Horacio Llorens, hexacampió del món de parapent acrobàtic, a la Seu

Cartell de la xerrada d’Horacio Llorens i Jordi Gosa a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Ateneu de l’Alt Urgell enceta la setmana vinent la programació de Festa Major de la Seu d’Urgell amb la primera xerrada i activitat del cicle ‘Ateneu Muntanya’, que serà una de les novetats de la programació de la pròxima temporada. El dijous 24 d’agost està prevista, a les 8 del vespre, la ponència ‘Parapent, el somni de volar’, a càrrec de l’hexacampió del món de parapent acrobàtic Horacio Llorens, molt vinculat a l’Alt Urgell, on ha residit en diferents etapes de la seva vida i on hi acudeix sovint a practicar aquesta modalitat esportiva.

En la primera part de la xerrada, l’acompanyarà el guia d’alta muntanya Jordi Gosa, també practicant de parapent. Es farà una presentació general d’aquest esport, que a l’Alt Urgell es pot realitzar en unes condicions immillorables. A la segona part, Horacio Llorens presentarà i passarà el documental “Volant entre gegants” (21 h), de l’expedició que va fer l’estiu passat amb el parapentista Tom de Dordolot al glaciar de Baltoro, al cor del Karakorum, des d’on van realitzar diversos vols a muntanyes tan espectaculars com el Trango, el K2, el Broad Peak o el Gasherbrum.

Amb aquesta vetllada, que acabarà amb un col·loqui, l’Ateneu de l’Alt Urgell inicia el cicle “Ateneu Muntanya”. El programa comptarà amb una sessió mensual al voltant de diferents esports, activitats i coneixements relacionats amb la muntanya i el medi natural. A banda d’aquesta xerrada inaugural, la resta de conferències es faran periòdicament el segon dijous de cada mes al local del carrer Capdevila de la Seu d’Urgell.