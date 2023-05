Horòscop de l’1 al 7 de maig

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

El vostre aspecte físic serà un problema aquests dies, us passareu l’estona buscant la manera de millorar la vostra presència, us aconsellaria que sobretot no agaféssiu manies absurdes, tots som com som i a qui no li agradi s’haurà de conformar. També us haig de dir que, si no us trobeu bé, sí que val la pena que feu un pensament per a millorar el físic en funció de la vostra salut. Estareu molt creatius, també.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Us perdrà el parlar massa, heu de mesurar les coses que deixeu anar, si no ho feu segurament direu alguna cosa que no toca i després tot seran històries. De totes maneres se us preparen uns dies de no parar i d’estar contínuament amb gent diferent, cosa que us donarà molt bon rotllo i força diversió. Per altra banda us haig de prevenir de l’excés de nervis que portareu a sobre, us heu de mirar de tranquil·litzar.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Estareu molt cap quadrats, amb les idees ben fermes i sense manera que ningú us faci canviar d’opinió. Per norma general vosaltres no sou així, però, aquests dies, us toca anar d’aquest pal, de vegades també és bo mantenir les coses clares dins del cap de cadascú. Ara bé, no per això us discutiu amb ningú ja que el vostre caràcter pot pujar una mica de to si us porten la contrària. No us enfadeu, si no us fan cas.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tot i que són uns dies, tant sols, que se us pot donar un caràcter força crispat, el millor que podeu fer per a alleugerir l’efecte d’aquest estat és pensar-vos dues vegades la reacció que voleu tenir per a segons què i d’aquesta manera no actuar precipitadament. També heu de saber que us poden regalar alguna cosa maca i valuosa, potser no econòmicament però sí sentimentalment, estigueu contents.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La serenitat serà el vostre fort, us pensareu les coses d’una manera molt calmada i buscant solucions factibles, cosa que us facilitarà sentir-vos bé. L’aspecte amb el que notareu més bon rotllo serà amb el de lligar, tindreu un instint seductor que us envejaran, ja que tan sols amb una mirada ho deixareu tot ben clar. Però també heu de tenir en consideració la vostra facilitat d’enfadar-vos. No ho feu.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Per a vosaltres el camp de la feina suposarà un bon aspecte, a part que se us reconeixerà la feina feta, també us donaran confiança per a seguir amb més seguretat del que esteu encarregats de fer. Per altra banda hi ha la possibilitat d’una entrada de diners inesperada que us ajudarà a pagar una sèrie de coses que se us han acumulat últimament. Estareu molt xerraires, no és res dolent, però us heu de controlar.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tindreu uns moments molt intensos en el camp de les amistats, hi haurà algú del vostre voltant que necessitarà la vostra ajuda, seria molt bo que li podéssiu donar, el més probable és que sols us demani que l’escolteu i la veritat és que això ja és cosa fàcil, tampoc us hi podeu negar, de totes maneres sí que al llarg d’aquests dies estareu molt lligats amb les vostres amistats, divertiu-vos tant com pugueu.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

No sé pas que us haig de dir, perquè al llarg d’aquests dies només us passaran que històries per a no dormir i és que sembla que tingueu mala lluna amb gairebé tot, no hi ha res que us vagi bé, però no perquè siguin manies sinó que va malament i ja està. L’única cosa que us puc dir és que tingueu molta paciència i no us deixeu intimidar que tot això passarà ràpid i no teniu perquè ensorrar-vos, no us preocupeu per res.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Ja us convenia tenir uns dies de descans i de despreocupació perquè feia massa temps que per dins sempre hi havia aquell rosec que no us deixava tranquils del tot, ara ja està i és qüestió d’anar alegre i endavant i aprofitar que els astres us afavoreixen amb força coses com ara en el tema dels amics on hi trobareu suport constant. Fins i tot, n’haureu d’ajudar algun que en aquests moments està fatal.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Heu de mirar d’acceptar les coses tal com són perquè si continueu pujant a contracorrent al final acabareu cansant-vos de tot i és millor que no ho feu, hi ha massa coses bones en perspectiva com per deixar-vos influenciar per un estat de mala lluna temporal. Per altra banda en la feina es preparen canvis força bons i això sempre és bo. Per cert, amb la família no us hi enfadeu que no val la pena.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Quan estigueu a casa voldreu estar al carrer, quan estareu al carrer voldreu estar a casa, però no patiu perquè al llarg d’aquests dies això serà més aviat normal, la qüestió és que estareu com molt nerviosos i us costarà molt controlar-vos. Haureu de mirar de tranquil·litzar-vos encara que us costi perquè sinó ho passareu molt malament per res i tampoc paga la pena, no cal patir-ho tant tot.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Us convé canviar d’aires i buscar noves coses per fer, o sigui que mans a l’obra i a veure que es pot fer per a millorar el present, que ja seria hora que anés millor del que va, tot i que si no marxa massa bé també és perquè de vegades passeu de tot i només esteu als núvols. Des d’allà dalt no es pot arreglar gaire res, per tant comenceu a baixar d’allà dalt i aneu posant els peus a terra que si no us perdreu.