de tipus verbal. Teniu les de guanyar, però us aconsello que mireu de pacificar la cosa i no hi doneu més importància del compte, passeu-ne i ja està.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tot i que tindreu algun moment una mica carregós al llarg d’aquests dies, podeu estar la mar de contents ja que les solucions us vindran soles com aquell que diu i se us posaran les coses bé sense tenir de lluitar-hi massa, millor que millor, no trobeu? Per altra banda, us sentireu força bé que ja us convé, això us pot donar més confiança amb el que feu a diari, us sentireu més segurs i decidits.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Us preocuparan força els diners i és que pot ser que tingueu força despeses extres que us facin trontollar l’economia d’una manera força imprevista, no us atabaleu que tampoc n’hi ha per tant, l’única cosa que heu de tenir en compte és que el tema dels diners sempre es pot arreglar amb temps i una canya, o sigui que molta paciència i tingueu fe, a veure si així us toca alguna rifa.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La cosa no està malament, però hi ha un petit atenuant, el fet que podeu tenir una discussió aferrissada amb algun lloc d’esbarjo, potser que el millor que podeu fer és mirar de no sortir massa de marxa i mirar d’endreçar casa vostra o la vostra habitació tan sols. Potser, si sortiu i us deixeu anar, acabeu arribant a casa amb un ull de vellut, i és que teniu les de rebre i tampoc cal, podeu evitar-ho.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Teniu moltes ganes de marxar a voltar i a veure llocs diferents i sembla com si ningú us volgués acompanyar, si cal mireu d’espavilar-vos i anar-hi pel vostre compte, si no ho feu estareu de mala lluna i no hi haurà qui us aguanti, la veritat és que potser aniríeu més bé anant una mica al vostre aire sense buscar tant qui us acompanya i qui no, feu la vostra i no us hi encaparreu.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Pot ser que us vingui com una sensació d’enyorança envers la figura del vostre pare, si encara el teniu amb vosaltres no desaprofiteu l’ocasió i mireu de parlar-hi i d’arreglar algun malentès que temps enrere potser us va afectar negativament en la vostra relació. Per altra banda, la relació amb la figura de la mare es presenta molt bé, val la pena també aprofitar-ho i dir allò que sentiu per ella.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Us aconsello que al llarg d’aquests dies no jugueu amb res, mireu de fer-ho tot sobre segur, perquè és que teniu totes les de perdre i si us arrisqueu amb el que sigui, teniu un tant per cent molt alt de que us sigui negatiu. Si em voleu creure, feu que siguin uns dies d’allò més rutinaris, us estalviareu problemes i maldecaps, és el moment d’abaixar el cap i no dir massa cosa, passarà ràpid, no patiu.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Heu d’anar una mica amb compte, teniu un risc especial per a tenir alguna entrebancada amb resultat de trencament o entregirada de turmells o peus, casi que el que us diria és que vigileu per on passeu i mireu on poseu els peus, ho podeu evitar si esteu pel que feu. Per altra banda, teniu una proposició bona relacionada amb la feina, si potser, mireu d’aprofitar-la, us pot ser beneficiós i rendible.