Horòscop del 13 al 19 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Sabreu portar les coses molt bé i tot estarà perfecte, però no heu de deixar de portar-ho tot controlat perquè a la mínima de res ja se us escapa alguna cosa, motiu pel qual us haig de dir que estar alerta serà una manera de fer rutinària. De fet en el tema que la cosa està més perillosa és a la feina, i això avui en dia és un problema, no us deixeu emportar pels nervis, sigueu pacients i, sí! Feu el que us diuen.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Haureu de buscar la manera d’estar més per la gent de casa, bàsicament la família us necessita una mica i no saben com acostar-se a vosaltres, poseu-los-hi fàcil i tot serà millor. Per altra banda hi haurà molta tendència a parlar d’herències i de persones que estan arribant al seu final de vida, potser només serà parlar-ne, no cal que us esvareu i penseu que algú ja se’n va perquè no és aquest el cas.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu unes necessitats boges d’estar amb gent i de tenir contacte amb tothom, i no és pas per a menys, la cosa està en que tindreu un sisè sentit per a trobar a persones interessants i a saber trobar un tema d’interès per a poder començar una bona amistat, això no vol dir que lligueu, només que coneixereu a gent curiosa, somiadora i fins a cert punt artistes o creadors, heu d’aprofitar l’ocasió per a conèixer gent.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Estareu una mica més patidors del normal, i la cosa és que a l’estar molt pendents de la família això us farà analitzar massa tot el que s’hi mou. Sé que dir-vos que no cal patir no servirà de res, però sí que us diré que per comptes de patir és millor que parleu del que us preocupa, segurament així sortireu de dubtes i estareu més tranquils. Ho tindreu molt bé en tema de diners, no els malgasteu massa ràpid.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Aquests seran uns dies en que el vostre recolzament d’amistats es veurà reforçada, més d’un pensarà en vosaltres i us trucarà per a quedar, si podeu aneu-hi, us fa falta sortir i distreure-us per a remuntar ben contents i alegres. Per altra banda haureu de posar un fre molt gros en el vostre camp de despeses, no us controleu gaire i això us pot fer perdre més diners dels que us penseu, ja sabeu, feu el favor de vigilar.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

El vostre instint lluitador us donarà una capacitat especial per a veure a venir a la gent que no us vol cap bé, això serà genial per a poder esquivar problemes. També tindreu molta força vital, cosa que us farà recuperar d’algunes de les malalties corrents d’aquest temps, grips, refredats i aquesta mena de coses. Aprofiteu, si podeu, per a parlar amb la mare, de ben segur que us anirà molt bé a vosaltres i a ella.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Ho teniu molt bé per a viatjar, a part que tindreu un interès molt despert per tot el que ve de fora. No us hi capfiqueu, si us ve de gust i podeu, agafeu carretera i manta i aneu a veure món. La tendència a mirar cap afora també us farà estar molt pendents dels idiomes, no us estranyi que us entrin ganes d’estudiar algun idioma i, si més no, de repassar una mica el que ja teniu fet, ànims.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Hi haurà una part de vosaltres que tindrà moltes ganes de quedar-se a casa sense fer ben res, però una altra part de vosaltres estarà preparat per a fer qualsevol cosa, això us donarà la tendència a dubtar força i m’atreviria a dir que perdreu molt de temps prenent decisions. Potser estaria bé que us poséssiu les piles i anéssiu fent sense parar, algun dia de reposar sempre va bé però no us “apalanqueu”.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tot el que us vagi relacionat amb la societat us anirà molt bé, tindreu una facilitat molt gran de relacionar-vos amb els demés, ara bé heu de mirar de no voler sobrepassar als demés perquè un caràcter orgullós us pot fer perdre credibilitat i sobretot la confiança dels altres cap a vosaltres, cosa que no us convé perquè aquests dies us poden facilitar el vostre tema laboral dintre d’un temps.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tot i que tindreu sort i les coses se us solucionaran d’una manera relativament fàcil, no us acabareu de trobar massa bé amb vosaltres mateixos, cosa que us farà estar a disgust i l’única cosa que podeu fer és intentar mirar les coses amb un caire positiu per a poder-vos animar. De fet, això és el que hauríeu de fer sempre, però tots sabem que de vegades és difícil. Ànims i a gaudir sense patir.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

No tindreu ganes de quedar-vos a casa ni d’estar sense fer res, és com si tinguéssiu la necessitat de no parar quiets i al vostre cap només hi arribessin idees noves que poden ser ben interessants, feu el favor de no deixar-les passar que us aniran bé si no és ara, d’aquí a un temps. Per altra banda se us preparen uns bons dies per a estar en parella i cal que els aprofiteu bé perquè se us despertarà l’amor.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Tot somiadors, poetes, romàntics i sobretot sensibles, així és com se us preparen aquests dies i és molt important que els visqueu amb molta intensitat, que de ben segur que ho fareu perquè no hi ha res que us agradi més que la sensibilitat. També estareu molt xerraires i això us ho haureu de controlar, perquè pot ser una mica perillós, bàsicament perquè us podeu fer una mica pesats, mireu de frenar-vos.