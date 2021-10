Horòscop del 25 al 31 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Quan prenguis una decisió, que sigui definitiva. Afirmar-te en el moment precís t’ajudarà a madurar del tot. Treball: superar els diferents contratemps que puguin presentar-se, serà la teva principal ocupació, ho aconseguiràs.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Buscaràs la manera d’enamorar, de conquistar, però l’important no és el que dónes sinó el que realment ets. Pensa-ho. Treball: la teva tenacitat serà decisiva a l’hora d’aconseguir un propòsit que semblava impossible i es resol.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La setmana ve ben plena de temptacions amoroses, que potser suposen algun risc per a tu si la cosa es descontrola. Treball: hauràs d’estar pendent del teu treball i també del d’una companya, es tractarà d’ajuda moral.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

T’espera una setmana de molta intensitat emocional si saps aprofitar tots els moments, els detalls que fan d’una trobada alguna cosa molt especial. Treball: circumstàncies propícies per a un creixement professional.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Uns dies una mica regirats. Les teves emocions íntimes estan experimentant canvis molt importants i només has d’encaixar-los. Treball: hauràs de donar la cara per algú que és poc professional, no carreguis amb culpes alienes.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Amb el teu amor i el teu millor somriure arribaràs a sortejar, per fi, una situació que amenaçava amb acabar en desastre total. Treball: un enfrontament continu podria acabar malament. Reprimeix el teu instint ferit i sigues més conciliador.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Si realment desitges que tot millori, comença per projectar-ho i fer el possible perquè la comprensió flueixi. Treball: la teva facilitat per solucionar problemes pot veure’s afectada per algú que tracta de posar-te obstacles.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Sempre estàs disposat a qualsevol cosa per tal de complaure, però no deixis de fer el que realment et ve de gust a tu, tu també comptes. Treball: no estàs en el millor moment per invertir o gastar uns diners que no tens, no et deixis convèncer.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tot anirà millor quan aprenguis a superar el rancor i deixis a un costat els retrets. Mostra’t més comprensiu. Treball: has d’adonar-te que no ets infal·lible i que el teu perfeccionisme pot arribar a crispar els nervis.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Mostra’t tal com ets, serà la millor manera de conquistar i convèncer a qui desitges tenir al teu costat. Treball: no et posis nerviós si els problemes comencen a superar-te, en pocs dies tot estarà en ordre, tingues calma.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Una persona del teu entorn se t’aproparà per parlar-te dels seus problemes. Escolta-la t’anirà bé. Treball: l’activitat s’incrementa aquests dies i no estàs molt en forma. Únicament es tracta que t’organitzis millor i tot anirà sobre rodes.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Comences a veure el final del túnel en el que t’havies quedat atrapat. Deixa que l’amor curi les teves ferides. Treball: ets incapaç de dir no i això serà un problema: Et faltarà temps per complir amb el que tens pendent.