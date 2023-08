Horòscop del 21 al 27 d’agost

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Encara podeu ser les estrelles del que queda d’estiu, ja que en tot moment us reconeixeran el que feu. Mireu que no us pugin els fums que tampoc cal. En el que resta d’aquest estiu també us adonareu que les coses relacionades amb els diners sembla que tenen tendència a arreglar-se força, això no vol dir que us ho pugueu gastar tot sense mirar res, però sí que us serà més fàcil aconseguir el que vulgueu sense demanar ajuda a ningú en aquest aspecte. En el camp dels amors sembla que no tindreu massa sort, o sigui que no cal fer experiments per a veure què passa, val més que aneu a la segura i si tireu la canya indiscriminadament no us enfadeu si us diuen que no.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tindreu moltes ganes de tranquil·litat i no voleu que us toquin gaire la moral, però heu de mirar de no ser tan radicals perquè, sinó, pot haver-hi algú que se us enfadi una mica i tampoc cal que les coses s’emboliquin tant. Per altra banda us haig de dir que us serà molt fàcil lligar i arribar a tenir algun rotllo maco amb algú, aprofiteu-ho que no passa massa sovint això. Amb una de les coses que m’heu d’anar amb compte és amb les converses amb els pares que poden arribar a ser una mica complicades i poden portar conseqüències inesperades que us faran estar molt inquiets i desorientats, o sigui que mireu de portar-vos bé amb els pares i escolteu què us diuen, segurament tenen raó.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Serà un estiu de moviments i de molta acció, però sempre de bon rotllo, potser no teniu res previst però acabareu tenint moltes coses per a fer, aprofiteu el temps i no us aparteu de cap proposta que totes són bones. Tindreu molt bona relació amb els germans o germanes, si en teniu és clar, en aquest cas mireu de poder-hi conversar per a poder saber una mica més com estan i cap a on van i no és per xafarderia sinó per a saber si us necessiten. Anireu força bé en tema de diners cosa que és complicada, però sembla que se us posa tot a lloc i que us és fàcil aconseguir tenir diners per les coses que us fan il·lusió, ara bé no us penseu que els podeu llençar que la cosa no està tan i tan bé com per a fer-ho.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La veritat és que vosaltres tindreu un aspecte encantador amb el que fareu girar a la gent quan passeu pel carrer, potser no és el que més us agradi, ja que la discreció us agrada molt, però també està bé tenir uns dies d’encant. Per altra banda, estareu una mica a la que salta en temes familiars, cosa que no és massa bona que diguem ja que heu de mirar de tenir més paciència i, sobretot, tolerància i és que només esteu pendents del vostre punt de vista i tampoc ha de ser això, heu de mirar de donar marge en alguns temes en els que no sou gens flexibles. També us haig de dir que serà molt fàcil que feu bons negocis aquest estiu i que us rendeixin molt més del que us pensàveu en un primer moment.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Podeu tenir alguna ensopegada, per tant, serà un estiu en el qual us haureu de fixar molt en el que feu per a no tenir conseqüències després. Si us haig de dir la veritat, jo no em preocuparia massa senzillament heu d’estar més atents amb el que feu i dieu del normal per a no embolicar la troca, però tampoc és que la cosa sigui perillosa. Per altra banda, us sentireu una mica desemparats de la família i tindreu ganes d’apropar-vos més als amics, ja ho podeu fer que, aquests, us donaran molta corda per a passar el que resta d’estiu com cal, ben mogut i divertit. No serà fàcil, però heu de mirar de no patir per la gent del vostre voltant penseu que per molt que patiu, tot farà el seu curs i no te perquè passar res dolent.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tindreu moltes ganes de tenir vivències i experiències fortes i fora del normal que soleu fer, això ja és bo però heu de anar amb compte perquè esteu una mica descontrolats i la cosa es pot tornar perillosa si no penseu, ni que sigui una mica amb el que esteu fent, una cosa és tenir ganes de sensacions i, l’altra, és ser imprudent, d’acord? Els impulsos seran el que haureu de vigilar més, sort que teniu Saturn en el vostre signe i, això, us dona un punt de serenitat momentània. També us haig de dir que una mica de moviment no us fa cap mal, que massa que controleu sempre. Per cert, lligareu molt i això pot ser molt bo o molt dolent en funció de si esteu en parella o no, vosaltres sabreu què heu de fer en aquest sentit.