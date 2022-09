Horòscop del 19 al 25 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

La teva parella pot presentar batalla aquests dies. Segueix-li la corrent i no t’oposis als seus desitjos si vols conservar la calma a casa i en el teu interior. Treball: aquests dies els teus companys et demostraran que t’aprecien. Confia més.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La teva parella pot demanar-te que parlis del que sents. Definir-te t’ajudarà a conèixer-te més. Prova a ser optimista. Treball: estaràs molt sol·licitat. Compten amb tu i has d’estar a l’altura ja que de la seva opinió dependrà el teu futur.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La teva capacitat per treure’t de damunt els llastos del passat et vindrà bé aquests dies. Una situació incòmoda ha d’acabar. Treball: Si les coses es compliquen, és que no són per a tu. No vulguis anar contracorrent, aquesta vegada digues NO.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Si solament penses en la forma de sortir-te amb la teva t’anirà malament. Aquesta setmana el teu signe no afavoreix els teus arguments. Treball: hi ha vegades que poden malinterpretar les teves intencions. Solament convences si ets coherent. Evita contradir-te.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Vigila amb el que dius o amb els lapsus o oblits, ja que pots desencadenar una sèrie de retrets, para esment als detalls. Treball: sigues comprensiu amb la gent que t’envolta perquè arriba una setmana complicada.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Aquest és un bon moment per a altres oportunitats sentimentals. Cerca parella si ho desitges, però deixa que l’espontaneïtat guiï la conquesta. Treball: celebra les oportunitats que t’estan oferint. Aposten per tu, aprofita.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Si t’ofereixen la lluna t’ho creuràs perquè ara mateix desitges més que mai un món ideal. No perdis el nord per buscar la felicitat. Treball: mostra’t disposada a col·laborar i conciliar els teus interessos amb els de la resta. Ho aconseguiràs.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si tens la voluntat d’evitar discussions, aconseguiràs canviar les coses. Recorda que no porta més raó el que més retreu. Treball: ho faràs millor si deixes a un costat les crítiques. Valora la companyonia, si vols prosperar.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si sents que algú amenaça la teva llibertat, actuaràs a la defensiva i això perjudicarà les teves relacions. Intenta ser més dolç. Treball: pot anar bé, encara que si la que no està bé ets tu, mai ho veuràs clar. No posis pegues a tot i centra’t.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Alguns retrets poden afectar-te; passa més temps amb la teva família. No perdis temps en ximpleries. Una cura de bons hàbits et sentaria de meravella. Treball: Hi ha assumptes que no has de controlar, simplifica i notaràs alleujament.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tot es redueix al mateix, has d’expressar les teves emocions i deixar de bloquejar-les. Aquests dies algú premerà el teu interruptor. Treball: és bo reconèixer quan necessites ajuda i quan un bon consell pot treure’t de dificultats.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

La confiança que diposites en els altres és una inversió perquè a la llarga és el que rebràs. Canviar per ser millor és de savis. Treball: tot va millor si enfoques de forma positiva. Et multiplicaràs i supliràs altres persones. Bravo.