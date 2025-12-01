Horòscop de l’1 al 7 de desembre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Sort que tindreu molta paciència i anireu molt calmats, perquè us esperen uns dies de forces nervis i de malestar a causa d’algun fill o filla, si en teniu, és clar, i si sou vosaltres els fills fareu posar dels nervis als pares. En resum, uns dies com una mica tensos. De totes maneres compteu que no tot serà així i potser el que heu de fer és sortir a fer un vol i a que us toqui l’aire, que ja us convé.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
A vosaltres és possible que us toqui alguna rifa ja que les configuracions astrals que us pertoquen així ho indiquen, no us feu massa il·lusions, perquè de tots els Taure tan sols els hi tocarà a alguns, però si és a vosaltres millor que millor. Per una altra banda, heu de tenir en compte que un dels aspectes que et poden fer la punyeta és el de l’amor, en el que passaràs uns dies no massa bons que diguem.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
No seran uns dies massa alegres que diguem ja que les coses sembla que surtin totes al revés i és que tothom us fa crits i es veu amb cor de criticar-vos tot el que feu i deixeu de fer, haureu de mirar de no fer massa cas del que us diuen perquè si no parareu bojos i la veritat no val la pena, és millor que no us preocupeu i us centreu més en fer el que us surti dels nassos sense fer mal a ningú, això sobretot.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
És possible que alguna cosa que teníeu previst de fer s’hagi de deixar per a una altra estona agafeu-vos-ho bé perquè serà per una causa de la que no en teniu cap culpa i tampoc podeu fer-hi res, si més no podreu aprofitar per a anar de compres a buscar-vos alguna cosa que us agradi i que sigui per a vosaltres, que ja fa temps que no us regaleu res i de tant en tant també és bo pensar per a un mateix.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Estareu molt propensos a canvis d’humor extremats i molt variables, potser el fet és que teniu un estat de nervis un pèl massa accentuat, seria bo fer un esforç i mirar de tranquil·litzar-vos una mica per a anar més bé, ja que aquests canvis d’estat d’ànims hi ha moments que poden, fins i tot, ser força desagradables per a la gent que teniu a la vora. Però no patiu que ja millorarà tot plegat.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Ho teniu força bé aquests dies, no és pas que us toqui la loteria, però el que sí que us toca són uns dies tranquils i sense massa maldecaps ni sorpreses desagradables. Veieu que bé! Fins i tot podeu fer una sortida ben maca amb cotxe, si voleu. Us sentireu molt bé i tindreu ganes de moure-us, cosa important si teniu ganes de veure coses noves o si voleu anar a passejar a la muntanya, que us aniria perfecte.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Hi ha propostes de feina que poden ser molt bones per a vosaltres, si podeu mireu de tenir-les en compte i valorar la possibilitat de fer un canvi de cara a millor. També heu de tenir present que al llarg d’aquests dies potser us facin una mica de mal els ossos, no és pas que sigui res greu, però molesta una mica. Heu de mirar de buscar una feina més suau, o si més no, que us hi sentiu més còmodes.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Si teniu parella és possible que no es trobi massa bé, potser seria bo que li dediquéssiu una mica d’estona perquè se senti millor i acompanyat(da). Per altra banda, és bo fer-vos saber que al llarg d’aquests dies hauríeu de preocupar-vos una mica més de mantenir la salut estable, de tant en tant feu algun excés i això no va gaire bé, vosaltres sabreu el que feu. De cos només en tenim un per a tota la vida.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Hi haurà moments en què estareu una mica irritables, per ben poca cosa ja saltareu, fins i tot contestant malament sense cap motiu aparentment greu. Seria bo que miréssiu de controlar-vos una mica i intentar no perdre els estreps. Per un altre costat, teniu un punt de referència que us pot ajudar molt i és el punt dels amics i amigues que us poden fer distreure i divertir, que ja us convé l’alegria.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Plantegeu-vos fer alguna sortida, no cal que aneu gaire lluny, però sí que cal moure una mica el cos per a sortir de la rutina que últimament s’està menjant tot el vostre espai vital, no deixant que pugueu fer res del que us agrada. A part d’això, teniu molt bones configuracions per a viatjar i val la pena d’aprofitar-ho que això no passa sempre. Aneu a veure alguna cosa o exposició nova.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
La figura de la mare serà important, sobretot pel fet que tota l’estona voldrà saber què feu o què deixeu de fer, i això ja és maco, però hi ha moments en els quals sentireu com una pressió que us ofega, llavors, en aquest moment, seria bo que sortíssiu a fer un vol per a alleugerir una mica la càrrega que porteu a sobre i mentrestant penséssiu que ella sols ho fa perquè us estima molt i això és maco.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
És possible que al llarg d’aquests dies us trobeu o tingueu noticies d’algú que fa temps que voleu veure i teniu ganes de saber què fa, i la qüestió és que no viu pas massa lluny d’on esteu, però la cosa no coincideix i pràcticament no us veieu mai, són coses del destí. Per una altra banda, heu de controlar les coses que digueu perquè de vegades no fileu prim i podeu fer mal a algú sense voler.