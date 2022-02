Horòscop del 21 al 27 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Tot se us farà una mica més pesat del normal, haureu de tenir paciència uns dies, ja passarà aquest efecte. De fet, amb el que haureu d’anar en compte, és amb la salut, serà el vostre punt dèbil, si hi ha passa de refredats sereu els primers en notar els símptomes, però no us hi capfiqueu, només heu de ser previnguts i ja està. En tema de feina molt bé, tot i que tindreu una mandra espantosa quan us hi posareu, estarà bé.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La vostra harmonia es contagiarà a totes les persones que teniu al voltant cosa que serà d’agrair ja que posareu pau i això sempre és bo. A més, tindreu una facilitat de paraula important cosa que us pot ajudar molt en el camp de la feina i també en el de les amistats, que us donaran bastant de suport en les vostres decisions. No és moment de dormir, és moment de fer coses interessants pel demà.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Necessitareu molt d’afecte i que estiguin molt per vosaltres, en principi, no es pas per res dolent, el que passa és que estareu molt sensibles a tot i qualsevol cosa us tocarà la fibra. La sort és que teniu molts amics que us ajudaran a passar més bé aquests dies. Per descomptat els canvis d’humor seran molt presents i és bo que mireu d’estar gran part del temps pensant en coses alegres si no es farà pesat.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tindreu molta facilitat de paraula i això us anirà molt bé, sobretot en tema de feina, si podeu aclariu tots els vostres dubtes i si us cal preguntar alguna cosa una mica complicada és el moment. També és un bon moment per tenir alguna aventura ja que se us posaran les coses fàcils per aquesta qüestió. En l’única cosa que haureu de vigilar serà en l’alimentació, podeu tenir una alteració en la digestió.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La mandra formarà part del vostre tarannà diari, és com si tot us costés el doble a l’hora de fer-ho, la sort és que quan arrenqueu ja està i llavors sou capaços de fer molt més del que us pensàveu, són coses que passen. Ara bé en el camp dels diners la cosa està molt bé, hi ha bones configuracions perquè aquest sigui el millor aspecte d’aquests dies. Per cert, també ho teniu bé per viatjar, o sigui que ja ho sabeu.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Si us costa concentrar-vos en el que dieu i, a sobre, quan és l’hora de parlar se us lliguen les paraules, no en feu cas són coses dels astres que estan una mica revolucionats en el vostre cas. De totes maneres, no patiu perquè això no vol pas dir que tingueu problemes, al cap i a la fi us hi podeu fer un bon tip de riure, ja que us sortirà cada combinació de paraules com per llogar-hi cadires, i riure és bo.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

BALANÇA: serà molt fàcil que feu girar a la gent amb els vostres encants, i és que el vostre instint de seducció serà molt important en tot el que feu, gràcies a ell podreu aconseguir favoritismes en diferents aspectes, ho heu d’aprofitar per anar bé. De fet, seran uns dies força genials per vosaltres també en el camp de la feina on és fàcil fer girar les coses en el vostre favor, cal ser prudent i atrevit al mateix temps.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

És molt possible que al llarg d’aquests dies algú important per a vosaltres hagi d’estar ingressat per algun motiu en certa forma no massa important però que us afecta fort a vosaltres, heu de pensar que quan passa alguna cosa la serenitat és la clau perquè tot funcioni bé i que després no hi hagi problemes. Per tant un consell, tranquil·litzeu-vos i feu tot el necessari per donar el vostre servei a qui calgui.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Ho teniu tot molt ben posat per gaudir d’uns dies fantàstics, en companyia de qui vulgueu i si convé viatjar ara sí que ho teniu bé per fer-ho, això no vol dir que no hagueu de tenir precaució, ara bé si que ho teniu millor que fa dies enrere, a més seran dies de fer grans amistats i de tenir molts contactes per al dia de demà, cal estar alerta i aprofitar tots els moments possibles per gaudir d’aquest bon rotllo.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Són dies de moviments interns, esteu molta estona pensant i buscant sortides a la vostra vida, no és d’estranyar que penseu tant ja que us costa prendre decisions i clar s’ha de pensar bé com s’han de fer les coses. Ara bé el suport dels vostres amics es farà notar i ho valorareu molt ja que serà decisiu per sortir d’aquest laberint que us heu fet amb tot plegat, que de vegades pensar tant no és bo.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

El que us caracteritza aquests dies és la facilitat que tindreu per canviar d’estat d’ànim en un segon. Els vostres alts i baixos d’humor en un moment donat us poden fer estar angoixats. Però si us ho treballeu una mica no teniu perquè estar malament, de vegades acceptar que es tenen uns dies baixos ajuda a remuntar-los. A més, ho teniu bé per viatjar i cal que ho aprofiteu al màxim.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

No us estranyi si us dona per voler arreglar el lloc on viviu portant això la conseqüència que llençareu moltes coses que ja no us fan servei. No està malament, si més no tindreu més lloc per posar-ho tot i respirareu millor. Per altra banda, us hauré de dir que vigileu amb el que dieu, ja que tindreu una mica mal encarada la manera de parlar i podeu dir alguna cosa que no toca fent enfadar a algú sense voler.