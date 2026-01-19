Horòscop del 19 al 25 de gener

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Podeu estar ben contents ja que les coses se us posaran la mar de bé per a fer el que vulgueu, tant en el tema de diners com en la feina, a casa hi haurà bona harmonia i us sentireu molt bé amb tot, el més curiós és que us costarà reconèixer que les coses us van bé i us podeu passar el dia queixant-vos sense raó aparent. Feu el favor de reflexionar abans de veureu-ho tot tan negre i de posar-vos en negatiu.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
En el tema de parella sembla que les coses marxen prou bé, tot i que heu d’anar amb compte amb la vostra falta de responsabilitat, us heu de plantejar que hi ha prioritats que val la pena de seguir, ja que porteu un temps en què hi ha moltes coses abans que la parella i això us pot donar algun problema, si podeu, mireu de donar més afecte a les persones que us envolten, els fa falta sentir-vos a prop.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Us capficareu una mica massa per tot i heu de mirar de deixar marge a les coses per a no passar-ho malament, de fet estareu molt sensibles i això us fa captar tot el que els hi passa a la gent del vostre voltant, si estan bé, perfecte, perquè vosaltres també, però si tenen problemes, vosaltres també els sentiu, i això us fa estar preocupats i pensatius amb coses que potser no hi podeu fer res, però que us atabalen.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Les paraules no us aniran gaire a favor i ho heu de tenir present, sobretot si heu de parlar d’alguna cosa important amb algú important. Si es dona el cas, és millor que us estudieu bé què voleu dir abans de fer-ho ja que la improvisació pot ser un desastre. Ara bé, això no vol dir que tot hagi d’anar malament, ja que si no dieu massa coses us estalviareu posar-hi la pota i tot anirà prou bé.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Vosaltres estareu molt comunicatius i directes, cosa que us donarà un instint de seguretat important i de caràcter independent. Són dues coses que us poden anar molt bé per a aconseguir el que voleu i demostrar als vostres que els ànims i l’empenta poden ser una combinació molt productiva. Ara bé, heu d’anar amb compte amb el vostre instint d’exagerar les coses, que potser us passareu una mica.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
El tema d’anar a lligar se us pot fer una mica complicat ja que les coses no se us posaran massa bé en aquest aspecte, però no us heu pas de desanimar que hi ha altres coses que no són lligar i que se us donaran prou bé, com ara la compravenda de coses, la facilitat de parlar de coses complicades lligades a la feina i els diners i, sobretot, el vostre instint maternal i protector per la gent de casa i amics.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Lluitareu molt per la vostra economia i és que sembla que les coses en aquest aspecte us vulgui sortir del revés, però us haig de dir que és la vostra sensació ja que en realitat, si vigileu i us comporteu, la cosa no està pas tan malament, això no vol dir que no us hagueu d’estrènyer el cinturó. Per altra banda, tindreu ganes d’estar sols i concentrats amb les vostres coses, no voleu que us atabalin.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Podeu aconseguir un munt de coses i, a sobre, us serà beneficiós en el tema econòmic, ja podeu estar contents que no passa sovint això i és possible que tot el que pugueu fer ara us costi tornar-ho a repetir, per tant, ja podeu posar-vos les piles i aprofitar-ho. Possiblement haureu d’anar a veure a algú a l’hospital, no deixeu de fer-ho que la persona en qüestió us aprecia i necessita molt afecte ara mateix.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
El vostre carisma serà important i fareu girar a la gent quan passeu pel carrer, i és que demostrareu molta seguretat i fortalesa en el vostre caminar i en els vostres fets, cosa que està molt bé perquè ho fareu sense forçar, o sigui que us surt de dins sense pensar. Amb aquestes eines podeu aconseguir que tot us vagi bé, sempre i quan sigueu objectius i us activeu per fer les coses.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
No estareu massa per històries, el que voleu és aprofitar el temps i fer via de tot, no teniu temps per perdre, ara bé, això només és perquè esteu molt nerviosos i no podeu parar de pensar i de fer coses diferents a l’hora. Sincerament, aquest sistema no fa gaire per a vosaltres, però les coses s’han de provar per a veure que no van bé. Només us demano que us relaxeu tant com pugueu, és el millor.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Estareu molt actius tot i que no en tingueu massa ganes, però la cosa està en què no us deixaran estar quiets, però no us queixeu, que la cosa pot ser molt divertida ja que se us plantegen un munt de coses interessants que us poden sorprendre i us poden donar molta vida. Hi haurà algun dia en el qual només desitjareu estar a casa sols o amb companyia molt especial, si podeu, feu-ho, que se us posarà molt bé.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
L’originalitat estarà molt present en tot el que feu, cosa important si us dona per fer alguna cosa artística, ja bé sigui pintar, compondre música, escriure algun poema o el que vulgueu, que això ja és cosa vostra. Aquest punt d’originalitat us pot donar un toc fresc i, alhora, divertit. Això és imprescindible per a anar a lligar o a buscar feina, són dues coses oposades, però importants de la mateixa manera, aprofiteu-ho.