Horòscop del 20 al 26 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

És molt possible que si teniu fills hi hagi molt moviment, no només per les festes en sí, si no pel contacte amb vosaltres que estareu potser una mica massa autoritaris, mireu de ser una mica més flexibles, anireu millor i serà més fàcil la relació amb tothom. Per altra banda, estaria bé que féssiu algun projecte per a més endavant, us farà sentir més bé i a sobre pot donar millor resultat del que penseu.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La figura de la mare serà molt marcada aquest dies i és important que si podeu no ho deixeu passar per alt, amb això vull dir que donar-li una mica d’atenció seria fantàstic tant per a ella com per a vosaltres mateixos. També hi haurà ganes de renovar coses de casa, si podeu no deixeu de fer-ho perquè a part que a la casa li convé, vosaltres també us sentireu realitzats, cosa que sempre va bé.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Hi haurà molta necessitat d’estar en companyia, ara bé, haureu d’anar en compte amb el que digueu, ja que les brometes no se us donaran massa bé i podeu acabar ben empipats amb la reacció d’algun amic. De vegades, hi ha coses i temes que són una mica delicats i és millor no utilitzar-los per a fer acudits. De totes maneres, això només és una cosa molt puntual que no us aixafarà pas les festes.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Moltes ganes d’estar amb amics, moltes ganes de trencar la rutina i moltes ganes de xerrar i tenir resposta de la gent que us envolta. Tot això és una bona combinació que pot portar a uns dies ben entretinguts i divertits, us convido a què contagieu el bon rotllo, que els altres també en volem. Amb els diners la cosa no està tan alegre però no és res que amb el temps i una canya no es pugui arreglar.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Estareu molt nerviosos i la cosa de moment té ganes de mantenir-se així, no patiu que són coses de l’emoció de les festes, la sort és que són nervis de somriure gran i de visió alegre. No feu cas de la gent del vostre entorn que si no us aixafaran les sorpreses preparades i porteu-vos com mainada, que és el que aquests dies voldríeu ser i cal que sigueu. Ara bé, feu les coses amb una mica de precaució i seny.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Ho veureu tot bé i sembla que els problemes es desfan per moments, està bé que deixeu que aquesta situació us embolcalli, però heu de ser conscients que hi ha coses que no es poden deixar passar sense mirar i és important que estigueu al cas del que es vagi solucionant perquè no quedi cap fil penjat. De tota manera, hi haurà molts motius per estar contents i cal que els aprofiteu tots.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tot anirà molt lent i sembla que res no arribi allà on ha d’arribar, però tranquils que tot es farà, són només sensacions que no tenen res a veure amb la realitat. Per altra banda, és destacable la bona relació amb la família i, sobretot, amb els germans, amb qui possiblement les coses tinguin tendència a arreglar-se una mica si és que hi ha algun malentès que fa trontollar la relació.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

No us estranyi que tingueu ganes de fer-vos un canvi de pentinat o decidiu que heu de renovar el vestuari, i és que estareu molt presumits i això us farà tenir aquestes pensades que potser no acaben en res però fins i tot estaria bé que els féssiu cas i canviéssiu l’estil. També és bo que sapigueu que us serà molt bo parlar i deixar anar el que sentiu, us podeu quedar parats de les reaccions del que us escolti.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Necessitareu trencar esquemes i no fa falta que us digui que cal que ho feu, els nervis que passeu no us convenen i tampoc són necessaris, o sigui que deixeu-vos de tonteries i comenceu a viure a tota màquina i a gaudir de tot el que es presenti que així estareu millor i els del vostre voltant també estaran més contents. Aneu amb compte amb els diners que la cosa es pot complicar una mica.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Es preparen dies molt moguts i no cal que us atabaleu que tampoc serà tant difícil poder-ho lligar tot, només cal que us ho agafeu amb més tranquil·litat i prou. En cosa de feina se us poden girar les coses però sembla que per bé, tot i així no cal que us precipiteu que ja vindrà tot per ell sol. El canvis són bons, doncs a tenir paciència que el que és bo es fa esperar. Ànims que no esteu acostumats a tant moviment.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Sembla que tot es posa bé per tenir sort i que se us doni bé tot plegat, ja cal que ho aprofiteu que no passa sovint i tot va bé que surti rodó. El tema de més bon aprofitar serà el de la parella que està amb tots els sentits ben oberts i a punt per tot. No cal que us digui que si cuideu bé a la parella també us cuidarà a vosaltres i tots en direu bé. No deixeu que us atabalin la gent del carrer, vosaltres a la vostra.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Estareu ben divertits i tot us semblarà una pel·lícula de riure i ja cal que ho mantingueu així ja que pot ser divertit per a vosaltres i pels demés que us coneixen. Amb la família es viuran moments molt bons per mitjà de la vostra alegria, és bo que això no es perdi i es mantingui molt de temps. No cal que us preocupeu pels diners que ja en vindran, només cal que us espavileu en el camp de la feina i prou.