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tot i que haureu de fer algunes coses que no us vindran gens de gust fer, hi haureu de posar paciència i ganes perquè les haureu de fer igual i val més agafar-s’ho amb alegria, sinó ho patireu molt per a res. També és bo que sapigueu que tindreu facilitat en anar a veure coses que us agradin ja bé sigui concerts, espectacles o monuments segons les vostres preferències i, a sobre, us ho passareu molt bé, cosa que us farà oblidar d’aquestes coses que parlàvem abans. Amb l’única cosa que us haig de demanar que aneu amb compte és en el fet que us serà fàcil tenir alguna història amb algú, sobretot feu servir protectors que esteu molt predisposats a tenir algun tipus d’infecció, val més prevenir que curar.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Haureu d’anar amb compte amb el tema de diners ja que estareu molt capritxosos i, això, pot ser la vostra ruïna cosa que de ben segur que no voleu que passi, per tant, és important que aneu molt controlats i penseu sempre abans de comprar compulsivament, ja sé que costa però ho podeu aconseguir. Per altra banda, podeu tenir alguna enganxada amb algun amic amb que hi ha varietat a l’hora de prendre decisions i, això, us fa estar sempre de puntes l’un amb l’altre, mireu de posar-hi una mica de tranquil·litat que de ben segur anireu més bé. També us hagi de dir que estareu molt xerraires i no és pas dolent, però, sempre cal mesurar les paraules i el que es diu per a no aixecar embolics innecessaris.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Vosaltres haureu d’estar molt alerta perquè les tendències a fer coses fora de la llei seran grans i la facilitat que us enganxin amb les mans a la massa també, o sigui que si en algun moment donat teniu la brillant idea de fer-ne alguna com ara un avançament perillós o un excés de velocitat podeu tenir la seguretat que us arribarà la multa encara que no hagueu vist que us enganxaven, per tant aneu amb compte i abstenir-vos de fer coses que no toquen, no fos cas que ho lamenteu després. Si em voleu creure és millor que us prepareu per a tenir una bona relaxació i bons aliments. Us serà molt més beneficiós i de ben segur en traureu molt més profit i satisfacció.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Hi ha moltes ganes de viatjar, de conèixer llocs diferents i gent diferent, de gaudir de les coses bones i els bons paisatges i de tenir vivències extraordinàries en llocs diferents, i la veritat és que no ho teniu malament per a fer-ho, ara bé, també estareu molt analítics i primmirats cosa que farà que hi hagi moltes coses que no us acabin de fer el pes. Jo de vosaltres, el que faria, és buscar la manera de mirar-ho tot en positiu i, així, serà més fàcil que les manies i els problemes desapareguin sols com per art de màgia. També heu de ser conscients que la vostra positivitat serà la clau perquè durant el que queda de l’estiu sigui d’allò més maco i distret sense tenir problemes.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Us deixareu portar molt pels amics i la veritat es que no us anirà gens malament encara que hi hagi moments en els quals penseu que, per culpa d’ells, no heu pogut fer res del que teníeu planejat, si ho valoreu veureu que ha estat millor el plantejament que us han fet els altres. Per altra banda, us sortiran bons negocis i alguna feina que val la pena d’aprofitar no la deixeu passar i doneu tot el que us sigui possible de les vostres aptituds per a aconseguir-la. També heu d’estar preparats per alguna baixada de moral lligada en el tema de família que us portarà algun maldecap i sobretot preocupació, per a anar bé hauríeu de buscar la part més positiva i donar seguretat i tranquil·litat als que la necessiten de casa.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Vosaltres sereu els que tindreu potser més ganes de divertir-vos i, la veritat, és que us ho sabreu fer per a passar-vos-ho de conya perquè tot us farà il·lusió i gràcia, cosa que us farà estar molt contents i somrients la major part dels dies i de les hores. Millor per a vosaltres i també per als que estan al vostre voltant ja que les rialles es contagien i acabareu tots rient. Per altra banda, podeu trencar amb alguna relació sentimental que sabeu que us fa més mal que bé, però no us afecta massa pel fet que teniu clar el que heu de fer i sabeu que les coses, de vegades, han de fer algun canvi per a anar més bé. I ja, per a acabar, us demanaré que no feu massa excessos que el vostre cos s’està cansant una mica i li cal reposar.