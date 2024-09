Horòscop del 16 al 22 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Haureu d’anar amb cura amb el que digueu a la feina, ja que hi ha moltes possibilitats que algun comentari sense importància que feu de la vostra vida privada s’acabi convertint en un fet de dificultat per al vostre desenvolupament en el lloc de treball. Per a vosaltres serà molt millor dedicar tota l’atenció al que estigueu fent i passar d’implicar-vos en el rotllo d’amistat a la feina, al menys ara.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Teniu ganes de fer canvis, però no sabeu per on començar, us aniria bé fer una nova visió del vostre estat en la parella, potser us cal ser una mica més afectius, posant més delicadesa a la relació que ja teniu, i si no teniu parella potser el que us cal és mostrar la vostra part més tendre, sent conscients de que la tendresa és una virtut i no una debilitat. El ser romàntic no és un problema, és un goig.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Seran uns dies per a captar coses fora del normal, tindreu somnis ben estranys, i notareu de manera bastant clara tot el que passa al vostre voltant. Sobretot no us espanteu, al contrari, pareu atenció ja que és provable que gràcies a aquest fet aconseguiu anar amb previsió del que us pot venir i d’aquesta manera reaccionareu abans de que us en passi alguna que no us agradi. Estareu molt sensibles.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Estareu amb els nervis a flor de pell i, realment, no val la pena estar-hi, us atabala molt la reacció davant els problemes que té la gent que us envolta, us sembla que no tenen sang a les venes i que no entenen res del que digueu. Si em voleu creure, no cal trencar-s’hi les banyes, vosaltres reaccioneu de manera immediata davant el que creieu que és una injustícia segons el vostre punt de vista i els altres no.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Aquests dies sembla que tot us va lent, teniu molta mandra i us costa concentrar-vos en el que heu de fer, no patiu que serà una cosa passatgera, tot es tornarà a posar a lloc sense problemes en pocs dies. De totes maneres tenir una mica de mandra tampoc és cap pecat, el cos també necessita relaxar-se i per a poder-ho fer ens fa sentir mandra i pesadesa, allò que costa aixecar els peus, feu cas al vostre cos.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Les amistats de vegades són el millor que ens podem trobar a la vida ja que ens donen l’oportunitat de viure moments importants i irrepetibles, no us els deixeu perdre. Cadascú ha de ser un mateix i no deixar que per efectes de ningú es canviï la manera de ser, però el més important és deixar les portes obertes a conèixer i a compartir vivències amb els demés, d’aquesta manera sempre es creix.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Heu de mirar de no patir tant per tot, senzillament patir no val la pena si un no fa res per a deixar de fer-ho, de patir és clar. El que us diré és que la vostra reacció a l’hora de patir és enfadar-vos amb qui us envolta, tingui o no tingui la culpa del vostre patiment. La meva reflexió en això és que, potser, el que heu de fer és parlar-ne i desfogar-vos poc a poc per a no esvalotar-vos abans d’hora. Així anireu més bé.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Us esperen dies de molt bon rotllo, estareu alegres, simpàtics i, el més important, tindreu la gran sensació de que tot s’arreglarà sense tenir de fer un esforç massa significatiu, cosa que us farà estar amb tranquil·litat. Per altra banda, estareu una mica distants a casa, amb la família, cosa que heu de mirar de canviar ja que si esteu contents s’ha de compartir amb la família que són els que estan sempre allà.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Heu d’anar amb compte, els diners sembla que us cremen als dits, només fan que arribar a les vostres mans i de seguida desapareixen, això és perquè no sou conscients de que s’ha de vigilar molt per allà on es fan passar i, de seguida, veieu coses que us fan gràcia i compreu. Doncs no ho heu de fer, us en heu d’estar i mirar què us convé realment, sort que aquests rampells de gastar duren pocs dies.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Us deixareu portar força per les idees de la mare, és com si tinguéssiu la necessitat de fer-la estar contenta o realitzada. De vegades no costa res fer feliç a algú, tant sols amb una mica de comprensió i deixant que se senti important per la vida d’un. De totes maneres s’ha de dir també que de vegades costa perquè després les coses es descontrolen i la influència vol ser massa grossa.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Aquests dies no seran dels millors que tindreu ja que tot se us posarà malament i us donarà la sensació de que no hi ha res que funcioni, en realitat no és així, però passa que res us vindrà a la primera i com que la vostra idea és la de que ho voleu tot ja us afectarà malament. Si em voleu creure, no cal que us agafeu les coses tan a pit, al cap i a la fi tampoc fareu que la cosa vagi més ràpid, o sigui que tranquils.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Voldreu la perfecció en vosaltres mateixos, us mirareu al mirall i veureu coses que no us agraden i fareu les mil i una per a canviar-ho. I no se perquè, al cap i a la fi l’única cosa que haurà canviat en vosaltres seran les manies que haureu agafat en tot. Per tant, heu de tenir ben clar que al llarg d’aquests dies us costarà molt poc estar “tiquis miquis” i que no cal fer res ni amoïnar-se, ja se us passarà.