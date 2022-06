Horòscop del 13 al 19 de juny

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Es plantegen uns dies de molt bon rotllo, potser sereu un dels signes que podreu gaudir d’uns dies ben amanits de coses interessants, sobretot en el camp de la comunicació, ja sigui amb gent que coneixeu com amb gent nova que passa per la vostra vida d’una manera molt puntual i sense quedar-s’hi massa temps. És moment per començar a plantejar alguna sortida una mica llarga o un viatge.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Amb qualsevol cosa us ho passareu bé i és que els dies estaran dedicats al lleure i això és bo, sobretot, si teniu en compte que poques vegades feu el que realment desitgeu, a menys que us estigueu estirats al sofà que és molt típic de vosaltres, però no us enfadeu que quan s’ha de treballar també us hi poseu fins a la medul·la. Per cert aneu en compte amb els diners que marxen massa ràpid últimament.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Vosaltres teniu molta activitat al llarg d’aquests dies però la veritat és que no se us veu massa contents, tot i que no sou persones que us auto analitzeu, passaran uns dies en els que serà el que fareu. Potser de manera inconscient però us afectarà molt el que feu o deixeu de fer. Per altra banda, tindreu la necessitat d’estar amb els vostres, em refereixo a la vostra família, amb qui compartireu impressions.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La puja de caràcter fort us afectarà, tot i que ja anirà afluixant de mica en mica. Us podria dir que la sort us acompanyarà al llarg dels dies, ja que els aspectes així ho marquen però no us penseu que es resoldrà tot tan fàcilment, encara hi haureu de posar una mica més el coll perquè es vegin canvis favorables i productius. Tot arribarà no patiu, molta paciència i anar tirant que tot s’anirà fent.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Tot i que de diners no serà el premi, us aniria bé jugar a alguna cosa perquè tindreu sort, la llàstima és que el premi no serà per mitjà de cap loteria sinó que vindrà per algun sorteig. El que tindreu molt fàcil serà lligar perquè estareu imponents i la gent del vostre voltant us notarà alguna cosa diferent a les de sempre, fareu girar i això se us posarà d’allò mes bé, fins i tot fareu més amics i tot.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tot i que és fàcil que ho veieu tot molt clar, és possible que algú us faci pensar el contrari i d’aquesta feta caigueu en un desànim una mica gros. El que no heu de fer mai es deixar que la opinió dels demés us afecti de tal manera que perdeu l’interès per les vostres pròpies idees, sempre s’ha de lluitar pel dret de fer el que un desitgi sempre i quan amb això no es faci mal ell mateix o en faci als altres.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

El tema emocional ara per ara no és el millor de la vostra vida i tot plegat és perquè esteu massa nerviosos potser per massa bé que ho voleu fer vosaltres mateixos us emboliqueu i després d’una cosa que pot ser ben senzilla es torna una cosa ben complicada. De tota manera val a dir que és fàcil que al llarg d’aquests dies tingueu algun cop de sort amb alguna cosa relacionada amb diners. Que vagi bé.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

A vosaltres el que us destacarà en aquests dies serà el vostre apetit sexual, en certa forma ja és bo sempre i quan tingueu algú amb qui poder-ho compartir. Per altra banda, amb la parella, si en teniu, és clar, hi poden haver diferències d’opinió, tot i que al final de comptes acabareu molt bé tots dos i us sentireu molt compenetrats. Per cert, feu-li algun regal a la parella que també s’ho ha guanyat.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Aquests dies gastareu molt mes del compte si no vigileu una mica i és que tot us farà peça i no pararíeu de comprar, estaria bé que us marquéssiu un pressupost dels diners per poder gastar i no sortir del pressupost per res del món. Serà l’única manera per controlar la situació. Per altra banda, tindreu unes vivències molt emotives amb els amics, us sentireu implicats amb la seva història.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Al llarg d’aquests dies serà fàcil que tingueu molt d’èxit amb les vostres actuacions, o sigui que tot el que feu us sortirà rodó. Si podeu hauríeu de fer alguna inversió amb alguna cosa, ja que teniu uns bons dies per fer tractes i que, a sobre, hi sortiu guanyant. El que no tindreu massa bé és el tema de la parella amb qui sembla que hi pot haver algun tipus d’enrabiada, intenteu no arribar a aquest punt.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

No podreu deixar d’anar de marxa perquè el cos us ho demanarà i és que us convé com el pa que mengeu, o sigui que deixeu-vos de prejudicis i aneu a divertir-vos que serà com una teràpia curativa per sentir-vos més vius i amb més ganes. Us he de dir que potser feia temps que no us sentíeu tan bé com aquests dies, només heu de vigilar amb les enveges de la gent que us envolta, que no us tallin el rotllo.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Si no aneu en compte potser fareu un error que us costarà de solucionar, però no serà res que no us ho veiéssiu a venir ja que aquest error s’ha produït a causa d’una actitud que heu anat fomentant amb els dies i ha arribat un punt que us ha fet perdre el control. Si sou conscients i teniu ganes d’arreglar les coses l’únic que us demano és que penseu el que us agradaria que us fessin a vosaltres.