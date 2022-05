Horòscop del 23 al 29 de maig

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Teniu al Mart a favor vostre i això us dona facilitats a l’hora d’enfrontar-vos als problemes i, sobretot, a posar lleis en el tema de parella, on sembla que les coses estaven massa passives i s’hi ha de fer alguna cosa per ambientar-ho. Per altre banda, per qüestió dels que us envolten us trobareu embolicats en algun tripijoc que no sabreu com ni perquè us afecta. No us en feu mala sang de vegades és millor passar.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Aneu força bé en tema de feina i això és bo, si més no en aquest aspecte esteu més segurs i això us dona més estabilitat cosa que us agrada. Teniu uns dies en els que haureu de fer cas a les vostres intuïcions, ja que afinareu molt bé en les intencions dels demés i podreu preveure per allà on us sortiran, podent així anar previnguts i evitant situacions complicades que us afectarien malament.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Comenceu bé aquests dies, sobretot, en el tema de parella, on les coses aniran rodades, tot i que haureu d’anar en compte amb el que dieu ja que serà fàcil posar-hi la pota fins al capdamunt, i és que en les converses se us escaparan frases una mica rebuscades que es poden entendre malament i causar algun malentès i això no és massa bo que diguem. En el camp dels amics pot passar el mateix.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tindreu el guapo pujat i us miraran més del normal, però què hi voleu fer si sou irresistibles, aprofiteu-vos-hi que això no passa sovint. Si cal anar a lligar triomfareu fàcilment, i no es maco això? Per altra banda, heu d’estar una mica pendents de la família que últimament necessiten una mica dels vostres consells i de la vostra opinió, potser no us faran cas però us volen escoltar i val la pena ser-hi.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Necessiteu sortir de la rutina i això us durà a fer alguna animalada, cosa que us anirà bé per desfogar-vos i per sentir-vos amb les piles carregades per començar de nou. I és que de vegades és bo fer alguna cosa diferent i una mica atrevida. De totes maneres, també teniu la contrapartida que els vostres coneguts es vindran a desfogar en vosaltres, haureu de tenir una mica de paciència i escoltar.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Vosaltres estareu una mica revolucionats i direu tot el que penseu de tot i en certa manera ja està bé però fins a un punt ja que sense voler podeu ser una mica ofensius i això pot ser un problema pel bon rotllo que voleu, o sigui que penseu el que vulgueu però sigueu prudents amb el que dieu que de vegades val més el que un es calla que el que es diu sense pensar. Sort que tindreu molt bona relació amb la mare.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Amb tota la tranquil·litat del món estareu fent recompte de la vostra vida i mirareu que és el que ha sortit millor i en el que us heu equivocat. Això és una cosa que tots hauríem de fer en algun moment però es pot caure en l’excés d’auto anàlisi cosa perillosa. Si em voleu creure, no cal pensar tant ni analitzar tant que el que està fet, fet està i és bo mirar en què ens equivoquem però només per millorar.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Estareu especialment crispats a casa amb la família, us heu d’agafar les coses amb calma que no tot ho fan expressament per tocar-vos la moral, heu de pensar que de vegades un fa coses pensant que és el millor i després de fet s’adona que no ha sortit tan bé com es pensava, per tant heu de mirar de no tenir-ho tant en compte i deixar una mica més de marge que els de casa sempre són els que són.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tot i que el més segur és que no us deixin fer el que us ve de gust no patiu perquè us ho passareu la mar de bé amb els dies que se us plantegen. Els vostres amics ja faran la feina i estareu ben distrets, què més voleu? Sempre fos així! De totes maneres prepareu-vos perquè tindreu moviments a la feina cosa que en un moment donat us pot crear algun maldecap, però no patiu tot s’arregla bé.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Aneu amb molt de compte amb els diners, tenen ganes de fugir de la vostra butxaca i els haureu de controlar. Ja ho soleu fer sempre de controlar-los però ara és moment de fer-ho més. Per altra banda, al llarg d’aquests dies ensenyareu molt la vostra personalitat, o caràcter, no està malament però de vegades cal tenir en compte a qui se li ensenya perquè després no pugui portar represàlies.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Us serà molt fàcil escriure per expressar-vos i això cal fer-ho servir. No sempre sabem plasmar el que pensem en un paper i quan ens és fàcil s’ha d’aprofitar. Tindreu molt bon rotllo amb els germans, si en teniu és clar i si no en teniu això es traspassa a aquells amics que són com germans per a vosaltres. Haureu d’anar en compte amb els viatges ja que sereu una mica imants, haureu d’esquivar els entrebancs.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Teniu molts bons dies en l’aspecte sexual, cosa que de tant en tant ja va bé així podeu anar més al vostre aire i si a sobre hi ha algú que us hi acompanya millor que millor. De totes maneres aquest només és un dels aspectes bons, també ho teniu bé en el camp dels diners i de la feina. Són uns dies per aprofitar i no parar de fer coses perquè us sortiran bé sense massa esforç, estareu molt moguts.