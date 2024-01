Horòscop de l’1 al 7 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Podeu tenir uns dies molt macos en tot el referent a la parella i també amb els germans, hi haurà molt bona comunicació i us serà molt fàcil estar amb contacte d’una manera senzilla i directa, cosa que de vegades costa de que sigui així. Per tant és important que ho aprofiteu i que no deixeu per a demà el que pugueu dir avui. També és important saber que no tindreu massa sort en el joc, no cal que jugueu gaire.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

A vosaltres sembla que les coses en el tema de diners us aniran força bé, ja cal que ho tingueu present, però també que no us esvereu a l’hora de comprar perquè després vosaltres mateixos fareu que la cosa no vagui tan bé com us dic. També tindreu molt bon rotllo amb la gent cosa que segur que us agradarà perquè podreu parlar i coneixereu a persones que són influents en temes que us faran falta.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu uns dies molt especials en el camp de les amistats, la gent se us aproparà i conversareu fàcilment amb tothom, en especial amb persones del sexe femení que serà amb les que tindreu més afinitat. També se us hi ajuntarà una manera de fer molt serena i això farà que més d’un us demani consell, si no ho veieu ben clar no us emboliqueu, els consells són una eina de doble tall.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

El tema dels diners us preocupa bastant i sembla que de moment està la cosa una mica difícil, és molt important que us mantingueu ferms i que no deixeu d’anar fent tot el possible per a aconseguir més cosetes per a fer i sobretot mirar de gastar el mínim possible. Per altra banda us haig de dir que al llarg d’aquests dies és possible que us presentin algú amb qui podreu canviar el vostre tema econòmic per a bé.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Haureu d’anar una mica en compte amb el tema dels amics, pot ben ser que n’hi hagi algun que us vulgui enredar d’alguna manera i això us faci enfadar més del que voldríeu, teniu dues opcions, una és enfadar-vos com dèiem i l’altra és agafar-vos-ho amb calma i quan arribi el moment riure pels descosits, de vegades és bo aprendre a riure’s d’un mateix, igualment enfadant-vos no en traureu res.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tindreu molt bon rotllo amb la gent gran de la família i això us donarà seguretat i molta alegria, cosa que ja us va bé de tenir, més que res perquè haureu de ser forts en el terreny dels fills, si en teniu, és clar. Us dic això perquè sembla que la relació amb aquests pot ser una mica complicada sobretot per la dificultat en el diàleg i en la comprensió. La paciència pot ser l’única ajuda perquè les coses vagin millor.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tindreu molta força per a decidir i per anar posant les coses en el seu lloc en el camp de la feina i també dels diners, però haureu d’anar molt en compte amb el tema amics, ja que aquests en un moment donat us poden ser de molta ajuda, però, de cop i volta, us poden deixar ben tirats cosa que no us agradarà gens ni mica. La cosa està en fer la vostra i no dependre totalment dels altres per a no quedar tirats.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Hi haurà molt bones notícies en el tema dels diners, cosa que sempre va bé. Tindreu també una mica pujada l’autoestima i això no va tan bé, perquè vol dir que l’orgull us farà fer coses que després us sabrà greu haver fet, però haureu de mirar d’equilibrar la balança i frenar una mica els vostres primers instints. Si us passeu amb el que digueu, us pot resultar difícil que us deixin fer el que vulgueu.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tindreu moltes coses bones al llarg d’aquests dies i és bo que ho aprofiteu, els astres s’han posat d’acord per a donar-vos una treva i deixar-vos fer una mica el que voleu, només haureu d’estar al cas que a la família, potser, hi haurà alguna cosa que no l’hi acabarà de fer el pes i us poden fer algun crit, però només això. Per el demés les coses seran genials tant amb amics com en feina com en diners.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tindreu molt de contacte amb la família, sembla que la cosa va molt bé, parlareu amb els germans i amb tots d’una manera molt senzilla i sincera, cosa que se us posarà d’allò més bé. De fet és allà on estareu més bé, amb els de casa, ja que en el camp dels amics hi haurà massa desavinences i potser us enfadeu amb algú que fa temps que us l’aneu portant botada, heu de mirar de no ser massa durs.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tot i que els nervis us poden jugar una mala passada perquè us faran estar molt crispats i a la que salta a cada moment, podríem dir que seran uns bons dies per a vosaltres, ja que us sabreu calmar quan toqui i podreu actuar amb tranquil·litat, segurament el fet de saber que estareu nerviosos us ajudarà a controlar-vos millor. Podeu tenir sort en els jocs d’atzar, però no jugueu massa, no us pot tocar a tots.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

A vosaltres aquests dies se us pot aplicar la dita de “bé amb els diners, malament en l’amor”, perquè la cosa anirà una mica per aquí ja que en el camp dels diners les coses tenen bona pinta i sembla que se us posarà fàcil poder-ne aconseguir, però en el camp de la parella les coses seran molt diferents ja que us podeu trobar amb algun desengany i amb alguna sorpresa no massa bona, paciència i bons aliments.