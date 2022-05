Horòscop del 16 al 22 de maig

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Sortir-te amb la teva pot centrar el teu propòsit tota la setmana. Si vols evitar una crisi, dona la raó a qui la té. Treball: compleix amb el que et demanin i no et tanquis en els teus arguments o les situacions poden descontrolar-se. Evita-ho.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Venus el teu planeta regent, forma aspectes que poden suposar una benedicció o un desafiament. Portar-te bé i evitar les discussions ha de ser el teu objectiu. Treball: l’important és mantenir l’equilibri per evitar al màxim les contradiccions.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

L’entrada del sol en el teu signe comença per posar-te les coses més fàcils, i respecte a l’amor, la sorpresa que esperes comença a dibuixar-se. Treball: que l’humor dels altres no t’afecti. Controla el comandament de les teves emocions i no t’influenciaran.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Hi ha moments en què t’oblides de com n’és de divertit fer l’amor de forma diferent. Desinhibeix-te i deixa’t seduir. Treball: realitza coses noves. En tota tasca pots posar el teu granet de sorra, d’enginy i sortir de la monotonia.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La suspicàcia no serà bona consellera. Desconfiar de les persones estimades et porta a un terreny pantanós. Genera un altre tipus d’emocions. Treball: si sols destacar per la teva forma de ser no ho espatllis fent crítiques negatives.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Hi ha moments en què renunciant i cedint s’aconsegueix més que insistint. Saps esperar i la paciència és el teu do. Treball: l’ajuda que estàs brindant a una persona està donant bons fruits per a tots dos. Connectar-te amb la gent et beneficiarà.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Treu del que és bo el millor i del que és dolent, el que importa. Aprèn de les experiències. Acabaràs la setmana amb molta energia. Treball: centra’t en els teus arguments, i en les teves eines de treball, no creïs falses expectatives.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Facilita’ls la tasca a les persones amb les que comparteixes més experiències. Ara la teva prioritat són els que estan a prop. Treball: aconseguiràs més cedint i fomentant la unió. Si el teu objectiu és obtenir més rendibilitat per menys diners, no funcionarà.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si no tens por a lliurar-te et trobaràs amb persones tan obertes com tu. Les teves expectatives han de centrar-se en el que dones. Treball: estàs gastant molta energia en assumptes que no t’estan aportant gaire, reflexiona.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Bona setmana en general si et surts amb la teva, però si et porten la contrària, la teva reacció pot ser negativa. Cedeix. L’amor t’ho demana. Treball: una situació laboral desequilibrada no és bona. No t’enfadis amb el que mereix una recompensa.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Les hores que passis al costat dels teus éssers estimats que siguin només per a ells, perquè la qualitat pot suplir la quantitat. Treball: comprova cada tasca que facis aquests dies, perquè podries passar per alt algun error i et portaria conseqüències nefastes.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Envoltar-te de persones positives t’ajuda a optimitzar-ho tot. Si per contra et contagies de qui ho veu tot negatiu, ho passaràs malament. Treball: estàs a punt de rebre l’ajuda necessària per al lliurament d’un projecte, això et motivarà.