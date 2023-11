Homenatge al ciclista Sepp Kuss en un acte organitzat pel Comú d’Encamp

Molts els aficionats que s’han apuntat a la pedalada en homenatge a Sepp Kuss (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp i una setantena de ciutadans han acompanyat aquest matí de diumenge, 12 de novembre, al ciclista Sepp Kuss, guanyador de la Vuelta Espanya 2023 i actual resident a la parròquia, en un matí commemoratiu per a homenatjar els triomfs del ciclista i la seva col·laboració en diferents esdeveniments esportius de la parròquia.

La jornada ha començat amb una pedalada conjunta fins als Cortals d’Encamp i ha continuat amb una petita cerimònia a la plaça dels Arínsols, on el Comú ha fet entrega a Sepp Kuss d’un ram de flors i d’una il·lustració personalitzada creada per Xavier Casals. El lliurament ha anat a càrrec de la cònsol major, Laura Mas, el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot i el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.

La cònsol major ha felicitat en nom del Comú a Sepp Kuss per les seves darreres victòries i ha assegurat que és un “orgull tenir un esportista del seu nivell a Andorra i, més en concret, a Encamp”. A més, ha destacat que el ciclista és “un gran ambaixador” de la parròquia. “Sempre té Encamp al cor i estem molt contents de comptar amb la seva col·laboració en alguns dels esdeveniments esportius que fem, com per exemple la Gran Fondo”.

El conseller Marot també ha lloat la trajectòria de Sepp Kuss i ha “agraït a tots els que avui l’han acompanyat en la pedalada fins als Cortals”. A més, ha afegit que en el món del ciclisme, “l’any 2023 ha estat sense cap dubte l’any de Sepp Kuss. Guanyar La Vuelta ha sigut una fita increïble i molts vam estar amb tu i els teus pensaments celebrant la victòria”.

Marot també ha recordat que recentment Sepp Kuss “ha quedat segon al Saitama Critérium del Japó i, com no, no podem oblidar aquella 15a etapa del Tour de France que vas guanyar. Tot plegat mostra que ets un lluitador i un gran professional”.

Pel que fa a l’obsequi entregat a Sepp Kuss, Marot ha explicat que es tracta d’una “il·lustració del ciclista situat als Cortals (que és una mica la ruta que hem fet aquest matí), amb el seu mallot vermell, que tant va lluitar, i sota un arc de triomf i de moltes enhorabones”.

D’altra banda, el ministre Torres, ha destacat que avui “és un gran dia a nivell parroquial per a Encamp però també de caràcter nacional, perquè agraïm a Sepp Kuss que senti Andorra i Encamp com casa seva”. A més, “recordo que fa dos anys vam inaugurar amb la seva presència l’escultura ciclista del Coll de Beixalís”.

Torres també ha afegit que l’acte d’avui és “una gran iniciativa per part del Comú d’Encamp”, perquè es mostra el suport als “ciclistes professionals que resideixen al país i que cada vegada és més rellevant”.

Finalment, Sepp Kuss ha agraït al Comú l’organització de l’acte commemoratiu, perquè “és un exemple de tot el que fa Encamp per a donar suport a l’esport i als esportistes”.

El ciclista també ha volgut agrair a tots els assistents la seva participació. “Ha sigut un plaer pedalejar amb tots vosaltres i compartir un matí plegats, sobretot als Cortals, perquè li tinc molt afecte, és una de les vistes més maques del país i em porta sempre bons records”.

Pel que fa a la seva trajectòria, el ciclista ha remarcat que aquest any “ha sigut molt especial, no només per La Vuelta, sinó també per tota la temporada”, i que de cara al futur no sap quins reptes afrontarà, però que ho farà amb “molta il·lusió i força”.