Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

No us creureu res del que us diguin, la veritat és que no esteu d’històries i teniu ganes que tot sigui molt clar, això està bé, però heu de donar una mica de marge perquè si no us podeu trobar en que us enfadareu més ràpid del compte i acabareu discutint amb algú per alguna cosa que no tindrà solta ni volta. Mireu de frenar una mica aquest instint tan guerriller, segur que us costarà però serà el millor.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tindreu el guapo pujat i, això, us farà sentir molt segurs de vosaltres mateixos, cosa que està prou bé per a assegurar-vos que les coses que teniu entre mans surtin bé. És interessant fer servir les habilitats d’aquests dies per a solucionar petits conflictes que pugueu tenir pendents. Per altra banda hi haurà molt bon rotllo amb els germans o aquells amics que és com si ho fossin, aprofiteu-ho.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu moltes ganes de festa, cosa que ara mateix no és pas el que més es porta amb els temps que corren, però per a vosaltres serà molt important estar contents i el que és millor, fer estar contents a la penya que teniu al vostre entorn. És molt bo tot el que sentiu i és el moment de trobar-li un bon sentit a tot, o sigui que ja us podeu replantejar tot el que veieu malament que potser hi trobeu solució.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Hi haurà molta tendència a estar enfadats i a veure les coses malament, fins i tot, diria que us serà fàcil queixar-vos per tot i enfadar-vos per les coses més simples que hi pugui haver. Sé que serà complicat, però haureu de mirar de reflexionar una mica davant les coses i posar-hi una mica de pa per a poder-ho portar tot molt millor del que se us presenta, santa paciència i molta moral que no serà tan dur.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

A vosaltres les coses us sortiran d’una manera espontània i ben fàcil, quasi que no haureu ni de pensar que tot es posarà bé. És bo que compartiu la vostra alegria amb la gent que us envolta i, sobretot que compartiu aquesta facilitat per a solucionar problemes. Ajudant als demés un també se sent millor. Amb la única cosa que heu de vigilar és amb els diners que sembla que tenen cames per a marxar de casa.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tindreu molta facilitat per a vendre i fer negocis, cosa que pot ser genial per a la vostra economia, només heu de procurar no fer res il·legal perquè teniu tots els números per a que us enxampin, bàsicament perquè estareu molt xerraires i se us pot escapar alguna cosa que no toca en el lloc menys adequat, per tant, sigueu bons minyons i no feu trapelleries que aquests dies no sortiran massa bé i poden portar conseqüències.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tindreu uns dies molt atabalats i amb molts embolics que no estaven previstos, heu de mirar de buscar les prioritats que siguin importants per a descartar coses per fer si no quedareu ben estressats i tampoc cal perquè no en teniu cap necessitat i, sobretot, mireu de no gastar massa diners amb els jocs d’atzar que tindreu uns dies força dolents amb el tema i podeu quedar fumuts i sense un duro a la butxaca.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Necessitareu tenir les coses molt ben lligades i controlades perquè se us marcarà molt la vostra responsabilitat amb tot. Per tant, serà normal que ho vulgueu saber tot i ho vulgueu organitzar tot. De vegades va bé tenir uns dies així perquè et fan descobrir errades que tenen bona solució i que et fan estalviar temps i energies al llarg del dia a dia, a part que, després, s’està molt més centrat i és bo.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Estareu més nerviosos del normal i, això, no va gaire bé, bàsicament és molt interessant que busqueu la manera de relaxar-vos i d’aprendre a respirar abans de deixar anar la vostra fúria acumulada, sempre és millor anar explotant poc a poc que deixar-ho anar tot a la vegada. Sort que tindreu la facilitat de desfogar-vos en el camp de la parella que sembla que és amb qui estareu més tranquils.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Si teniu fills haureu d’estar molt per ells perquè us cridaran l’atenció contínuament, només volen que els hi feu cas i que els escolteu, i la veritat és que no costa pas tant, o sigui que paciència i endavant que un fill s’ho val tot. Per altra banda, estareu força concentrats en les coses que feu i, això, és molt bo perquè us farà fer molt bona feina que és molt important en els temps que corren.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

El tema de parella per a vosaltres serà el més important aquests dies i el que més embolics us portarà, ja que la cosa serà molt extremista i tant estareu molt bé i ben enganxats com estareu tirant-vos els plats pel cap, mireu de afluixar una mica. I si no teniu parella no patiu que la cosa no es tan greu, podreu estar més tranquils i sobretot us podreu dedicar més al vostre cos per a cuidar-vos millor.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Somiadors i alegres només fareu que buscar la manera d’estar contents i de riure, serà força difícil fer-vos enfadar i millor així, de fet al llarg d’aquests dies, fins i tot, us trobareu amb gent que fa temps que no veieu i que us farà molta il·lusió de trobar. No deixeu res per a fer en temes de sortir i de passar-ho bé perquè tindreu propostes bones i val la pena aprofitar-ho tot, si més no, per a ser més feliços.