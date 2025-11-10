Horòscop del 10 al 16 de novembre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Aquests dies seran una mica complicats en el camp de la parella, hauríeu de buscar la manera de no discutir i sobretot la manera de no posar-vos nerviosos. Primer, que no us convé i, segon, que això encara potencia més el malestar. Per altra banda, ho teniu molt bé per a viatjar, o sigui que ja ho sabeu, no cal discutir, cal anar a voltar i a veure coses noves i diferents, no cal que us quedeu a casa.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Tot i que haureu d’anar amb compte amb les entrebancades, ja que en sereu propensos, no us podeu queixar perquè les coses us sortiran de manera bastant fàcil, només és qüestió d’agafar-ho tot en el sentit més positiu i mirar de no preocupar-vos gaire. No us estranyi el fet de que hagueu d’anar més d’una vegada a visitar algú que estigui a l’hospital, agafeu-vos-ho amb paciència.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Tindreu el caràcter molt irritable i estaria molt bé que penséssiu abans de dir alguna cosa que després us sabés greu haver dit. De vegades l’esverament pot ser un problema i aquests dies ho podreu comprovar. Sort que en el camp de la parella les coses us poden ser més fàcils i serà de gran ajuda el poder comptar amb la persona que teniu al costat, hi podreu anar a buscar suport i tranquil·litat.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Direu el que penseu sense embuts, i no està pas mal fet, ara bé, heu de mirar de ser una mica més delicats que si no us podeu trobar amb algun embolic per algun malentès o alguna paraula massa directa. De totes maneres és important deixar anar les vostres idees i pensaments, ja que callar no és massa bo tampoc. Podeu conèixer alguna persona que prové de l’estranger, serà un fet curiós.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Us costarà expressar el que sentiu i el vostre tarannà serà misteriós i enigmàtic, no podreu evitar guardar en secret allò que us afecta i voldreu passar desapercebuts, tot i que no podreu. A part de que tindreu un instint especial davant l’actuació de les persones del vostre voltant, captant ràpidament el que senten. El millor que podeu fer és enfocar les vostres energies a la feina i als estudis ja que us concentrareu bé.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Necessitareu que us ajudin una mica en el camp de les decisions, ja que us costarà valorar què és el que us va millor, i fins a cert punt necessitareu que algú us doni la seva opinió sobre cada cas. No us amoïneu que només seran uns dies i prou, a part de que si us deixeu ajudar, us sentireu molt bé i us apropareu més als vostres que sempre està prou bé i agraireu en algun altre moment.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Tindreu la ment molt clara i sabreu molt bé allà on voleu anar i on no, ara bé, la part de les emocions us farà trontollar, ja que la vostra sensibilitat serà més gran del normal i tot us afectarà, us serà molt difícil passar de tot si veieu algú amb problemes. Si podeu, ajudeu a qui us sembli, us sentireu millor i, de passada, a l’altre li anirà prou bé. Si teniu algun examen podeu estar contents que us anirà molt bé.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Estareu molt feliços i sabreu apartar aquelles coses que us fan posar de mal humor, a vegades va bé poder separar el bo del que no ho és tant i, si a sobre us afecta al vostre estat d’ànims, encara més. Podreu estar contents de poder-ho fer de manera natural. Per altra banda, hi haurà molt bon rotllo amb la figura del pare, ja cal que ho aprofiteu, si podeu, perquè això no passa gaire sovint.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Estareu una mica nerviosos i us serà molt difícil controlar aquest estat perquè tot us posarà com una moto i de vegades ja va bé, però aquesta vegada us afectarà massa al vostre físic i no és convenient. Si podeu, mireu de fer alguna cosa per a calmar-vos, com ara anar a un balneari o a fer-vos algun massatge. Tot i que seran uns dies en els que tindreu sort contràriament als vostres nervis.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
El vostre fet prioritari serà el donar suport i confiança tant a la feina com en la relació de parella, cosa que us anirà molt bé per a sentir-vos més segurs i directes en tot el que feu en aquests dos camps. També és important saber que de la mateixa manera que doneu confiança us donaran suport els altres i en especial la figura de la mare us serà un bon puntal per a tot, confieu-hi.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Somiar truites serà molt fàcil per a vosaltres i estar despistats serà el més normal aquests dies. No cal que us preocupeu, senzillament busqueu la manera de passar-ho bé i gaudir de tot el que us passa pel cap, encara que siguin idees extravagants. Per altra banda, en el camp dels diners sembla que les coses es mouen per a que creixin, però no us confieu que de la mateixa manera que venen tornen a marxar.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Us podeu trobar en que cada cosa que feu, cosa que es converteix en escàndol. Heu de mirar de frenar una mica els vostres instints primaris perquè seran una mica massa atrevits i no cal arribar a extrems desfasats. Per altra banda, us posaran entrebancs en les vostres idees i això us pot molestar, però heu de tenir paciència, ja que us ajudarà a frenar aquesta facilitat per exagerar les coses.