Horòscop del 16 al 22 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Estareu molt energètics i valents, és com si us haguessin carregat les piles i tot anés sobre rodes, és bo que ho aprofiteu perquè aquestes coses de vegades costa de que passin i si ho fan duren molt poc, per tant no us entretingueu. Amb la gent gran de casa hi haureu de posar una mica d’esforç, us necessiten a prop i cal que estigueu al cas del que volen, ja sé que de vegades pot ser pesat, però ho heu de fer.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Us semblarà que tot són flors i violes, i també que res no us ha de sortir malament. Aquesta actitud no és gaire bona per a vosaltres ja que us provocarà una desconcentració molt gran i una deixadesa que no us farà cap favor, us aconsello que tot i que us penseu que ho porteu tot controlat, pareu atenció amb el que se us mou per davant i que no baixeu la guàrdia, serà mes fàcil que així no ensopegueu.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Haureu de vigilar molt en el camp de la parella, voldreu mostrar el vostre amor però de la manera que ho fareu no serà massa políticament correcte i podeu tenir alguna discussió d’aquelles que no s’acaben mai i que només porten que maldecaps. Intenteu buscar el sentit positiu de la història i no us atabaleu, és millor mostrar l’amor amb fets que amb paraules al llarg d’aquests dies, bon rotllo.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

A vosaltres us ajudarà molt la figura de la mare, que no té perquè ser la mare vertadera, pot ser, fins i tot, una amiga que us estima molt i que us vol protegir amb totes les seves ganes. Deixeu-vos ajudar i estimar, de tant en tant va bé que algú es preocupi per vosaltres i us doni suport. També cal que mireu el camp de la feina d’una manera més positiva, encara que aquest no sigui el vostre millor moment.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

En el camp de la parella hi ha molts canvis positius que us faran estar molt a gust amb la persona que us estimeu i també us faran adonar de la importància que té el fet de sentir que hi ha algú a prop vostre encara que estigui a molts quilòmetres. Això és molt maco i cal valorar-ho tal com es mereix. Pels que no teniu parella us diré que de vegades val la pena obrir els ulls i deixar-se portar.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

És molt probable que al llarg d’aquests dies us vinguin ganes de canviar d’aspecte, potser us dona per anar a tallar-vos els cabells, o potser us ve de gust fer una renovació de roba a l’armari. La qüestió és marcar una diferència i buscar la manera de trencar amb la rutina diària. Sempre és bo renovar-se, però només us haig de dir que cal estar una mica pendents del que podeu i del que no podeu gastar.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Els pares estaran molt presents aquests dies, hi ha moltes coses de les que volen parlar amb vosaltres i tenen ganes de que tot es quedi ben aclarit. No us espanteu que no ha de passar res, però ells senten que volen parlar i ja està. Per altra banda, seria molt profitós que portéssiu a terme algun dels vostres projectes, sempre deixeu coses al tinter i, això, no és massa bo que diguem, ja us podeu espavilar.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Us serà molt fàcil convèncer al personal del que vulgueu, sabent això podeu ajudar molt a persones que us envolten que tenen problemes i per norma general no volen escoltar a ningú. Vosaltres podreu interferir aquests dies per la vostra capacitat d’argumentar els temes d’una manera molt convincent. Si voleu ja tindreu feina amb això, però sembla que en aquest tema les coses també milloren.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Aneu amb compte perquè el vostre instint de foc està molt a flor de pell, cosa que en algun moment us pot portar algun problema. Bàsicament perquè contestareu molt més ràpid del compte i direu les coses d’una manera massa directa i, en algun moment, a la gent que escolta, se li posa fatal, tingueu això en compte per a poder frenar-vos abans de que s’emboliqui la troca més del que caldria.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Seran uns dies en els que us atraurà molt el món espiritual i les creences d’altres cultures, cosa que està molt bé, ja que us ajudarà a entendre altres maneres de veure la vida i de gaudir del que tenim sense demanar més. Però, això, no ajudarà a que estigueu més tranquils a casa i pot ser que sense buscar-ho acabeu a crits amb la família, mireu de fer cas sobre alguna de les coses que hagueu aprés.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Els diners seran un punt molt important aquests dies, és necessari que estigueu molt pendents del que us passa per les mans i de quina manera marxa, ja que sense voler us animareu a comprar coses que fins a cert punt no són massa necessàries però us fan gràcia. Mireu de parar aquestes ganes de comprar i penseu que els diners costen molt de guanyar i molt poc de gastar. Ja us podeu controlar.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Tot i que seran dies molt bons en el camp de les amistats i del bon rotllo, no us heu d’esvalotar perquè podeu fer algun embolic amb la gent de casa i que se us enfadin de valent. Estaria molt bé que quan arribéssiu a casa us calméssiu una mica i expliquéssiu les coses més poc a poc, se’ls hi farà de més bon entendre i us estalviareu enrabiades. Algú us donarà algun consell molt efectiu, escolteu-lo bé.