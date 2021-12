Horòscop del 27 de desembre de 2021 al 2 de gener de 2022

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Estareu molt revolucionats amb el tema diners i és que sembla que només fan que desaparèixer i la cosa us fa posar molt nerviosos. Mireu de no precipitar-vos que les coses a poc a poc es veuen més bé i us adonareu que la cosa tampoc està tan desesperada. Per altra banda, hi haurà una cosa que us farà estar força contents, i és que el vostre físic estarà molt bé i us sentireu valents i forts per fer qualsevol cosa.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Les coses en el camp de la feina sembla que tenen ganes d’anar bé i això és molt bo perquè una mica més d’activitat us pot ser molt bona. Ara bé, hi ha un tema que serà l’estrella d’aquest dies i és el de l’amor, o sigui que si teniu parella sembla que les coses us poden anar força bé i si no en teniu estaria molt bé que poséssiu fil a l’agulla i comencéssiu a buscar algú, si no en teniu ganes tampoc esteu obligats.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tot i que no tindreu massa sort i haureu de lluitar per aconseguir el que voleu, no us podreu queixar perquè al final tot sortirà bé i estareu molt contents del resultat final, o sigui que ànims i molta moral per superar aquests moments conflictius, penseu que el temps i la paciència són una molt bona filosofia per moments així. Amb la figura de la mare estareu molt bé, ja ho podeu aprofitar.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

En el camp dels amics hi poden haver alguns malentesos, heu de mirar de no agafar-vos les coses a la valenta i procurar entendre als altres en cada moment encara que sigui una mica complicat. De fet, si voleu també podeu decidir passar d’enfadar-vos i ja està, així de fàcil. També heu de tenir present que us aniria molt bé viatjar i canviar d’aires, cosa que si us ho podeu permetre us val molt la pena.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

A vosaltres us haig d’avisar pel tema diners, ja que la cosa està una mica perillosa i podeu gastar més del que us convé, cosa que us pot portar més d’un maldecap i la veritat és que no cal ja que si vigileu ho podeu fer tot sense problemes. Per altra banda, estareu molt interessats en el camp espiritual i això sí que us pot anar bé, o sigui que ja ho sabeu, a llegir i escoltar coses relacionades amb aquest tema.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Per vosaltres serà fàcil fer amics i buscar la manera de parlar amb qui sigui, hi és que hi ha ganes de comunicar-se i això és bo. Per altra banda, hi ha molt bones perspectives en el tema diners, cosa que també està prou bé, al cap i a la fi la majoria de coses es mouen per això. Podeu passar uns dies molt bons i cal que els aprofiteu que la vida és una caixa de sorpreses i no saps mai com seran.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

No tindreu massa ganes d’estar amb gent, però això, de vegades, ja passa, valorareu molt la tranquil·litat i la soledat, i ja està bé però també és important donar una mica de suport a la gent del vostre entorn i per això us demano que sigueu una mica flexibles i no us tanqueu molt en banda que els extrems no són mai bons. També heu de saber que ho tindreu molt bé amb el tema diners i això és prou bo.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La vostra personalitat estarà molt destacada i necessitareu fer-vos sentir i opinar de tot el que us trobeu davant. De vegades, cal dir el que es pensa i en aquests moments sereu capaços d’aconsellar prou bé a la gent del vostre costat, o sigui que agafeu-vos-ho amb calma que haureu de parlar més del que potser us pensàveu, tot i així us sentireu molt bé i el que fareu us omplirà molt, cosa bona.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Hi haurà molt moviment al vostre entorn i és prou bo que sigui així, bàsicament perquè necessiteu ambient i coses diferents per fer que us donin alegria i diversió. Per altra banda, també necessitareu que us ajudin a veure les coses clares i aquests dies us poden encarar força bé els comentaris que vagin sorgint, us proposo que aquests dies no penseu i que només escolteu i us divertiu.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Haureu d’anar amb compte amb la pujada de geni que tindreu, i és que qualsevol cosa us traurà de polleguera i això no és massa bo que diguem ja que podeu acabar discutint amb algú i la veritat és que no us convé gaire. Per altra banda, serà millor la vostra relació amb la figura del pare, amb qui trobareu mil i una raons per parlar i per demanar-li consell, us pot anar molt bé, no deixeu de parlar-hi.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estareu somiant truites tot els dies, i és que hi ha ganes d’estar distret i feliç, cosa que ja està bé però que pot ser una mica empipador per la família perquè parlar, el que es diu parlar, no ho fareu gaire i això dona una sensació estranya per a la gent del vostra entorn ja que us veuran contents, però no sabran perquè i vosaltres tampoc us explicareu, no estaria de més compartir una mica la felicitat.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Hem d’estar preparats per a aquests dies, les coses es compliquen i sembla que heu de vigilar amb tema de diners que és el que us afecta pitjor. La cosa està en comptar bé i en buscar la manera de fer arribar els diners a tot arreu, si demaneu ajuda ja us la donaran, però penseu que després sempre s’ha de tornar, o sigui que el millor és estalviar i sospesar realment què és el realment necessari.