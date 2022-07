Horòscop del 18 al 24 de juliol

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Fes el bé i no miris a qui, podria ser el lema de la setmana. Dedica amor i temps als del teu voltant. Treball: t’agrada competir, ser el primer en arribar i solucionar problemes. Pren-te les coses amb més calma per a no cometre errors.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La sinceritat és fonamental per tenir una relació autèntica basada en la confiança. Obre el teu cor aquests dies, necessites parlar. Treball: és el moment de treure la teva artilleria i aprofitar les bones influències. Centra’t i aconseguiràs el teu objectiu.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tot el que puja com l’escuma torna a baixar amb la mateixa facilitat. Es tracta de mantenir l’equilibri i harmonitzar les teves relacions. Has de mantenir la calma. Treball: no abusis de la confiança d’aquells que et coneixen i et consenteixen tot.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Arriba una setmana per despreocupar-se de tot i centrar-se només en l’amor; gaudeix, surt i omple’t els ulls de coses belles. Treball: és un bon moment per aconseguir els teus propòsits. Tot et sortirà bé, confia en la teva professionalitat.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Aconsegueixes el que vols, és qüestió de caure bé. Ho tens tot de cara. Aprofita-ho, seràs protagonista, felicitats. Treball: Si has de donar explicacions no t’ho prenguis com una submissió. Ningú desconfia de tu, no pensis malament.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Et sentiràs alliberat després de portar el pes de les circumstàncies. Pots celebrar-ho o acomiadar-te amb honors. Treball: quan es compliquin les tasques, no les empitjoris amb la teva negativitat. Busca la manera de resoldre-ho sense preocupar-te.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Demanar disculpes és el correcte quan t’has equivocat, però has de jutjar-te amb menys severitat, forma part del teu aprenentatge. Treball: qui persisteix ho aconsegueix, perquè per fi s’obre la possibilitat que estaves esperant.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Pots experimentar emocions i sensacions que portes molt sense sentir i això et farà tocar el cel. Recorda que l’amor no té perquè fer-te patir. Treball: la paciència és un do, i la necessitaràs en dosis massives. Et toca ensenyar.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

La curiositat pot ser una benedicció, o no. El joc amorós resulta perillós si forces les situacions. Reprimeix-te una mica. Treball: hi ha assumptes que has de retardar i uns altres espavilar. Optimitza el temps.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Si marxes de vacances, mentalitza’t, perquè trigues a assumir-ho. Gaudeix de moments íntims i estigues pendent del que toca. Treball: generes expectatives amb les teves ganes de menjar-te el món. Però, saps delegar? Pregunta’t-ho.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Si t’has proposat canvis, no ho anunciïs, fes-ho quan hagis fet el pas, no sigui que canviïs d’opinió. Treball: Si et compromets has de complir i si et suposa un fastigueig, aguanta i fes-ho canviant la teva predisposició.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Un bany de multituds és el que més et convé si has passat per una mala experiència emocional. No et lamentis, segur que trobes algú altre millor. Treball: la teva situació pot canviar, pot ser que truquin a la teva porta.