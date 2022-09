Horòscop del 26 de setembre al 3 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

En aquests dies valoraràs la possibilitat d’una nova amistat perquè pot tractar-se d’algú realment especial. Treball: Accepta el que et proposin. No exigeixis i mostra’t disposat a dialogar. Superes una situació encallada.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Aposta per l’amor. El que va començar com una renyina també pot acabar en un esclat de passió incontrolat. Treball: els canvis per sorpresa t’afecten molt i és el que experimentaràs aquests dies, valora’ls positivament.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Sense adonar-te ets protagonista en gairebé tot, i si no deixes espai al teu interlocutor pots equivocar-te i fer mal. Treball: el que et preocupa pot resoldre’s si deixes de controlar-ho tot. Tranquil, tot funciona bé.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La lluna nova et convida a modificar algunes coses a casa, però també el que no està funcionant bé i contribueix a enterbolir la convivència. Treball: Hauràs d’assumir una petita derrota, un imprevist laboral.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Compta amb els teus amics per passar-ho bé. No és el moment per estar sol si fa poc has passat per un tràngol emocional complicat. Treball: no és el moment per reivindicar agressivament, procura ser reconciliador.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Aposta per l’opció més positiva de les experiències; amb això aconseguiràs entendre’t millor a tu mateix. Treball: fer-ho a preu fet et donarà beneficis però també alterarà la teva salut i les teves relacions familiars. Decideix què valores més.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tot seguirà sent com desitges i gaudiràs intensament tant de la teva família com dels teus amics. Treball: tens l’oportunitat de contactar amb algú que podria ajudar-te a organitzar millor el temps. Optimitza tot el teu potencial.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Aprofita per expressar a la gent que estimes el que sents. Obre el teu cor i gaudeix de l’amor que et proporcionen. Treball: Vigila amb els comptes si t’encarregues d’assumptes de diners, sigues molt previngut o podries tenir un descuit.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Molta passió, les teves emocions poden disparar-se de tal manera que et portin al límit. Vigila de no perdre el control. Treball: una discussió pot obsessionar-te, no hi donis importància i quan estigui solucionat, no ho perpetuïs.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

El consell d’una persona més madura t’ajudarà a resoldre un problema de relació que porta algun temps encallat. Treball: quan no hi ha motivació, no et compensa ni t’enriqueix. Intenta gaudir del que fas en la mesura del possible.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Una relació que no va funcionar en el seu moment pot tenir possibilitats si la teva voluntat és canviar el que va fallar llavors. Treball: evita la presa de decisions durant aquesta setmana; Possiblement no siguin encertades, consulta amb algú més.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Sigues conseqüent amb els teus desitjos, no busquis o t’obstinis a aconseguir el que saps que ara no pots aconseguir. Treball: tingues confiança en tu i en el treball que fas. Si comets un error, no facis un drama, busca solucions.