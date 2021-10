Horòscop de l’11 al 17 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

La seducció està garantida aquests dies si et llances a la conquesta de l’amor o d’una aventura emocional.

Treball: si alguna cosa no funciona, potser no es tracta de canviar-ho radicalment, sinó de variar l’enfocament. Explica’t millor.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Amb Venus i Mart enfront del teu signe, en Escorpí, la necessitat de sentir-te estimat serà molt forta aquests dies.

Treball: bon moment per trobar feina, projectar idees i aconseguir un petit assoliment financer i professional.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Aprofita’t dels últims rajos de Mercuri en el sector de l’amor, perquè encara pots treure-li rendiment.

Treball: els excel·lents aspectes que formen Júpiter i Urà afavoreixen les teves iniciatives laborals, assoliments i èxit.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

L’entrada del Sol en Escorpí, al costat de Mercuri, Venus i Mart, et dona una càrrega energètica potent i seductora. Aconseguiràs el que desitgis.

Treball: Hauràs d’assimilar una circumstància que pot desbaratar els teus plans. Sigues positiu.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Una setmana d’assoliments personals que poden afavorir les teves relacions en tots els àmbits. Et sentiràs feliç.

Treball: algú que no tenia un bon concepte de tu s’aproparà, per demanar-te un favor. De la indiferència passareu a l’amistat.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Parla del que sents, no t’ho guardis, exterioritzar-ho t’ajudarà a establir ponts de comunicació. Expressa’t.

Treball: estar sota les ordres d’algú que no fa les coses bé, no t’agrada, però et convé tenir molta diplomàcia.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

De vegades els somnis acaben per convertir-se en realitat. Aquesta és una d’aquestes setmanes en què tot és possible.

Treball: si t’has posat un termini perquè un projecte tiri endavant i no millora, analitza els detalls, ho pots solucionar.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

L’entrada del sol en el teu signe et permet fer el que sentis, sense haver d’estar pendent de compromisos amb altres persones.

Treball: donaràs en el clau amb un acord al que li faltaven alguns detalls, però vés amb compte amb l’ambició.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

L’amor ha de proporcionar-te tota classe d’experiències positives, però vés amb compte de no desenganxar els peus de terra.

Treball: planteja’t la possibilitat de canviar, però no de lloc si no de plantejament; pot estar aquí la qüestió.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La setmana comença amb bons auguris, però com que ets tu qui manes en les teves circumstàncies, serà de tu de qui depengui com acabi.

Treball: no busquis excuses, posa’t les piles i ocupa’t del que és realment important.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Si l’amor et persegueix, deixa que t’atrapi, no el facis esperar més. Obre el teu cor, sent i viu les emocions.

Treball: setmana excel·lent per al teu món professional sobretot si has pensat ampliar horitzons, estratègies comercials o expandir-te.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

La intensitat de les teves emocions pot portar-te a provocar estralls en el teu entorn. Compte amb els flirteigs.

Treball: et relacionaràs amb qui t’interessa per a assumptes professionals. Un projecte molt anhelat tira endavant.