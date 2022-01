Horòscop del 10 al 16 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

En el camp de la parella les coses sembla que tenen ganes de ser complicades i a l’hora de parlar sembla que feu servir idiomes diferents, el millor que podeu fer és deixar les coses complicades per aclarir-les en un altre moment. D’altra banda, és molt bona la relació d’amistat i sobretot amb persones del sexe femení hi haurà molta afinitat, però no us equivoqueu que no és tema sexe ni parella, només amistat.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tot pot ser molt tranquil i bàsicament seran uns dies en què no hi ha ganes de tenir problemes. El fet que us pot destacar més serà el que hi ha moltes ganes de tenir contacte amb l’estranger, cosa que depenent de les vostres possibilitats pot ser més fàcil o menys. El que sí està ben clar és que tindreu ganes de cuidar-vos i de fer una mica de renovació de vestuari, cosa que us pot anar prou bé.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Seran uns dies en què voldreu tenir clar el que penseu i com ho podeu fer per anar a buscar el que us interessa, de fet això us pot ajudar molt a estar més concentrats en el que feu i la veritat és que aprofitareu molt millor el temps cosa que us farà sentir molt orgullosos de vosaltres mateixos. Ja ho sabeu mireu de fer tot el que pugueu i, sobretot, no deixeu que us superin els mals pensaments, que hi són.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Hi ha molta tendència a què les coses es posin bé soles i sense massa esforç, ara bé la vostra reacció davant de cada imprevist serà una mica fora de lloc i realment podeu ser una mica massa contundents, cosa que pot desencadenar conseqüències no massa bones per a vosaltres, per tant us demano que tingueu paciència i no us precipiteu a parlar de les coses sense haver reflexionat abans.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Teniu moltes ganes de passar-ho bé i res no ho pot impedir sempre i quan no us poseu tossuts en que els demés facin el que vosaltres vulgueu, heu de mantenir un mínim de respecte i saber quan n’hi ha prou d’insistir, i si us diuen que no és que no. Per altra banda, cal que sigueu més delicats amb la parella que us necessita i cal que li feu cas valorant i escoltant el que us diu, per ell o ella és important.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Seran uns dies ben curiosos en els que us fareu un tip de cuidar als demés, i és que tothom sabrà perquè els podeu ajudar, o sigui que molta paciència i anar fent que no durarà gaire aquesta situació. Tot i així podeu estar contents que de moment vosaltres esteu prou bé i ja cal que ho aprofiteu perquè en el camp de la feina sembla que hi ha alguna bona oportunitat, a veure si hi ha sort.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

El camp de la parella us farà pensar molt més que de costum i és que passen coses que no enteneu, i la veritat és que no us heu de preocupar només heu de ser naturals i deixar que els sentiments aflorin tranquil·lament, de vegades és difícil però sempre és millor saber el que realment passa que estar a mitges. En l’únic tema en el que haureu d’anar amb peus de plom és amb els amics, es poden embolicar.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Estareu com peix a l’aigua i és que la situació actual està agafant molt bon aspecte i potser tot serà més fàcil a partir d’ara, no us deixeu desinflar pel que diguin els demés i només mireu endavant que segur que us va prou bé. També heu de saber que, encara que semblin descabellades, les vostre idees seran profitoses més endavant, o sigui que ja cal que us ho estudieu bé i comenceu a moure fils.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tindreu el guapo pujat, cosa que us pot anar prou bé si voleu anar a lligar, i si no és el cas també us pot anar bé per tenir l’autoestima una mica més alta, que també és bo de tant en tant. La veritat és que sense fer massa esforços la roba us queda bé, tindreu gust a l’hora d’actuar davant del públic i el vostre encant personal farà que tothom estigui pendent de tot el que feu tant si us agrada com si no.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Estareu molt enèrgics i vitals, us veureu capaços de fer qualsevol cosa i no veureu problemes enlloc i això està molt bé, però heu de mirar que no sigui tan exagerada la cosa que us podeu veure en algun embolic i no caldria pas. Sempre soleu ser molt prudents però en aquests dies la prudència i la responsabilitat brillaran per la seva absència, aneu en compte que les coses no fugin de mare.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Podeu estar molt contents i en podeu estar ben satisfets de tot el que us heu trobat al llarg d’aquests dies i és que poc a poc us demostren més que us estimen, ja bé sigui la parella com els amics, només fan que sentir-se bé al vostre costat, no els priveu de tan senzill benestar. Al cap i a la fi a vosaltres també us agrada que us diguin coses maques i saber que els altres estan contents.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

S’estan posant bé les coses perquè pugueu fer algun pas en algun dels vostres projectes i estaria bé que us preparéssiu per actuar, ja que tindreu poques oportunitats de fer coses interessants i aquesta en serà una. Us cal sentir seguretat en el que feu i això requereix haver-hi pensat abans i mirar de solucionar tots els punts flacs del vostre projecte, no està de més que us repasseu bé el que sabeu.