Horòscop del 24 al 30 de juliol

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Haureu d’estar preparats per a força ambient en el camp dels amics, sembla que les coses pinten molt bé en aquest aspecte i és important que us deixeu portar, coneixereu persones molt interessants. També és necessari que intenteu portar-vos bé amb la parella, si en teniu, és clar, bàsicament perquè si només us enfoqueu als amics deixareu d’estar atents i, això, pot portar algun problema, mireu de fer coses junts, és de la manera que tot anirà millor. En el camp dels diners la veritat és que no us podeu queixar ja que sembla que les coses tenen ganes d’anar a millor i això sempre és bo i més quan es veuen les coses una mica difícils, heu d’estar ben contents perquè la cosa us va força bé, fins i tot, en el tema de salut.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Aquests dies seran molt bons per a poder portar a terme projectes que havien quedat penjats de fa temps, és important que us aneu mentalitzant que val la pena treballar per a millorar i, si podeu, encara que penseu que no teniu edat, intenteu estudiar una mica alguna cosa que sempre us havia fet il·lusió però que, per A o per B, hauríeu deixat una mica abandonada. A part d’aquest aspecte més seriós també teniu una coseta que està molt bé, i és que tindreu una capacitat de seduir molt gran, si ho necessiteu ho podeu fer servir, de vegades és bo retrobar aquella part més sensible i coqueta que tots portem a les venes i, per a vosaltres, aquests dies seran genials per a expressar aquesta sensibilitat i sobretot aquest encant innat.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

A vosaltres tot se us planteja força bé, en tema d’amistats, en el camp de la feina, i fins i tot en el camp dels diners, ara bé potser no us arribaran les coses en el moment que voleu i, això, us farà posar més nerviosos del que us convé, cal que poseu molta paciència en tot i, sobretot, que no us deixeu portar pels nervis que mai porten res de bo. Per altra banda, seria molt important que tinguéssiu en compte als vostres germans, si en teniu, és clar i si no en teniu, a aquells amics que són com germans, bàsicament perquè us necessiten i estaria molt bé que hi parléssiu una estona, de vegades anar a prendre alguna cosa o senzillament anar a fer una visita és una molt bona manera d’ajudar a algú a estar millor.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Us haureu de mentalitzar que aquests dies els diners corren perill a les vostres mans, i la veritat és que, és com si us cremessin els dits, només feu que veure coses per a gastar i, això, no us convé, si podeu mireu de reprimir-vos una mica en aquest aspecte, segur que més endavant us ho agraireu a vosaltres mateixos. A part d’aquest aspecte, els altres temes tenen ganes d’anar-vos força bé i, fins i tot, podríem dir que quedareu parats del bon rotllo que portareu, cosa que ja us fa falta perquè últimament sembla que només us venien que històries i problemes que no us deixaven estar tranquils. Mireu d’aprofitar aquest bon rotllo per a arreglar tot el que pugueu, tant en relació amb la feina com amb els amics.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Encara que no us deixin fer el que vulgueu penseu que seran uns dies per a passar-ho bé i que segurament no hi haurà res que us atabali gaire, la cosa està en adaptar-se i, així, pot ser més divertit i tot. Heu de pensar que en el tema econòmic us podeu trobar amb alguna sorpresa i, això, us ha de fer pensar molt en el que feu amb aquest tema, ja podeu mirar de ser previsors perquè la cosa pot ser un problema i la veritat és que no cal anar escurat si ja se sap que la cosa perilla. També us haig de dir que fareu força amics nous i sense voler, o si més no, sense fer-ho expressament acabareu tenint contacte amb persones ben interessants i amb càrrecs importants, ja cal que us porteu mig bé si es dona el cas, que si no…

