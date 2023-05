Horòscop del 22 al 28 de maig

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Aneu amb compte a l’hora de desplaçar-vos, teniu molts números de tenir alguna ensopegada i no mola. De fet, tampoc és literal que us feu mal però ensopegar no agrada a ningú. També us cal parlar amb els germans o germanes si en teniu, és clar. Us pot fer molt de favor i us poden donar idees que us aniran d’allò més bé en un altre moment. També podeu tenir molt bon rotllo amb els fills, si en teniu.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Hi haurà una gran necessitat d’arreglar coses de casa, i ja està bé, però potser prioritzareu massa coses que en realitat no és que tinguin massa pressa i llavors us quedaran per fer altres coses més importants, mireu de no tancar-vos en banda. En el tema de parella sembla que les coses poden anar molt bé i que tot se us posarà ben fàcil per a aconseguir el que voleu en aquest aspecte, poseu-hi ganes.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Dins el vostre cap hi haurà una idea concreta, viatjar, canviar d’aires i buscar un lloc on tot estigui més tranquil. Es passen temporades i ara a vosaltres us ha donat per aquí, de fet serà un bon moment per a pensar en les vacances, encara que quedin dies val la pena començar a preparar el tema. També és bo destacar que al llarg d’aquests dies hi haurà moviment a la feina, serà per bé.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Ho tindreu molt bé en el camp de la parella i el dels diners, cosa que farà que aquests dies estigueu força contents i animats, ja cal que ho aprofiteu i estigueu somrient tota l’estona, que ja us fa falta i a sobre els que us envolten estaran d’allò més satisfets. Per altra banda us recomano que si heu d’estudiar hi poseu molta energia perquè la “gandulitis” us pot afectar fort en aquest aspecte i malament.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Anireu molt a la vostra i no està malament, però no preguntareu res als demés i els podeu ofendre una mica, no costa res comentar les coses, encara que després acabeu fent el que us vingui de gust a vosaltres. Tot s’ha de dir, tindreu un sisè sentit molt ben posat i sabreu dir el que toca en el moment més adequat per a aconseguir el que voleu, hi haurà moments per a aprofitar bones ofertes i treure’n benefici.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tot anirà molt lent i tot canviarà a cada moment, heu d’estar preparats per a qualsevol cosa i no atabalar-vos, seria de vital importància que dediquéssiu tantes estones com pugueu a treballar en els vostres projectes, sobretot si són coses per a passar l’estona i per a gaudir del vostre esbarjo. No us emboliqueu a jugar a jocs d’atzar, teniu totes les de perdre i segur que no us agradaria gaire.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

En el millor aspecte en el que podeu estar és en el de la parella, ja que us donarà un bon suport i us ajudarà a prendre decisions. Us anirà molt bé perquè aquests dies seran molt complicats a l’hora de saber cap a on voleu anar, en l’únic que estareu més o menys tranquils és en el vostre terme econòmic, ja sabeu quin és i el que podeu fer amb ell, per tant no us preocupa, és el que hi ha.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Són uns dies genials per a dedicar-los al vostre tema emocional, ja sigui per a demostrar el que sentiu per la vostra família com el que sentiu pels vostres amics, la veritat és que necessitareu sentir i que els del vostre voltant també sentin, ja cal que estigueu preparats per a les emocions. Per altra banda haureu d’estar pendents d’algú d’edat avançada que està per casa i us necessita a prop.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Estareu una mica radicals i això us pot fer patir més del compte, heu de mirar de no ser tan estrictes i deixar que les altres opinions també tinguin cabuda en les vostres idees. Ho tindreu molt bé en la comunicació entre vosaltres i la figura del pare, cosa que us pot ser molt bona per a aclarir malentesos d’altres temps. Intenteu estar més estona divertint-vos i rient. Us anirà molt, però que molt bé.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Malgrat tot us faci mandra acabareu fent moltes coses i trencant amb la rutina, i és bo que ho feu per a sentir-vos més vius i amb ganes de ser diferents. Tindreu sort que els de casa ja us coneixen i us deixaran fer sense problemes, ara bé cal que mireu de no posar-vos amb qui no toca de la feina, perquè aquí sí que podeu tenir-hi alguna enganxada i no cal tenir embolics sense necessitat.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Sobretot aneu amb molta cura en els jocs d’atzar perquè hi podeu perdre molt més del que us penseu i la veritat és que les coses no són el que semblen moltes vegades. A part d’això seria bo que us dediquéssiu a cultivar una mica més les relacions amb l’altra gent, no és pas que estigueu tancats però sí que esteu reduint les vostres relacions i això no mola, mireu de sortit més i estareu més animats.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Ho tindreu una mica malament per a anar lligar, si és la vostra intenció. Cal que us hi poseu les piles i comenceu a mirar tots els detalls, és necessari que us arregleu una mica més i que feu servir el vostre talent per a captivar amb la mirada. De totes maneres estareu capficats en els diners i això us farà estar molt distrets i allò de tirar la canya pensant en altres coses és un pel complicat.