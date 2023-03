Horòscop del 13 al 19 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Podríem dir que us deixaran fer força el que vulgueu, a canvi de que desprès feu una altra cosa. Total que si veieu que us deixen carta blanca no us en refieu massa perquè hi haurà la torna i potser no us agradarà del tot. Ara bé, si us ho munteu una mica bé encara us podreu escapar del que us demanin després. Us comunicareu molt bé parlant i estareu molt agradables, aprofiteu-ho com a reclam.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Per a vosaltres seran uns dies molt especials amb la família, hi haurà molta comunicació i molt bon rotllo, cal que ho tingueu present ja que us farà molta falta que estiguin a favor vostre d’aquí a un temps. Per altra banda hi ha possibilitats de ruptura amb la parella, cosa que dependrà de la vostra actuació i manera de fer per a salvar la situació, o no. Us aconsello que sigueu prudents i penseu bé.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La facilitat que tindreu amb saltar a crits per a dir les coses us sorprendrà a vosaltres i tot, ja que no esteu acostumats a respondre tant a la que salta i us desconcertarà però tot té una explicació i la vostra és que l’estat de nervis que teniu a sobre us fa perdre el control de manera instantània. Us aniria de perles fer una mica de relaxació, a base de practicar ioga, tai-chi o qualsevol tècnica d’aquestes.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

L’única cosa que us puc dir a vosaltres és que se us preparen uns dies en que els diners sembla que s’hagin enfadat amb vosaltres i hagin decidit abandonar-vos molt acceleradament, no hi patiu, ja tornaran. Per altra banda, cal que us digui que no valdrà la pena que feu esforços per a demanar al cap de casa que faci res per vosaltres ja que ningú de casa us voldrà fer cas i us haureu de conformar.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Vosaltres, tot i que us mirareu al mirall i no semblarà que us acabi d’agradar el que hi veieu, us puc dir en confiança que sereu els reis i les reines de la festa, posant lleis i donant ordres a tort i a dret amb una facilitat, com aquell que ho ha fet tota la vida. El bo del cas és que, a sobre, us faran cas i tot, cosa que serà d’agrair ja que us estalviareu enrabiades entre tots plegats, ara bé heu de mirar de ser més suaus.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Necessitareu molt de la presència de la mare aquests dies, és com si us fes falta la seva companyia, el seu consell… tot i que, quan us el dona, el rebutgeu sense pensar. Són dies estranys en que sentireu les coses més a flor de pell i com si tot se us fes més gros del que realment és. Ara bé, us sentireu molt bé amb vosaltres mateixos i, potser, aquest punt és el més important d’aquests dies.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

A vosaltres, parlant clar, us falta companyia d’amics, gent que us inciti a sortir i a passar-ho bé. Si voleu, no és pas tan complicat sols heu de tenir ganes de començar, ara bé, amb moderació, que sinó, després, les coses es compliquen més del compte. És possible que algun germà o germana vostre us parli d’algun problema que té amb la parella, escolteu i no us hi poseu massa pel mig, sigueu pacients.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Sembla que les coses tendeixen a millorar, me n’alegro molt ja que us feia falta trobar sortides a més d’un maldecap que no us deixava estar al cent per cent. En el lloc on us sentireu millor serà a casa amb la família, ja sigueu pocs o molts i una de les coses maques que tindreu serà la facilitat de recordar coses de bon rotllo, parlant d’aquestes amb tota senzillesa i bon humor. Estat malenconiós però bé.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Vosaltres despertareu el vostre sentit misteriós, fent servir la incògnita per a seduir a qui us interessi. Això ja està bé, sempre i quan seduïu a qui pugueu i si no teniu parella, perquè si no les represàlies poden ser una mica perilloses. Per altra banda, ens trobem davant d’uns dies conflictius en el tracte entre germans, cosa que potser no porta mal rotllo a casa però no deixa que hi hagi males cares.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Us pujarà una mica més del compte el vostre “ego”, us aconsellaria que miréssiu de baixar-lo de nivell, és pel vostre bé ja que si no ho feu després us sentireu molt malament, perquè per naturalesa no sou massa creguts(des) i després tindreu remordiments de com us heu comportat. És millor que dediqueu tant temps com pugueu a millorar la vostra economia que, potser, és la que està més fumuda.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Entre somiar truites i viure històries d’amor impossibles no hi ha massa diferència, l’únic problema està en que si et creus massa coses impossibles acabes perdent una mica el nord de les coses reals i, això, no és aconsellable. Us proposo escriure les coses que us voltin per la imaginació, potser us semblarà una cosa absurda, però el bo del cas és que si això ho guardeu, quan ho torneu a llegir veureu…



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Són dies de glòria i èxit si parlem de la vostra vida sentimental, i això està molt bé ja que tindreu una compenetració molt gran amb la persona que compartiu la vida, si en teniu, és clar. Per altra banda és d’admirar la facilitat que tindreu en fer que la gent s’enamori de vosaltres sense cap problema, potser l’únic dilema serà triar a qui voleu enamorar i si aquesta persona està amb total llibertat.