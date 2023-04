Horòscop del 10 al 16 d’abril

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

El més provable és que us sentiu una mica cansats però això només serà cosa de moments perquè per a anar de marxa no hi haurà cansament que valgui, i la veritat és que això no s’hi val. De totes maneres us perdonarem perquè teniu un aspecte una mica complicat que pot fer que el cansament sigui de veritat. Per altra banda, seria bo que us animéssiu una mica més, podríeu superar les baixades més fàcilment.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Haureu de vigilar amb el que dieu, perquè serà fàcil que hi fiqueu la pota fins al fons sense adonar-vos-en, i es que no podreu parar de xerrar. De totes maneres el que sí podeu fer amb tranquil·litat és viatjar, o si més no, desplaçar-vos d’aquí cap allà canviant d’aires sempre que pugueu. Tindreu molt bon rotllo a la feina i alguna ensopegada pel carrer, vigileu on poseu els peus.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

De la mateixa manera que estareu molt sensibles i emocionats també estareu molt irritables, una combinació una mica dolenta perquè us provocarà canvis d’humor molt descarats i sense fonaments. L’única cosa que us puc aconsellar és que us ho agafeu amb calma i si hi ha algú que us interessa especialment, mireu de respirar fons abans d’irritar-vos per no res.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Mira que bé a la feina, sembla que serà el millor que tindreu al llarg d’aquests dies. És possible que si esteu pendents d’algun contracte sigui ara quan el pugueu firmar i així podreu gaudir d’una estabilitat que feia temps que no sentíeu. Però, a part d’això, si no és el vostre cas hi ha moltes tendències a que en el camp dels amics hi hagi l’aclariment d’algun malentès que fa uns dies es va produir.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Si tenim en compte que el fet que el temps corri us importa molt us diré que val més que hi poseu una mica de pa perquè aquests dies us passaran tan ràpid que no sabreu ni com han passat. De tota manera, encara tindreu temps de viure moltes bones sensacions i també tindreu la possibilitat de trobar-vos amb algú que us farà riure molt i sentir-vos bé.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Heu de mirar-vos les coses amb una perspectiva més alegre per a poder gaudir més de tot allò bo que teniu al vostre voltant, i que no és poc. La feina us somriu i també la salut, que és el més important, per això, no val la pena trencar-se les banyes amb gaire res més. De totes maneres, és bo que aneu a fer un vol de tant en tant, o sigui que aprofiteu el temps i viatgeu una mica.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Us trobareu fàcilment implicats en coses que no tenen res a veure amb vosaltres, sense demanar-ho ni dir res us posaran al mig de la conversa i us donaran un paper important en les decisions que s’hagin de prendre. Encara que us sentiu una mica obligats és millor que opineu i no li doneu massa importància al fet que us impliquin, al cap i a la fi ho fan perquè no tenen seguretat amb ells mateixos.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Els amics us poden demostrar que hi són quan se’ls necessita, perquè és probable que tingueu una mica baixa la moral i que us costi aixecar el cap, de totes maneres us adonareu que en moments així el que més compta és la bona relació que pugueu tenir amb els amics i amb la gent que teniu al voltant cada dia. Però no tot serà dolent ja que en el tema de la parella les coses us funcionaran molt bé.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Poden ser uns dies molt especials en el camp de les relacions personals, tindreu un sisè sentit per a captar el que la gent vol de vosaltres i sabreu donar-los el que volen sense complicació. Aquest fet farà que us agafin molta confiança i que comptin amb vosaltres més endavant per a altres coses. A part d’això és possible que al llarg d’aquests dies trobeu solucions a problemes que fa dies us ronden pel cap.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tindreu uns dies molt sensibles que per no res us poden venir ganes de plorar i tot, i és que teniu uns aspectes molt marcats en el tema de les emocions. La qüestió de patir per les coses estarà força accentuada i això també us agreujarà la condició de la sensibilitat. Però no patiu que la cosa no és tan greu, al cap i a la fi tampoc us passa tan sovint una cosa d’aquestes i també és bo sentir una mica.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estareu molt insegurs a l’hora de prendre decisions, tindreu sort que la gent que us envolta i sobretot la parella, si en teniu, us ajudarà a trobar una mica més de seguretat. De totes maneres heu d’intentar sortir-vos-en per vosaltres sols, hi heu de posar una mica de la vostra part i buscar sortides, o bé donar més prioritats a altres coses que en aquest moment poden ser més importants de solucionar.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Haureu d’estar una mica alerta amb la vostra economia ja que per les configuracions que es marquen la cosa està complicada, ja sigui per despeses en les que no comptàveu com per descontrol de no vigilar el que gasteu. A part d’això, gaudireu de molt bona salut i tindreu ganes de fer coses, com renovar la vostra llar, o bé la vostra habitació i prou, que ja us portarà força feina.