Horòscop del 12 al 18 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Amb paciència i comprensió tot s’arregla. Prova aquesta setmana a deixar de costat els retrets i les discussions. Un bon antídot pel mal humor. Treball: si et toca fer feines molestes tu ets el millor, per portar-ho bé.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Les ganes de ser feliç i de pensar només a divertir-te t’ajudaran a resoldre una situació que porta temps estancada. Treball: si tens ganes de treballar, aconseguiràs els teus propòsits. Ets tossut pel que vols, trobaràs el que és teu.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Serà una setmana de gran intensitat emocional, si decideixes anar-te’n de festa i seduir. Vigila!, malgrat no voler-ho, podries enamorar-te. Treball: poden oferir-te una col·laboració professional. Mira amb lupa amb qui tractes i sigues prudent.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Arriben dies complicats si et centres en tot el que és negatiu. Controla les paraules que poden desbocar-se i pots acabar dient coses que no penses. Treball: la reflexió t’ajudarà a desvincular-te dels problemes més immediats.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Pensa que els problemes es resoldran i, si et pregunten pels teus sentiments, respon obertament i amb sinceritat. Treball: si et retreuen alguna cosa, en comptes d’ofendre’t, planteja’t si tenen una mica de raó, prova a analitzar.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Si disposes de l’oportunitat d’obrir-te a noves experiències, fes-ho sense reserves. Valora’t, mereixes una altra oportunitat. Busca l’amor. Treball: posseeixes una habilitat especial pels negocis, però escolta opinions i guanyaràs.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Si segueixes confiat i amb plans de futur, la vida t’oferirà les seves millors oportunitats. Si tens algun contratemps, no durarà. Treball: ets un signe lent, però el teu segell creatiu marca la diferència. Bo i així, accelera o t’estancaràs.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Pensa-ho bé i reflexiona sobre els teus errors. Si no perdones a les persones que més estimes, a qui perdones llavors? Reacciona. Treball: confia, perquè una situació que semblava que no tenia solució, es resol aviat.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

La setmana comença bé i tot sembla que torna a la normalitat. Per mantenir-la, et convé dialogar. Treball: les coses resulten molt més fàcils del que semblen si reps ajuda, però has d’estar disposat a treballar molt dur.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

El que et proposin aquests dies et vindrà molt bé. Et convé deixar-te convèncer, perquè els plans dels altres t’ajudaran a relaxar-te. Treball: un contratemps pot posar en escac la teva previsió laboral. Deixa’t portar, tot s’arreglarà.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

La reconciliació és la millor sortida i si els teus sentiments són ambigus, és millor aclarir-te abans de seguir en el camí del conflicte. Treball: fer coses en equip funciona, la teva creativitat i la teva inspiració creixeran.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Un assumpte familiar que et preocupa es resol més de pressa del que esperaves. Si generes il·lusió, tot millora al teu voltant. Treball: els teus compromisos es multipliquen i arriba el que portaves esperant molt temps.