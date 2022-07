Horòscop de l’11 al 17 de juliol

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

El que condiciona el teu humor no és la gent, sinó la teva actitud enfront de les circumstàncies que et proposen les persones amb les quals comparteixes els teus sentiments. Treball: bona setmana per a assumptes professionals. Se soluciona un impediment laboral.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

L’amor pot arribar-te en qualsevol moment, no desesperis; si el que tens et sembla poc, la sort passarà sense que t’assabentis. Treball: ara és quan has de llançar-te, projectar l’objectiu que tens en ment i passar a l’acció.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Aposta per la unió, reconciliat amb aquestes postures que consideres intransigents en els altres i que no són més que el reflex de les teves pròpies inseguretats. Treball: pots demanar consell, però la responsabilitat és únicament teva.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

És la teva decisió la que explica si desitges canviar algunes coses pel que fa a les teves relacions personals. Treball: el que creies que anava a sortir malament et sorprendrà gratament perquè es resoldran obstacles que semblaven infranquejables.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

L’optimisme, una actitud positiva davant la vida, atreu més del mateix. Segueix aquesta via per resoldre assumptes que afecten a les teves relacions. Treball: una visita inesperada et portarà de cap. Relaxa’t, et beneficiarà a la llarga.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Encara que no vulguis ser protagonista, hi ha moments en els quals has d’assumir aquesta possibilitat perquè qui t’estima necessita fer-te sentir com algú únic. Treball: obtindràs l’ajuda que necessites, aprèn a demanar-la.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La teva forma idíl·lica de veure la vida pot ajudar altres persones a aconseguir que vegin les coses de manera més positiva. Treball: tindràs la possibilitat d’activar els teus assumptes professionals. Treu rendiment de les teves idees.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Aquest és un període intens i a tu les emocions t’encanten, et fan sentir i viure la passió. Treball: necessitaràs tot el cap de setmana per reposar-te dels esforços d’aquests dies, la tensió ha estat pitjor que el desgast físic.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tens la sort d’estar amb la persona que encaixa a la perfecció amb la teva visió idíl·lica de l’amor. Aprofita cada instant. Treball: et demanaran més presència, eficàcia i responsabilitat. Pren-t’ho com un suggeriment, no com una imposició.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Aquests dies t’adonaràs de la gran sort que tens, amb persones que t’estimen i contribueixen a la teva felicitat. Treball: bona setmana per treure més i millor rendibilitat a les teves inversions. És el teu moment de sort.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Hi ha preguntes que es responen per si soles i actituds que són evidents. L’amor és transparent o no ho és; o ets clara amb els teus sentiments o no insisteixis. Treball: tenir més d’un cap desconcerta, sobretot si no t’organitzes. No t’enfrontis.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Et convé sortir i desconnectar dels problemes que ofusquen el teu sentit de l’humor. La setmana es presenta molt moguda, evita el descontrol. Treball: és un moment molt creatiu per a tu, les teves aspiracions professionals haurien de beneficiar-se.