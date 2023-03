Horòscop del 27 de març al 2 d’abril

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Aneu amb compte amb la parella, l’esteu deixant una mica de banda i això no es bo, hauríeu d’intentar escoltar i entendre la situació amb la qual es troba, potser d’aquesta manera li podeu donar un cop de mà. Si no teniu parella tindreu uns dies més tranquils i l’únic que us pot fer trontollar és la possibilitat d’alguna enganxada amb algú de la feina, o bé algun company d’escola, agafeu-vos-ho bé.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Es plantegen uns dies divertits amb moltes coses o propostes bones per a passar-ho bé, tot és posar-hi ganes i, endavant. Una de les coses més maques que us podeu trobar és la simpatia que la gent us mostrarà amb tot el que feu i allà on aneu. Hauríeu d’estar contents i sobretot hauríeu d’agrair el bon rotllo que la gent us presta ja que no sempre s’està tan de bon rotllo i això és bo, aprofiteu-ho.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Haureu d’anar amb compte perquè la rapidesa amb la que us enfadareu serà molt grossa, per tant hi haurà moments de força crispació sobretot dins de casa amb grans tendències a discutir amb el pare, mireu de controlar-vos una mica i relaxar-vos perquè el vostre estat nerviós es traduirà amb ràbia i amb mala bava, cosa no massa efectiva per la pau i la tranquil·litat, abans de contestar respira.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Grans tendències a voler quedar-vos a casa i a no voler saber res de ningú, si no és pas que tingui una importància especial per a vosaltres. Per altra banda us haig de dir que és possible que veieu com hi ha persones que es preocupen per vosaltres i això us farà adonar que realment hi ha gent que us estima i us dona suport, mireu de ser més alegres encara que només sigui per ells, segur que us ho agraeixen.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Podreu fer una mica el que us doni la gana, ja que moltes de les coses que normalment us priven de ser lliures, com ara els pares o la parella, o bé la feina, us permetran fer una mica la vostra i això és d’agrair ja que gairebé sempre esteu lligats i és difícil que us pugueu deixar anar. Per altra banda, el tema en el que notareu més bones vibracions és en el camp dels diners, aprofiteu que no passa sovint.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Ja era hora que podéssiu passar uns dies com els que es presenten, amb punts molt favorables i facilitat de sortir-vos amb la vostra. Sempre que us ho proposeu tindreu un poder de convicció que no soleu tenir i d’aquesta manera podreu fer girar les coses per allà on us interessin. Per altra banda, on pot ser que les coses se us espatllin una mica és en el camp de la parella on es fàcil tenir-hi algun daltabaix.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Per culpa d’alguna amistat perdreu el bon rotllo que teniu amb una persona que coneixeu de fa molt temps, potser perquè la vostra amistat us farà veure realment com és aquesta persona en realitat, us sabrà greu però ho superareu. Per cert, hauríeu de fer alguna cosa per a estar una mica més al cas en la feina perquè teniu tendències a que les coses manuals us surtin malament, heu de posa-hi atenció.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Al llarg d’aquests dies semblarà que estigueu flotant i, a sobre, és possible que la sensació que tingueu és la de no estar en aquest planeta, sort que serà per poc temps perquè si no la feina seria per a fer-vos baixar del globus. En comptes d’estar tanta estona somiant truites, potser és millor que us desperteu i comenceu a ser una mica més realistes, tot i que hi ha vegades que ja en sou força. No perdeu el somriure.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si en qüestió de diners sempre anéssiu així, la cosa estaria força bé, ja que podeu guanyar diners fàcilment i això és bo i important. Com també és bo que sapigueu que és favorable per a vosaltres fer alguna inversió sobretot comprant, o bé una casa o bé un pis. Si mai us ho havíeu plantejat, ara és un bon moment, si teniu ingressos fixes, és clar, tampoc vull que us llenceu a fer una cosa impossible.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tindreu la necessitat d’estar amb la mare i sentir-vos protegits. Són coses que passen i la veritat és que en certa forma no és pas que tingueu motiu per a sentir-vos malament, és tan sols que trobeu a faltar la pau i la tranquil·litat. A part d’això, també hi ha la possibilitat que al llarg d’aquests dies tingueu alguna proposta de feina que vindrà per part d’algú conegut, és una bona proposta.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Últimament sembla que no hi ha manera que us surti res bé, només feu que veure entrebancs a tot i pensar que no s’arreglarà mai res de res. No us heu de desesperar, les coses necessiten temps i ara és el moment de saber agafar-vos-ho tot amb el màxim de paciència que és la mare de la ciència. Una de les coses que us poden sortir bé és l’amistat, o sigui que mireu de bolcar-vos una mica amb la festa i a riure.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Ja era hora que comencéssiu a posar ordre a casa, sempre la soleu tenir de potes enlaire i segons diferents cultures orientals, si teniu desordre a casa també el teniu a la vostra vida, o sigui que ja sabeu el que us toca, poseu-vos les piles i a endreçar s’ha dit. Per un altra costat, heu de saber que ara és un moment de preparació que us farà adonar de moltes coses importants, no ho deixeu passar per alt.