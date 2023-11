Horòscop del 27 de novembre al 3 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Sort que tindreu molta paciència i anireu molt calmats, perquè us esperen uns dies de força nervis i de malestar a causa d’algun fill o filla, si en teniu, és clar, i si sou vosaltres els fills fareu posar dels nervis als pares. En resum uns dies com una mica tensos. De totes maneres penseu que no tot serà així i, potser, el que heu de fer és sortir a fer un vol i a que us toqui l’aire, que ja us convé.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

A vosaltres és possible que us toqui alguna rifa ja que les configuracions astrals que us pertoquen així ho indiquen, no us feu massa il·lusions, perquè de tots els Taure tan sols els hi tocarà a alguns, però si és a vosaltres millor que millor. Per una altra banda heu de tenir en compte que un dels aspectes que us poden fer la punyeta és el de l’amor, en el qual passaràs uns dies no massa bons que diguem.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

No seran uns dies massa alegres que diguem ja que les coses sembla que surtin totes al revés i és que tothom us fa crits i es veu amb cor de criticar-vos el que feu i deixeu de fer. Haureu de mirar de no fer massa cas del que us diuen perquè si no parareu bojos i la veritat no val la pena, és millor que no us preocupeu i us centreu més en fer el que us surti dels nassos sense fer mal a ningú, això sobretot.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

És possible que alguna cosa que teníeu previst de fer s’hagi de deixar per una altra estona, agafeu-vos-ho bé perquè serà per una causa de la que no en teniu cap culpa i tampoc podeu fer-hi res, si més no podreu aprofitar per a anar de compres a buscar-vos alguna cosa que us agradi i que sigui per a vosaltres, que ja fa temps que no us regaleu res i, de tant en tant, també és bo pensar en un mateix.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Estareu molt propensos a canvis d’humor extremats i molt variables, potser el fet és que teniu un estat de nervis un pèl massa accentuat, seria bo fer un esforç i mirar de tranquil·litzar-vos una mica per a anar més bé, ja que aquests canvis d’estat d’ànim hi ha moments que poden, fins i tot, ser força desagradables per a la gent que teniu a la vora. Però, no patiu que ja millorarà tot plegat.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Ho teniu força bé aquests dies, no es pas que us toqui la loteria, però el que sí que us toca són uns dies tranquils i sense massa maldecaps ni sorpreses desagradables, veieu que bé! Fins i tot podeu fer una sortida ben maca amb cotxe, si voleu. Us sentireu molt bé i tindreu ganes de moure-us, cosa important si teniu ganes de veure coses noves o si voleu anar a passejar a la muntanya, que us aniria perfecte.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Hi ha propostes de feina que poden ser molt bones per a vosaltres, si podeu, mireu de tenir-les en compte i valorar la possibilitat de fer un canvi a millor. També heu de tenir present que al llarg d’aquests dies potser us facin una mica de mal els ossos, no és pas que sigui res greu, però molestarà una mica, heu de mirar de buscar una feina més suau, o si més no que us hi sentiu més còmodes.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si teniu parella és possible que no es trobi massa bé, potser seria bo que li dediquéssiu una mica d’estona perquè se senti millor i acompanyat(da). Per altra banda, és bo fer-vos saber que al llarg d’aquests dies hauríeu de preocupar-vos una mica més de mantenir la salut estable, de tant en tant feu algun excés i això no va gaire bé, vosaltres sabreu el que feu: de cos només en tenim un per a tota la vida.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Hi haurà moments en els quals estareu una mica irritables, per res ja saltareu, fins i tot contestant malament, sense cap motiu aparentment greu, seria bo que miréssiu de controlar-vos una mica i intentar no perdre els estreps. Per un altre costat, teniu un punt de referència que us pot ajudar molt i és el punt dels amics i amigues que us poden fer distreure i divertir que ja us convé l’alegria.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Plantegeu-vos fer alguna sortida, no cal que aneu gaire lluny, però sí que cal moure una mica el cos per a sortir de la rutina que, últimament, s’està menjant tot el vostre espai vital no deixant que pugueu fer res del que us agrada. A part d’això, teniu molt bones configuracions per a viatjar i val la pena d’aprofitar-ho que això no passa sempre. Aneu a veure alguna cosa o exposició nova.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

La figura de la mare serà important, sobretot pel fet que tota l’estona voldrà saber què feu o què deixeu de fer, i això ja és maco, però, hi ha moments en els que sentireu com una pressió que us ofega, llavors, en aquest moment, seria bo que sortíssiu a fer un vol per a alleugerir una mica la càrrega que porteu a sobre i mentrestant penséssiu que, ella, sols ho fa perquè us estima un munt i això és maco.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

És possible que al llarg d’aquests dies us trobeu o tingueu noticies d’algú que fa temps que voleu veure i teniu ganes de saber que fa, i la qüestió és que no viu pas massa lluny d’on esteu, però la cosa no coincideix i pràcticament no us veieu mai, són coses del destí. Per una altra banda, heu de controlar les coses que digueu perquè de vegades no mireu prim i podeu fer mal a algú sense voler.