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Necessitareu descansar i voldreu que us deixin força tranquils, la millor manera és mirant de no agafar compromisos i mirant de buscar llocs apartats on pugueu reposar tranquil·lament, un balneari seria perfecte per a vosaltres aquest any, si podeu, endavant que segur que us anirà d’allò més bé i si no podeu també hi ha l’opció d’anar a un lloc una mica solitari al costat del riu, ja que a la platja potser ho trobaríeu massa ple. La verdor i la humitat se us posarà molt bé. Ja cal que estigueu ben atents si aneu de viatge, sobretot amb el menjar, ja que al llarg d’aquests dies sereu molt propensos a infeccions i, això, us pot ser un problema, més gran o més petit segons el que vigileu, mai està de més ser previsor.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Voldreu portar el control de tot i de vegades no es pot, tot i que és molt interessant la manera amb la que cuidareu de la gent del vostre entorn, cosa que farà que us respectin i us valorin molt i, això, és del que realment en traureu de profit. De vegades és millor saber esperar el fruit del que s’ha fet amb paciència, al final tot arriba. De totes maneres el que us aniria millor és viatjar, canviar d’aires i parlar amb gent de fora, això us donaria moltes energies i us faria sentir més plens i decidits, o sigui que ja ho sabeu per a passar un estiu d’allò més ambientat heu de sortir tant com pugueu i deixeu-vos de voler-ho controlar tot, que ja es controla sol moltes vegades i no cal patir tant. Bon viatge i ja ens dieu com us ha anat.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Vosaltres us haureu de controlar una mica el mal geni, no serà cada dia però sí que els nervis us jugaran una mala passada i saltareu més ràpid del normal, cosa que no us va gens bé i menys encara als vostres amics que sembla que seran els que més reben. Si no afluixeu una mica acabareu amb alguna discussió absurda que us farà perdre alguna bona amistat i la veritat és que després us sabrà greu. Anant a un altre tema, hem de parlar del camp de parella que sembla ser molt important per a vosaltres aquests dies, i és de bon rotllo, no patiu, els que ja en teniu, la vostra relació us donarà alegria i pau i els que no en teniu, el més possible és que tingueu algun inici d’alguna cosa que a la llarga potser serà important, ànims!



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tindreu el sisè sentit molt desenvolupat aquests dies, no us costarà gens ni mica adonar-vos de tot el que passa i, sobretot, adonar-vos del que sent la gent que us importa. Això està molt bé sempre i quan no us ho agafeu de manera patidora que és la pitjor en la que us ho podeu agafar. El millor que podeu fer és animar a tothom i utilitzar aquestes facultats per a ser més previsors i per a ajudar als vostres a passar més lleugerament els seus mals moments. També us haig de dir que sereu una mica els portadors de bones notícies a casa, cosa que serà genial. Al cap i a la fi donar bones noves és una cosa important i molt bona per a fer créixer la il·lusió i l’alegria a casa i amb els amics, segur que passareu uns bons dies.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Per a vosaltres l’estiu serà com un posar els punts sobre les is, necessiteu parar els peus al vostre estat de nervis i també necessiteu decidir què us convé més, no us estranyi que us vinguin ganes de deixar de veure a una sèrie de gent i, sobretot, que us vinguin moltes ganes de canviar de costums i de llocs als que aneu sovint, tot ve degut a que esteu generant idees de canvi i d’alguna manera, això, se us marca en les vostres reaccions i en la resposta a les coses que se us plantegen. No heu de tenir por, de vegades fer canvis és molt positiu, potser no al moment, però si a la llarga. Per cert, si podeu aneu a la muntanya, és on us sentireu millor i on deixareu sorgir d’una manera més fluida les vostres idees i pensaments.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Haureu d’anar amb compta amb les mentides que us arribaran a dir, no vull dir que us hagueu de malfiar de tothom però sí que cal que analitzeu les coses que no acabeu de veure massa clares, potser només us diuen mentides pietoses, però sempre és millor la veritat. Per tant, vosaltres també heu de mirar de ser sincers i de dir el que realment passa per a poder arreglar el que convingui. De totes maneres sabreu dir les coses amb molt tacte i, això, us donarà la facilitat de poder trobar solucions i trobar maneres de parlar i aclarir aquells punts que podrien ser complicats. Per altra banda, us haig de dir que tindreu un encant especial i la vostra bellesa no es podrà comparar a altres moments de la vostra vida, aprofiteu-ho.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Somiatruites com sempre, però aquests dies d’una manera més exagerada. No esteu pas malament, però us farà estar molt distrets, allò que diguem que estareu a la parra tota l’estona i, això, per a segons que no és gaire bo, intenteu estar una mica al cas del que us diuen que, de vegades, és important i vosaltres no feu ni cas. Per altra banda, en el camp de les vacances hi ha una gran necessitat de descobrir coses i de, sobretot, saciar la vostra set d’informació. No estaria malament que llegíssiu i que anéssiu a fer algun curset o algun taller d’aquells que es poden fer a l’estiu, hi ha un munt d’activitats per a fer, només cal buscar i segur que surt alguna cosa que us agradi i la pugueu fer.