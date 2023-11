Horòscop del 13 al 19 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Heu d’anar molt amb compte perquè qualsevol cosa us va bé per a iniciar una discussió, i la veritat és que no cal embolicar tant les coses; heu de mirar de respirar una mica i deixar que el temps es posi pel mig per a alleugerir la tensió. D’altra banda, en el camp de la feina sembla que les coses es posen força bé i si us cal trobar-ne, ja us podeu començar a moure i amb ànims i, com més bona cara, més fàcil serà.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

És molt possible que les coses us surtin força bé en el tema de parella i sobretot en l’aspecte d’anar a lligar; sembla que teniu un no sé què que estira els altres i fa que s’interessin per vosaltres. Si podeu, aprofiteu-ho, que també us pot anar bé. D’altra banda, en el camp de la feina sembla que les coses no tenen massa ganes de girar prou bé i haureu de mirar de posar-hi més esforç i sinó, malament anem.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu un encant especial que us farà sentir plens d’energia i amb una seguretat interior força important; això és molt bo, perquè ja us feia falta estar més segurs, però en contrapartida haureu d’anar amb compte que l’ego no us pugi més del necessari, ja que això us podria portar conflictes amb la feina i també a casa. Una cosa és estar segur d’un mateix i l’altra és passar-se de llest, compte!



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

El vostre instint serà el millor punt de referència per a anar pel bon camí; escolteu el que us diu el vostre instint i decidiu en funció de com us sentiu amb les coses del vostre entorn, sempre i quan no feu mal a ningú, que de vegades ens fan posar nerviosos i podem tenir males pensades, cosa que no cal. La veritat és que al llarg d’aquests dies podeu tenir molt bons moments amb els amics, aprofiteu-los.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Us enfadareu molt fàcilment i la veritat és que, en més d’una ocasió, serà sense fonaments; estaria bé que abans de posar el crit al cel comptéssiu fins a deu i penséssiu si realment cal esvarar-se tant. D’altra banda i més alegrament, us diré que us poden donar alguna sorpresa relacionada amb la feina i els diners, cosa que segur que us agrada, sobretot si la sorpresa és bona, que semblaria que sí que ho serà.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Sereu una mica complicats a l’hora de parlar, és com si tinguéssiu ganes de sembrar misteri per on passeu. No és pas això, la veritat és que teniu una configuració astral que us dona aquest aspecte misteriós i us fa dir aquestes paraules enrevessades. No heu pas de patir, que només seran uns dies i tampoc serà tan greu; també li podeu trobar la gràcia i crear misteri expressament.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Anireu d’un extrem a l’altre; d’una banda continuareu amb la responsabilitat de fa dies, però de l’altra tindreu la necessitat de fer-ne alguna i de grossa, cosa que pot ser un perill força gran. El que us recomano és que abans de fer segons què us ho penseu, i sobretot us plantegeu si és bo fer-ho o no, tant per a vosaltres com per a qui es pugui veure afectat per la vostra acció sense cap culpa; no ratlleu l’extrem.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Teniu molt moviment astral en el vostre signe, cosa que us dona una mica de tot amb una balança ben equilibrada entre coses bones i no tan bones. Si podeu, mireu que es portin a terme les coses més bones, i les altres mireu d’esquivar-les com sigui. Aneu molt amb compte amb els refredats, perquè teniu tots els números per a agafar-ne algun de ben gruixut, o sigui que ja us podeu cuidar.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

No us estranyi que en el camp de la parella la cosa estigui una mica tensa; la veritat és que estareu amb uns nivells de tossudesa força macos i, això, pot fer posar nervioses les persones del vostre entorn, i el més curiós és que de normal no ho sou pas tant de tossuts, però aquest dies seran especialment durs en aquest aspecte; mireu de tenir-ho present i així la cosa no serà tan desmesurada.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tot i que us podeu sentir una mica lligats a alguna cosa que no us fa massa gràcia i que està relacionada amb la feina, us haig de dir que podeu treure un bon benefici d’aquest fet, i cal que tingueu paciència perquè encara que no sigui ara mateix, a la llarga tindreu alguna compensació. Amb el que heu de vigilar és amb els amics: és molt fàcil que tingueu alguna ensopegada absurda amb algun d’ells.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Mirant la part bona, tindreu moments molt interessants relacionats amb els vostres projectes i amb la vostra feina, cosa que us farà dirigir les energies on cal d’una manera directa i ben aprofitada. Heu de mirar de treure partit a aquesta situació perquè podeu fer coses molt bones, i si teniu idees a llarg termini no les deixeu de banda; cal treballar-les per a poder-les construir del tot i engegar-les quan sigui el moment.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Se us centrarà tot en el camp dels amics i estaria bé que deixéssiu que ells mateixos triessin què volen fer amb vosaltres, si volen companyia i s’apropen, o si volen anar de festa amb vosaltres i truquen per a anar a fer un cafè. La cosa està que vosaltres us podreu adaptar molt bé a ells i fareu el que us sembli en funció del que us proposin; això no s’ha de fer gaire sovint però de tant en tant, sí.